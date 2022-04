DGAP-News: Kursexplosion vor Top.News: Universal Ibogaine 100% Kursgewinn - Rallye startet! Kauf! (deutsch)

Kursexplosion vor Top.News: Universal Ibogaine 100% Kursgewinn - Rallye startet! Kauf!

^

Emittent / Herausgeber: Carsten Schmider Media Relations Publishing /

Schlagwort(e): Expansion/Prognose

Kursexplosion vor Top.News: Universal Ibogaine 100% Kursgewinn - Rallye

startet! Kauf!

26.04.2022 / 15:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Universal Ibogaine Inc. (WKN: A3DD3A ISIN: CA91360F1099) vor 300%

Kurssprung!

-----------------------------------------------------------------

Dieses Wertpapier durchbricht in Kürze die Schallmauer: Investoren steigen

auf einem Niveau zwischen 0,07 EUR und 0,15 EUR in den Titel ein- Kursstände von

weit über 1 EUR noch in diesem Jahr erwartet!

Seit Mitte März ist das Papier regelrecht explodiert: 100% Kursplus stehen

auf dem Renditezettel, Doch die eigentliche Rallye sollte jetzt erfolgen!

Bei einem aktuellen Börsenwert von nur 10 Mio EUR und einem Kursstand von

0,06/7 EUR ist der Titel eine extrem heiße Spekulation auf

Kursvervielfachungen mit Blick auf die nächsten 12 Monate. Mein Kursziel auf

Jahressicht lautet 1,60 EUR. Wie für gewöhnlich gut informierte Kreise

berichten, sollte in den kommenden Tagen massiv positiver Newsflow

einsetzen.

Universal Ibogaine Inc. ist ein Life-Sciences-Unternehmen, das sich zum Ziel

gesetzt hat, die Sicherheit und Wirksamkeit seines auf der Substanz Ibogain

basierenden Arzneimittelentgiftungsprotokolls durch eine kanadische

klinische Studie zu demonstrieren und dieses Protokoll im weiteren durch

zukünftige Lizenzvereinbarungen weltweit einzusetzen. UI entwickelt

gleichzeitig in seiner Kelburn Clinic ein hochmodernes ganzheitliches

Suchtbehandlungsprogramm, das in Verbindung mit dem geplanten

Ibogain-Entgiftungsprotokoll die Art und Weise, wie wir Sucht behandeln,

revolutionieren und das Leben von Einzelpersonen und Familien, die von Sucht

betroffen sind, drastisch verbessern soll.

Ibogain: Ein Stoff, aus dem die Träume sind!

--------------------------------------------

Die Ibogain-Forschung ist noch relativ jung, aber bereits jetzt eine

überzeugende Option für jene Investoren, die Zugang zu einem neuen Universum

in der pharmazeutischen Versorgung suchen.

Psychedelische Drogen haben während der gesamten bisherigen

Menschheitsgeschichte eine kulturell bedeutende Rolle in allen

Gesellschaften gespielt.

Eine wachsende Zahl von aktuellen Forschungsergebnissen hat ergeben, dass

die angeblich schädlichen Wirkungen von Psychedelika sehr wahrscheinlich

übertrieben sind. Der Konsum von LSD zum Beispiel verursacht mit nicht

größerer Wahrscheinlichkeit eine psychotische Episode als Cannabis. In

ähnlicher Weise hat die Forschung herausgefunden, dass Psychedelika

erhebliche Vorteile bei der Behandlung von psychischen Gesundheitsstörungen,

insbesondere Sucht, haben können.

Infolgedessen hat der Einsatz von Psychedelika in der Suchtberatung und

Genesung in den letzten Jahren ein beträchtliches Wachstum erfahren.

Ibogain- Ein universaler Schlüssel zur Heilung von Suchtphänomenen?

Ibogain ist mittlerweile eine der am häufigsten verwendeten Substanzen in

der modernen Suchttherapie, und während Regierungen und Gesundheitsbehörden

darum kämpfen, die Opioidkrise zu überwinden, erlangten Studien darüber, wie

der Wirkstoff Ibogain bei der Entgiftung hilft, beträchtliche

Aufmerksamkeit.

Was ist Ibogain?

