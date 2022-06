DGAP-News: LINDIS Biotech gibt Online-Veröffentlichung eines Abstracts zum trifunktionalen Antikörper CATUMAXOMAB zur Behandlung von nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs auf dem ASCO-Jahreskongress 2022 bekannt (deutsch)

LINDIS Biotech gibt Online-Veröffentlichung eines Abstracts zum trifunktionalen Antikörper CATUMAXOMAB zur Behandlung von nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs auf dem ASCO-Jahreskongress 2022 bekannt

LINDIS Biotech gibt Online-Veröffentlichung eines Abstracts zum

trifunktionalen Antikörper CATUMAXOMAB zur Behandlung von

nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs auf dem ASCO-Jahreskongress 2022 bekannt

01.06.2022

LINDIS Biotech gibt Online-Veröffentlichung eines Abstracts zum

trifunktionalen Antikörper CATUMAXOMAB zur Behandlung von

nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs auf dem ASCO-Jahreskongress 2022 bekannt

Die beobachtete vorläufige Wirksamkeit und Sicherheit in Verbindung mit

einer hohen Rate kompletter Remissionen stärken Hinweise auf das Potenzial

der Therapie

Martinsried, 1. Juni 2022 - LINDIS Biotech GmbH, ein biopharmazeutisches

Unternehmen mit einer proprietären multispezifischen Antikörperplattform und

einer fortgeschrittenen Entwicklungspipeline mit drei klinischen

Produktkandidaten in der Immun-Onkologie, gibt die Online-Veröffentlichung

eines Abstracts zu Zwischenergebnissen der Phase-I-Dosiseskalationsstudie

Catunibla mit CATUMAXOMAB auf dem Jahreskongress der American Society of

Clinical Oncology (ASCO) bekannt. Der Abstract ist unter

https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209733/video abrufbar.

Der Abstract berichtetet klinische Daten aus den ersten zwei von insgesamt

drei Kohorten der Dosis-Eskalationsphase der laufenden Catunibla-Studie, die

die Sicherheit und Wirksamkeit des trifunktionalen anti-EpCAM/CD3

Antikörpers CATUMAXOMAB als mögliche erste immunonkologische

Behandlungsoption für nicht-muskelinvasiven Blasenkrebs (NMIBC) untersucht.

Insgesamt sieben Patienten mit neu diagnostiziertem Hochrisiko-NMIBC

erhielten nach einer ersten transurethralen Resektion des Blasentumors

(TUR-B) sechs wöchentliche intravesikale Einspülungen (Instillation) von

CATUMAXOMAB in den Dosierungen 50 bzw. 70 µg. Anschließend wurde der

Tumorstatus im Rahmen einer Nachresektion, sog. Second-look-TUR-B, erneut

beurteilt, und die Patienten erhielten eine adjuvante Standardtherapie mit

Bacillus Calmette-Guérin (BCG), wenn diese nicht abgelehnt wurde.

Die Daten zeigten, dass alle Patienten der höheren Dosisgruppe (70 µg)

bereits nach der ersten TUR-B und anschließender Behandlung mit CATUMAXOMAB

eine vollständige Remission erreichten und während der Nachbeobachtungszeit

(1 Jahr) keine Rezidive auftraten. Bemerkenswerterweise waren die im Rahmen

der ersten TUR-B festgestellten In-situ-Karzinome bei drei von fünf

Patienten nach der Behandlung mit CATUMAXOMAB nicht mehr nachweisbar. Die

beobachtete starke Verminderung der EpCAM-positiven Zellen während und nach

der Behandlung mit CATUMAXOMAB deutet darauf hin, dass der trifunktionale

bispezifische EpCAM-Antikörper EpCAM-positive Blasenkrebszellen im

Urinmilieu bindet und effizient abtötet. Der Antikörper hat somit ein

erhebliches Potenzial, die tumorfreie Zeit im Rahmen der Behandlung dieser

Patienten zu verlängern und damit die Anzahl der erforderlichen

BCG-Instillationen, der derzeitigen, mit bekannten schweren Nebenwirkungen

einhergehenden Standardtherapie, erheblich zu reduzieren.

