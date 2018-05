DGAP-News: LION E-Mobility AG: Batteriekonzept Light Battery - Modular, sicher, kabellos (deutsch)

LION E-Mobility AG: Batteriekonzept Light Battery - Modular, sicher, kabellos

Zwischenbericht/Produkteinführung

LION E-Mobility AG: Batteriekonzept Light Battery - Modular, sicher,

kabellos

31.05.2018

Ein leistungsstarker, zuverlässiger und sicherer Energiespeicher kann das

Vertrauen in Elektrofahrzeuge stärken. Um die Einschränkungen bisheriger

Batteriesysteme zu überwinden, entwickelt LION Smart ein eigenes

Batteriekonzept. Ohne innere Verkabelung und mit einem ausgeklügelten

Sicherheitskonzept will die Neuentwicklung die Messlatte höher legen.

Aktuelle Diskussionen zu Fahrverboten von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor

geben der Entwicklung neuer Elektrofahrzeuge Vortrieb. Ein Hinderungsgrund

für potenzielle Fahrzeugkäufer ist jedoch die häufig zu geringe Reichweite.

Hinzu kommen Vorbehalte gegenüber Zuverlässigkeit und Sicherheit. Deshalb

reagieren viele Interessenten eher zurückhaltend, wenn es um elektrisches

Fahren geht. Zwar unterliegen konventionell angetriebene Fahrzeuge nicht

weniger sicherheitskritischen Aspekten als elektrische, allerdings sind

Bedenken gegenüber neuen Technologien ernst zu nehmen, aber sie lassen sich

mit effektiven Konzepten entkräften.

Mit der Light Battery Einschränkungen überwinden

Die LION Smart GmbH stellt sich diesen Schlüsselfragen und entwickelt ein

eigenes Batteriekonzept, welches genau diese Vorbehalte adressiert. Als

Konzeptstudie dient ein umgebauter BMW i3s, dessen Reichweite sich mit etwa

700 km im Vergleich zum Original mehr als verdoppelt. Durch langjährige

Erfahrung mit verschiedensten Projekten aus dem Prototyping wurde deutlich,

dass nahezu jedes Batteriekonzept verschiedenen Restriktionen unterliegt.

Angefangen bei unvorteilhaften geometrischen Maßen bis hin zu einem hohen

manuellen Assemblierungsaufwand. Mit dem Ziel diese und weitere

Fragestellungen mit innovativen Konzepten zu lösen, entstand die Entwicklung

der modular aufgebauten Light Battery.

Technische und Ökonomische Herausforderungen

Die Optimierungsmöglichkeiten in der Batterieentwicklung sind vielfältig. In

Bezug auf technische Aspekte sind vor allem hohe Energiedichten, ein

robustes Sicherheitskonzept und eine lange Lebensdauer der Batterie zu

nennen. Im Fokus stehen dabei auch ökonomische Kriterien wie etwa Material-

und Assemblierungskosten. Das Light-Battery-Konzept wartet mit vielen

technischen Lösungen auf und minimiert zudem die Herstellungskosten.

Insbesondere erreicht die modulare Bauweise der Batterie in Kombination mit

einer hohen Funktionsintegration der verwendeten Bauteile eine sehr große

Energiedichte. Der kabellose innere Aufbau der Batterie ermöglicht insgesamt

eine kosteneffektive und nahezu vollständig automatisierte Produktion.

Flexible und Modulare Auslegung

Die kleinste Moduleinheit des Batteriepacks ist die Superzelle. Sie besteht

aus einem Gehäuse, in dem zylindrische Zellen in hexagonaler Packung

angeordnet und parallel verschaltet sind. Die Superzelle ist an verschiedene

Zellformate wie 18650, 21700 oder ähnliche anpassbar und bietet durch den

skalierbaren Parallelisierungsgrad die Möglichkeit, auf unterschiedlichste

Kundenanforderungen flexibel zu reagieren. Nach einem Baukastenprinzip

zusammengesteckt bilden mehrere Superzellen ein Modul. Daraus lassen sich

sowohl Batterien für Unterbodenanwendungen als auch für komplexe Bauräume

aufbauen. Jede Superzelle ist mit einer Messkarte bestückt, welche die

Spannung und die Temperatur überwacht.