Tabernanthe iboga ist ein Strauch aus Zentralwestafrika und spielt eine

zentrale Rolle in der Bwiti-Kultur der Region. Die Rinde des Strauchs ist

für ihre starke psychoaktive Wirkung bekannt und wird daher in einer

Vielzahl von verschiedenen Zeremonien verwendet, darunter Übergangsriten und

Heilrituale. Dies liegt zum großen Teil daran, dass es eben Ibogain enthält,

eine psychedelische Chemikalie, die auch in mehreren Pflanzen aus der

Familie der Hundsgiftgewächse vorkommt.

1962 nahmen der Wissenschaftler Howard Lotsof und sechs Freunde - die alle

mit Heroinsucht zu kämpfen hatten - Ibogain-Pulver ein, das damals, genauer

seit 1939, in Frankreich als neuromuskuläres Stimulans vermarktet wurde. Die

sechs Personen hörten sofort auf, Heroin zu nehmen. Von diesem Tag an wurde

Lotsof zu einem führenden Verfechter des Potenzials von Ibogain bei der

Behandlung von Suchterkrankungen.

Heute ist Ibogain in den meisten westlichen Ländern eine stark regulierte

Substanz. In den Vereinigten Staaten ist es ein illegales Medikament der

Liste 1 und nicht für therapeutische oder klinische Zwecke zugelassen.

Kanada hat Ibogain 2017 in die Liste der verschreibungspflichtigen

Medikamente aufgenommen, was bedeutet, dass es zwar immer noch streng

kontrolliert wird, aber legal auf Rezept erhältlich ist. Ibogain ist auch im

Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern illegal, mit

Ausnahme von Portugal, wo es entkriminalisiert und Dänemark, wo es eine

kontrollierte Substanz ist. Die einzigen Länder, in denen der Besitz von

Ibogain völlig legal ist, sind Neuseeland und Uruguay.

Wie wirkt Ibogain auf das Gehirn?

Ibogain ist insofern einzigartig, als seine genauen Wirkungen von der

Dosierung abhängen. In geringeren Mengen wirkt es hauptsächlich

stimulierend, und seine halluzinogene Wirkung bleibt größtenteils oder ganz

aus. Eine große Dosis des Medikaments versetzt den Benutzer in einen fast

traumähnlichen Zustand, der einen ganzen Tag oder länger anhält .

Typischerweise setzt die Wirkung von Ibogain ein bis drei Stunden nach der

ersten Einnahme ein. Benutzer haben berichtet, vergangene Erinnerungen zu

visualisieren, mit einem oder mehreren transzendenten Wesen zu schweben oder

sich mit ihnen zu unterhalten. Dies wird als akute Phase bezeichnet und

dauert bis zu acht Stunden.

An die Akutphase schließt sich die Evaluationsphase an, die acht bis 20

Stunden dauert. Diese Phase ist geprägt von tiefer Reflexion und

Introspektion. Die Reststimulationsphase schließlich, die bis zu 72 Stunden

andauern kann, ist häufig mit erhöhter Erregung, Wachsamkeit und einem

reduzierten Schlafbedürfnis verbunden. Nach der Anwendung von Ibogain erlebt

man typischerweise eine erhöhte Selbstbeobachtung, die bis zu mehreren

Wochen anhält.

Natürlich kann es negative Nebenwirkungen haben. Es ist bekannt, dass

Ibogain Ataxie, Mundtrockenheit, Übelkeit, Erbrechen und in schweren Fällen

Herzstillstand verursacht .

Ibogain ist auch bekannt für die komplexe Art und Weise, in der es mit dem

Gehirn interagiert und gleichzeitig mehrere Neurotransmitter beeinflusst.

Forscher versuchen immer noch, diese Wechselwirkungen endgültig zu erklären.

Ebenso verstehen sie die genauen Mechanismen, durch die Ibogain die Sucht

unterbricht, noch nicht vollständig.

Derzeit ist über Ibogain bekannt, dass es das Serotoninsystem des Körpers

beeinflusst, den Dopaminspiegel senkt und den Abbau von Dopamin durch den

Körper erhöht. Es interagiert auch mit Acetylcholin, einem Neurotransmitter,

der hauptsächlich mit autonomen Muskelkontraktionen, Herzfrequenz,

Blutgefäßerweiterung und Körperausscheidungen in Verbindung gebracht wird.