CATUMAXOMAB wurde gut vertragen, und es kam zu keinen Dosis-limitierenden

Toxizitäten. Instillationsbedingte Reaktionen wurden nicht beobachtet, und

proinflammatorische Zytokinspiegel lagen in der Regel unter der unteren

Bestimmungsgrenze (Lower Limit of Quantification, LLQ). Aufgrund der

spezifischen Anatomie der Blase und der direkten Verabreichung der

Behandlung über einen Blasenkatheter war keine systemische

Arzneimittelfreisetzung nachweisbar. Humane Anti-Maus-Antikörper

(HAMA)-Reaktionen waren schwach, vorübergehend und führten nicht zu

unerwünschten Ereignissen.

Dr. med. Felix Albert, Oberarzt und Facharzt für Urologie an der

Urologischen Klinik München-Planegg, wo die Studie durchgeführt wird, und

Erstautor des Abstracts, sagte: "Das Erreichen von kompletten Remissionen

nach der Behandlung mit CATUMAXOMAB, wie es in den ersten beiden

Dosis-Kohorten gezeigt werden konnte, belegt das Potenzial dieser Therapie.

Besonders erfreulich ist es für uns zu beobachten, dass bei der ersten TUR-B

entdeckte In-situ-Karzinome bei drei Patienten nach CATUMAXOMAB im Rahmen

der Nachresektion nicht mehr nachweisbar waren. Aufgrund ihrer diffusen Lage

im Gewebe können diese Art von Tumoren nicht chirurgisch entfernt werden und

erfordern in der Regel eine Instillationstherapie mit BCG, mit all ihren

bekannten Nebenwirkungen. Die Behandlung mit CATUMAXOMAB war sicher und

einfach zu verabreichen. Diese ersten Beobachtungen bestärken uns in unserer

Überzeugung, dass CATUMAXOMAB die klinischen Ergebnisse für Patienten mit

NMIBC, für die nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen,

deutlich verbessern könnte."

Dr. Horst Lindhofer, Gründer und Geschäftsführer von LINDIS Biotech und

Erfinder von CATUMAXOMAB, erklärte: "Wir freuen uns über die Annahme unserer

klinischen Daten bei einer so hochkarätigen Konferenz. Die beobachtete

klinische Aktivität und Sicherheit sind sehr ermutigend und unterstreichen

die Ergebnisse mit langanhaltenden Remissionen, die wir bei den bisherigen

Heilversuchen gesehen haben. Ich freue mich sehr darauf, den vollständigen

Datensatz unserer Phase-I- Dosiseskalationstudie Catunibla auf weiteren

wissenschaftlichen Konferenzen vorzustellen."

Informationen zum Abstract

Titel: Intravesical therapy with the trifunctional anti-EpCAM/CD3 bsAb

Catumaxomab is well tolerated and shows encouraging preliminary efficacy in

patients with high-risk NMIBC (CATUNIBLA phase I trial).

Abstract #: 209733

Link: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209733/video

Weitere Informationen:

Über Catunibla

Catunibla (EUDRACT-Nummer: 2019-002850-22; clinicaltrials.gov:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04799847) ist eine

Phase-I-Dosiseskalationsstudie, die das Ziel verfolgt, die Sicherheit und

wirksame Dosis des trifunktionalen Antikörpers CATUMAXOMAB zur Behandlung

von nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs (NMIBC) mit hohem Risoko zu ermitteln.

Die Patienten wurden in drei Kohorten aufgeteilt und erhielten jeweils sechs

wöchentliche Instillationen von CATUMAXOMAB in unterschiedlicher Dosierung

über einen Katheter direkt in die Blase.