Die Messkarte wird mit den Batteriepolen der Superzelle kontaktiert und

dadurch mit Spannung versorgt. Die aufwendige Sensorverkabelung entfällt

somit komplett. Die von LION Smart entwickelten Lirs-Messkarten (Lion

Infrared Slave) sind im Master-Slave-Verbund kaskadierbar und erledigen die

drahtlose Datenübertragung per Infrarotschnittstelle. Das Lirs kommuniziert

auf demselben Weg bidirektional mit dem LCM-Master (Lion Control Module).

Optische Datenübertragung

Eine Infrarotschnittstelle leistet Datenraten bis zu mehreren GBit/s und

macht eine hochauflösende Systemüberwachung mit schnellen Abtastraten

realisierbar. Da keine Kabel zum Einsatz kommen, ist die Datenübertragung

unempfindlich gegenüber elektromagnetischer Strahlung und robust gegenüber

mechanischen Belastungen. Weil auch eine Sensorverkabelung entfällt, sind

Kurzschlüsse über fehlerhafte Sensorleitungen ausgeschlossen und das LCM wie

auch die einzelnen Lirs sicher galvanisch voneinander getrennt. Die

modulare, optische Datenübertragung lässt sich sehr flexibel gestalten und

Arbeitsschritte wie Kabelkonfektionierung, das Anbringen von Kabelschächten

und Clipsen oder aufwendige Fügeprozesse (Ultraschallschweißen, Löten,

Crimpen, Schrauben) entfallen komplett. Die Light Battery setzt somit neue

Maßstäbe in punkto automatisierbarer Fertigungsprozesse. Als verteiltes

System integriert sich das BMS bauraumneutral ins Batteriesystem, denn bis

auf das LCM ist es bereits Bestandteil jeder Superzelle.

Wohltemperiert und abgesichert

Das High-Tech-Fluid Novec von 3M dient als Kühl- und Heizmedium im

Thermomanagement der Light Battery. Es handelt sich hierbei um eine

dielektrische Flüssigkeit, welche bereits in einigen

Hochleistungsanwendungen und zur Temperierung von Servern zum Einsatz kommt.

Da die Betriebstemperatur innerhalb eines Batteriesystems einen erheblichen

Einfluss auf die Alterung und die Leistungsabgabe der einzelnen Zellen hat,

gilt es, diese effektiv und homogen zu temperieren. Für eine Regulierung der

Zellen auf ihre optimale Betriebstemperatur umspült sie das Kühlmedium in

der Light Battery direkt. Die sehr große Oberfläche der Rundzelle und die

direkte thermische Kopplung zur Kühlflüssigkeit sorgen für einen hohen

Wärmeübergang. Der symmetrische Kühlmittelfluss sorgt für einen homogenen

Volumenstrom des Fluids und erreicht damit eine homogene Temperierung aller

Zellen. Dabei dient das Kühlmedium nicht nur zur Kühlung, sondern ist auch

integraler Bestandteil des Sicherheitskonzeptes der Batterie.

Ausfall von Einzelzellen tolerieren

Die Qualität eines Batteriesystems, genauer dessen Kapazität und nutzbare

Energie, definiert sich durch die Qualität der schlechtesten Einzelzelle.

Fällt die Wahl bei der Systemarchitektur auf großformatige Zellen, sodass

keine oder nur eine geringe Anzahl an parallel geschalteten Zellen zum

Einsatz kommt, ist die Qualität der Einzelzelle immens wichtig. Sollte sich

nur eine einzige schlechte Zelle im System befinden, limitiert eben diese

die Leistung des Gesamtsystems. Folglich ist in einer Batterie eine maximale

Homogenität der Reihenglieder erstrebenswert. Die Light Battery erreicht das

durch Verwendung vieler parallel geschalteter Rundzellen.

Sollte in einer Superzelle eine Einzelzelle im Laufe ihres Lebens einen

inneren Defekt aufweisen, etwa einen Kurzschluss verursachen, sorgt eine

Schmelzsicherung für die elektrische Passivierung der betroffenen Zelle.

Diese Sicherung ist in die Zellkontaktierung integriert und für jede Zelle

in doppelter Ausführung vorgesehen. Nach der Aussicherung ist die Zelle

folglich kein aktiver Teil des Batteriesystems mehr, sodass das restliche

System weiterhin voll einsatzbereit bleibt.