Einige Hinweise deuten darauf hin, dass Ibogain die Neuroplastizität erhöhen

und Neurorezeptoren effektiv in einen Zustand vor der Sucht "zurücksetzen"

kann.

Klinische Studien am Menschen mit Ibogain zur Suchtbehandlung werden derzeit

in Spanien , Großbritannien und an der Universität von São Paulo

durchgeführt. Auch in Kanada ist eine klinische Studie geplant.

Welche Art von Sucht wird mit Ibogain behandelt?

Der Großteil der aktuellen Forschung rund um die klinischen Anwendungen von

Ibogain bezieht sich auf Opioide. Mehrere Beobachtungsstudien haben seine

Wirksamkeit bei der Reduzierung von Heißhunger und Entzugserscheinungen

gezeigt . Ähnliche Effekte wurden bei Kokain beobachtet, und

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Ibogain tatsächlich die Bindung

von Kokainmolekülen an Serotonintransmitter blockieren kann.

Eine Studie aus dem Jahr 2005 ergab auch, dass Ibogain bei der Behandlung

von Alkoholismus wirksam sein könnte.

Weitere Forschung zu Ibogain ist notwendig, bevor es endgültig als

Suchtmittel deklariert werden kann . Die Ergebnisse dieser Studien zeigen

jedoch, dass sie vielversprechend sind. Und in diesem Versprechen könnte

eine bedeutende Investitionsmöglichkeit liegen.

Marktpotential

--------------

Es wird geschätzt, dass der globale Markt für die Behandlung von

Drogenabhängigkeit bis 2027 37,7 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Der

globale Markt für Opioidkonsumstörungen hatte im Jahr 2020 einen Wert von

2,52 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus gibt es immer noch mehrere sehr

erfolgreiche Unternehmen und vielversprechende Startups, die mit Ibogain und

Ibogain-Derivaten arbeiten.

Beispielsweise kündigte das in Massachusetts ansässige Startup Delix

Therapeutics im Dezember Pläne an, mit dem National Institute on Drug Abuse

zusammenzuarbeiten, um seine eigene nicht-psychedelische Version von Ibogain

für eine Reihe von Substanzstörungen zu testen.

Unterdessen hat das in New York ansässige Unternehmen MindMed (NASDAQ: MNMD

) eine nicht-halluzinogene Version von Ibogain entwickelt, die kürzlich in

klinische Studien der Phase II eingetreten ist. Die Tochtergesellschaft von

Atai Life Sciences (NASDAQ: ATAI ), DemeRx, mit Hauptsitz in Florida,

entwickelt derzeit zwei Ibogain- und Noribogain-Derivate für

Opioidabhängigkeit.

In Kanada plant Universal Ibogaine die Durchführung eines siebentägigen

Ibogain-Behandlungsprogramms in einem internationalen Netzwerk von Kliniken.

Das Unternehmen sicherte sich kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 6

Millionen C$, um an der Entwicklung eines neuen innovativen

Suchtbehandlungsmodells zu arbeiten.

Laut Nick Karos, CEO von Universal Ibogaine, hat die Finanzierung dem

Unternehmen ermöglicht, das Kelburn Treatment Center zu erwerben und in ein

klinisches Studienprogramm zu investieren, mit dem Ziel, die Sicherheit und

Wirksamkeit seines Ibogain-Behandlungsprotokolls zu demonstrieren, damit es

mit der Behandlung von Patienten mit Ibogain beginnen kann.

Handlungsempfehlung

-------------------

Universal Ibogain ist ein kanadisches Unternehmen mit der Mission, eine

medikamentöse, auf Ibogain ausgerichtete Suchtbehandlung zu entwickeln und

für den Markt bereitzustellen.

Vor Kurzem hat UI Intrinsik Corp. ("Intrinsik"), ein international

anerkanntes Beratungsunternehmen für regulatorische Angelegenheiten,

ausgewählt, um eine regulatorische Strategie und Unterstützung für die

Vorbereitung und Einreichung des kanadischen Antrags auf klinische Studie

("CTA" ) von UI sowie für die Nachbereitung bereitzustellen. Intrinsik

besteht aus einem erfahrenen Team, das Hunderte von erfolgreichen klinischen

Studien und Prüfanwendungen für neue Arzneimittel durchgeführt und gemeinsam

zu mehr als 20 neuen Arzneimittelzulassungsanträgen beigetragen hat. Die

Gruppe verfügt über mehr als 25 Fachleute für regulatorische Angelegenheiten

in ihrem kanadischen Hauptsitz im Großraum Toronto und über beispiellose

Expertise und Erfahrung im Zusammenhang mit Erkrankungen des zentralen

Nervensystems (ZNS: der therapeutische Bereich, zu dem Sucht und psychische

Störungen gehören).