Über NMIBC

Blasenkrebs ist die neunthäufigste Krebsart weltweit. Jährlich werden etwa

430.000 Neuerkrankungen und 165.000 Todesfälle verzeichnet. Blasenkrebs im

fortgeschrittenen oder metastasierten Stadium führt weiterhin in den meisten

Fällen zum Tod. Die Mehrzahl der diagnostizierten Blasenkarzinome - ca. 75%

- ist jedoch lokal begrenzt und nicht-muskelinvasiv. NMIBC ist eine sowohl

für die Patienten als auch für das Gesundheitssystem sehr belastende

Krebserkrankung, denn die Tumore tendieren dazu, multifokal aufzutreten,

chronisch zu rezidivieren und sind üblicherweise gegen Chemotherapien

resistent. Die derzeitige Standardtherapie - nach erfolgter chirurgischen

Entfernung des Tumors - ist ein direktes Einspülen von BCG (Bacille Calmette

Guerin) in die Harnblase, das wiederholt über einen Zeitraum von bis zu 3

Jahren durchgeführt wird. Bei dieser Therapie komm es jedoch zu vielen

Tumorrezidiven (60-70%) und erheblichen Nebenwirkungen, die eine engmaschige

Überwachung und kontinuierliche Behandlung erfordern. Versagt diese

Therapie, bleibt Patienten mit Hoch-Risiko-NMIBC-Tumoren oft nur noch die

Zystektomie, um eine Progression des Tumors zu verhindern. Dies stellt eine

enorme Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität dar. Die BCG Therapie selbst

verursacht häufig eine schmerzhafte, unspezifische Blasenentzündung, die mit

starken Nebenwirkungen und einer hohen Abbruchrate einhergeht.

Über CATUMAXOMAB

Catumaxomab ist ein bispezifischer trifunktionaler Antikörper, der mit einem

seiner Bindungsarme direkt an die Tumorzelle bindet und mit den anderen

Bindungsstellen zwei wesentliche Bestandteile des Immunsystems aktiviert:

T-Zellen und Fc-gamma Rezeptor positive Zellen (Fresszellen etc.). Der

Antikörper erkennt und bindet alle EpCAM-positiven Tumorzellen,

einschließlich der kritischen Krebsstammzellen und sämtlicher CD3-positiven

T-Zellen. Der EpCAM-Marker ist auf fast allen Karzinomen vorhanden und

eignet sich daher für eine gezielte Krebsbehandlung. Catumaxomab wurde 2009

bereits für die Indikation maligne Aszites (bösartige Bauchwassersucht) in

Europa zugelassen und hat damit seine Sicherheit und seine

Antitumor-Wirksamkeit in der Klinik unter Beweis gestellt.

Über LINDIS Biotech GmbH

Die LINDIS Biotech GmbH, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit einer

proprietären multispezifischen Antikörperplattform und einer

fortgeschrittenen Entwicklungspipeline mit drei klinischen Produktkandidaten

in der Immun-Onkologie, wurde 2010 von Dr. Horst Lindhofer, Erfinder der

Triomab(-Plattform, gegründet. LINDIS Biotech ist das einzige Unternehmen,

das eine Technologie besitzt, die auf Basis trifunktionaler bispezifischer

Antikörper eine äußerst effektive Tumorzellzerstörung mit einer

patientenspezifischen Vakzinierung kombiniert, und nimmt daher eine

herausragende Stellung im Bereich der Krebs-Immuntherapeutika ein. Als

erstes Produkt, das aus dieser Plattform hervorging, wurde Catumaxomab unter

dem Namen Removab® 2009 für die Indikation maligner Aszites (bösartige

Bauchwassersucht) in Europa zugelassen - ein Durchbruch in der Entwicklung

bispezifischer Antikörper - und hat damit seine Sicherheit und

Antitumor-Wirksamkeit in der Klinik bewiesen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

LINDIS Biotech GmbH

Dr. Horst Lindhofer

CEO

Am Klopferspitz 19

82152 Martinsried / Deutschland

E-Mail: info@lindisbiotech.de

Website: www.lindisbiotech.com

MEDIENANFRAGEN

MC Services AG

Anne Hennecke

Tel.: +49 (0) 211-529-252-22

E-Mail: lindis-biotech@mc-services.eu

°