Zellenbrände wirksam verhindern

Die redundanten Einzelzellaussicherungen der Light Battery erzielen bereits

eine sehr hohe Systemsicherheit. Sollte es dennoch zu einem Thermal Runaway

(thermisches Durchgehen einer Zelle) kommen, wird die Kühlleistung über

einen alternativen Kühlmittelpfad auf die betroffene Zelle konzentriert, um

die Reaktion möglichst effektiv abzukühlen und einzudämmen. Der

Phasenwechsel des Kühlmediums von flüssig zu gasförmig entzieht der

brennenden Zelle besonders viel Energie, was die Entzündung umliegender

Zellen (Propagation) unterbindet. Im Falle des Phasenwechsels kann das

freiwerdende Volumen über ein Ventil entweichen.

Energiedichte durch Funktionsintegration

Allein das Thermomanagement der Light Battery macht die durchgängige hohe

Funktionsintegration deutlich. So erfüllt die Kühlflüssigkeit bereits drei

verschiedene Funktionen: die Zelltemperierung, das Löschen und die

Datenübertragung. Ein weiteres Beispiel ist die Kontaktierungsplatte der

Rundzellen. Diese verschaltet die Zellen in einem Parallelverbund,

beinhaltet die Aussicherungselemente für den Fall eines Kurzschlusses,

ersetzt die Sensorverkabelung und stellt die Stromversorgung der Lirs

sicher. Durch die integrale Bauweise und die hohe Funktionsintegration der

einzelnen Bauteile ermöglicht sie auch eine optimale Ausnutzung des

Bauraums. Die Batteriekonstruktion mit deutlich weniger Bauteilen macht

Fertigungsprozesse sehr viel effizienter und erlaubt einen hohen Grad der

Automatisierung. Zudem lassen sich Material und Produktionskosten

zielführend senken.

Große Reichweiten, hohe Sicherheit, niedrige Kosten, lange Lebensdauer und

starke Performance verhelfen der Elektromobilität perspektivisch zu noch

mehr Akzeptanz. Die erste Umsetzung des Batteriekonzepts Light Battery wird

dies mit einer Kapazität von 94 kWh - das entspricht in etwa einer

Reichweite von 700 km - im unveränderten Bauraum eines BMW i3 unter Beweis

stellen.

Den Artikel inklusive zugehöriger Bilder finden Sie unter:

https://www.all-electronics.de/batteriekonzept-light-battery/

Dieser Beitrag ist in der emobility tec, dem technischen und technologischen

Fachmedium für Hybridfahrzeuge und Elektromobilität, erschienen.

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU)

ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility

Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und

Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION

Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und

Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30%

Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem

Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Zudem besitzt das Unternehmen

Beteiligungen an den Unternehmen Inboard Technologies Inc., Park Here

GmbH sowie eliso GmbH. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG

besteht aus dem Präsidenten Herr Daniel Quinger, Herr Tobias Mayer,

Herr Hany Magour, Frau Dr. Isolde Semm, Herr Martin Specht und Herr

Michael Geppert. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn

Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD

Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere

Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere

Homepage unter: www.lionemobility.de

Über die LION Smart GmbH:

LION Smart ist ein innovativer Entwicklungsdienstleister für Original

Equipment Manufacturer (OEM) und Zulieferbetriebe der

Automobilindustrie sowie andere Industriezweige. Das Unternehmen

betreibt Prüfstände und Prüflabors für elektrische Speicher zusammen

mit der TÜV SÜD AG (TÜV SÜD Battery Testing GmbH). Als qualitativ

hochwertiger Ingenieursdienstleister bietet LION Smart auch Beratung

in der Lithium-Ionen Speichertechnologie an und unterhält ein eigenes

Forschungs- und Entwicklungsprogramm in diesem Bereich. Das

Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Beherrschung dieser

Technologie und der Applikation auf das jeweilige Fahrzeugkonzept und

arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen.

Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie

Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck

bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und

sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen

und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden,

und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die

dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse

erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die

LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

Investor Relations Kontakt:

Herr Walter Wimmer

Email: ir@lionemobility.de

http://www.lionemobility.de

LION E-Mobility AG

Lindenstrasse 16

6340 Baar

Schweiz