Die Unterstützung für die Entwicklung des Inhalts des CTA-Pakets sowie

letztendlich für den Betrieb der klinischen Studie selbst wird vom

Weltklasse-Team von CATO Research Canada Inc. (" CATO SMS ") bereitgestellt.

Das Expertenteam von CATO SMS verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in

der Optimierung des Designs und der Durchführung klinischer Studien für

Life-Science-Unternehmen wie UI. CATO SMS hat über 500 klinische Studien in

über 25 Ländern erfolgreich durchgeführt und mehr als 60.000 Patienten an

über 5.500 Standorten aufgenommen.

Das CATO SMS-Engagement-Team umfasst zusammen mit dem Team von UI eine

Vielzahl von Experten in Kanada, den USA und Europa, die wichtiges

Fachwissen bereitstellen, das von klinischen Studiendesigns über

Biostatistik bis hin zu klinischen Abläufen (z. B. Patientenrekrutierung,

Studienstart, Budgetierung, Standortverwaltung) reicht , Datenverwaltung

usw.). Zu den Beiträgen von CATO SMS gehören auch die Analyse und Synthese

proprietärer realer Daten und Nachweise ( "RWD" und "RWE")) aufgrund der

Anwendung von Ibogain zur Behandlung von Opioidkonsumstörungen bei etwa 200

Patienten, die in Cancun, Mexiko, vom Lizenzpartner von UI - Clear Sky

Recovery Cancun SA de CV - behandelt wurden. UI ist der Ansicht, dass die

Präsentation von RWD und RWE als Teil des CTA-Pakets den Antrag stärken

wird, insbesondere den vorläufigen Anspruch auf Sicherheit, und sich an

neuen Leitlinien von Aufsichtsbehörden wie der US-amerikanischen Food and

Drug Administration ( "FDA" ) orientiert.

Schließlich richtet Universal Ibogaine Inc. prominente akademische und

medizinische Zentren ein, um die CTA für Health Canada zu unterstützen.

Universal Ibogaine Inc. hat jetzt mit Entwicklungsplänen in seiner

Behandlungsanlage in Kelburn in Vorbereitung auf die Genehmigung des

Behandlungsprotokolls und den Beginn von Ibogain-Behandlungen begonnen.

Universal Ibogaine erwarb im Oktober 2021 die lizenzierte und

betriebsbereite Kelburn-Einrichtung für psychische Gesundheit und

Suchtbehandlung. Die Einrichtung befindet sich auf einem 50 Hektar großen

Grundstück mit einem 9-Loch-Golfplatz und fungiert derzeit als

traditionelles Suchtbehandlungszentrum.

Universal Ibogaine hat Pläne zur Erweiterung der Einrichtung auf

traditionelle Drogenentgiftung und den Beginn der Integration der besten

Nuovo-Behandlungsmodalitäten, einschließlich Ketamin, Psilocybin und

MDMA-unterstützter Psychotherapien, unternommen.

Universal Ibogaine hat Entwicklungspläne zum Bau einer eigenständigen

Ibogain-Entgiftungsanlage auf dem Grundstück in Vorbereitung auf den

Abschluss seiner Proof-of-Concept-Studie mit Health Canada in Gang gebracht.

Zusammenfassung Ibogaine als Wirkstoff gegen Suchterscheinungen

---------------------------------------------------------------

Ibogaine ist ein natürlich vorkommendes Molekül, das aus der Wurzelrinde des

Iboga-Baums und anderer Pflanzen gewonnen wird. Es ist ein starkes

medizinisches Psychedelikum, das suchtunterbrechende Eigenschaften hat.

Ibogaine hat in Kanada den Status einer "Prescription Drug List" (im

Vergleich zu Schedule 1 in den USA), was die Forschung und Entwicklung in

Richtung Medikalisierung erleichtert.

