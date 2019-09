DGAP-News: LEG Immobilien AG gibt die vorzeitige Rückzahlung ihrer EUR 300 Mio. 0,50 % Wandelschuldverschreibungen, fällig in 2021, bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

02.09.2019 / 07:54

MITTEILUNG AN DIE ANLEIHEGLÄUBIGER

LEG Immobilien AG gibt die vorzeitige Rückzahlung ihrer EUR 300 Mio. 0,50 %

Wandelschuldverschreibungen, fällig in 2021, bekannt

Düsseldorf, 2. September 2019: LEG Immobilien AG, Düsseldorf, (die

"Gesellschaft")

hat am 10. April 2014 EUR 300 Mio. 0,50 % Wandelschuldverschreibungen,

fällig in 2021, ISIN DE000LEG1CB5, WKN LEG1CB (die "Schuldverschreibungen")

begeben. Die Gesellschaft übt hiermit ihr Rückzahlungsrecht in Geld für alle

ausstehenden Schuldverschreibungen gemäß § 5(b) der Bedingungen der

Schuldverschreibungen zum 4. Oktober 2019 (der "Rückzahlungstag") aus. Der

Aktienkurs der LEG Aktien auf XETRA betrug mindestens 130 % des maßgeblichen

Wandlungspreises von EUR 51,5315 pro Aktie an mindestens 20 Handelstagen

innerhalb eines Zeitraums von 30 aufeinander folgenden Handelstagen ab dem

22. Juli 2019 (einschließlich) bis zum 30. August 2019 (einschließlich).

Diese Kündigung zur vorzeitigen Rückzahlung wird gemäß § 14 der Bedingungen

der Schuldverschreibungen veröffentlicht.

Der Wandlungszeitraum endet gemäß § 1(d) der Bedingungen der

Schuldverschreibungen am 27. September 2019 um 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit).

Die Gesellschaft wird die Schuldverschreibungen am Rückzahlungstag zu ihrem

Festgelegten Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen, soweit

die Schuldverschreibungen nicht vor dem Ende des Wandlungszeitraums

gewandelt worden sind. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die

Barausgleichoption im Rahmen von Wandlungen der Schuldverschreibungen zu

nutzen.

Disclaimer

This announcement does not constitute an offer to sell securities of LEG

Immobilien AG in any jurisdiction.

This announcement and the information it contains are not being issued and

may not be distributed in the United States of America. This announcement

does not constitute an offer of securities for sale in the United States of

America or to, or for the account or benefit of, any U.S. person or in any

other jurisdiction. The securities referred to in this announcement have not

been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 (as

amended), and may not be offered or sold in the United States of America or

any other jurisdiction absent registration or an applicable exemption from

registration.

02.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: LEG Immobilien AG

Hans-Böckler-Straße 38

40476 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0) 211 / 4568 - 0

Fax: +49 (0) 211 / 4568 - 261

Internet: www.leg.ag

ISIN: DE000LEG1110

WKN: LEG111

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

Exchange