Ibogaine zielt auf mehrere Rezeptoren an mehreren Stellen im Gehirn ab und

metabolisiert zu Noribogain, einem Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, der 1-4

Monate im Körper verbleibt und mit der Beseitigung von Suchtattacken

verbunden ist.

Fazit: Die Aktie von Universal Ibogaine Inc. ist ein klarer Kauf!

-----------------------------------------------------------------

Wir empfehlen die Aktie dem spekulativ veranlagten Privatinvestor zum

sofortigen Kauf.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung zu Universal Ibogaine Inc.ist Bestandteil einer

Werbekampagne für das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene

und spekulativ orientierte Anleger. Weitere Empfehlungen auch Dritter können

erfolgt sein oder können noch erfolgen.

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen,

die Carsten Schmider auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern

veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten

Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für

vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die

aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die

eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch

ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos

mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen,

Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst

großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder

sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten

Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen

Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso

hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen

Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können.

Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen,

Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie

sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder

einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in

den Analysen und Markteinschätzungen von Carsten Schmider enthaltenen

Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden,

übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse

oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren

Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und

Beurteilungen.

Alle in dem vorliegenden Report zu Universal Ibogaine Inc. geäußerten

Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete

Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken durchaus

nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen

Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine

Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich

eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Carsten

Schmider Media Relations Publishing verlassen und nur auf Grund der Lektüre

des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Carsten Schmider ist kein

registrierter oder anerkannter Finanzberater. Alle vorliegenden Texte,

insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen

spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider, die durch Artikel 5

des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung

gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen

ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Bevor in

Wertschriften oder sonstige Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte

jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein

derartiges Investment Sinn macht oder ob die Risiken zu groß sind. Carsten

Schmider übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und

Verlässlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in den Reports oder

auf seiner Website befinden, von Carsten Schmider verbreitet werden oder

durch Hyperlinks von Carsten Schmider Media Relations Publishing aus

erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert

hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko

nutzt und Carsten Schmider keine Haftung übernimmt. Carsten Schmider behält

sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf den Seiten von

Carsten Schmider Media Relations Publishing bereitgestellt werden, ohne

Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu

entfernen.Carsten Schmider schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für

Service und Materialien aus.

Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so

wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art,

weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt

auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen

bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte

Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien

entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbarem Recht

äußerstenfalls Zulässigen kann Carsten Schmider nicht haftbar gemacht werden

für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden

oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen

Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder

irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der

Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der

Service von Carsten Schmider darf keinesfalls als persönliche oder auch

allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Carsten

Schmider Media Relations Publishing abgebildeten oder bestellten

Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen,

handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von Carsten Schmider zugesandten

Informationen oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen

begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen wir darauf

hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen

nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um werbliche Beiträge handelt.

Offenlegung der Interessen / Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß der

Marktmissbrauchsverordnung EU Nr. 596/2014:

Die auf den Webseiten von Carsten Schmider Media Relations Publishing

veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen

erfüllen ausnahmslos werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen

Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund muss

allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese

sind per definitionem nur Informationen.Diese Informationen sind reine

Werbemitteilungen und beinhalten weder Anlagestrategieempfehlungen noch

Anlageempfehlungen gemäß § 34b WpHG und Artikel 20 der

Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllen deshalb nicht die gesetzlichen

Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von

Anlagestrategieempfehlungen / Anlageempfehlungen.

Dies gilt auch für die auf der Website aktuell veröffentlichten

Aktienempfehlungen. Die Erstellung und Verbreitung der Berichte wurde von

den jeweiligen Unternehmen bzw. von den Unternehmen nahestehenden Kreisen in

Auftrag gegeben und entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen

Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Carsten Schmider Media Relations Publishing und/oder mit ihr verbundene

Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Universal Ibogaine

bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung

der redaktionellen Besprechungen getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen

Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der

Publikationen von Carsten Schmider zum Zeitpunkt der Veröffentlichungen

Anteile an Wertpapieren/ Aktienbeständen von den Unternehmen, welche im

Rahmen der jeweiligen Publikationen besprochen werden, halten. Es besteht

die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese

Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu

partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Carsten

Schmider handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen

Auftrags von weiteren Personen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen

halten. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir

hiermit ausdrücklich hinweisen.

Die Publikationen von Carsten Schmider Media Relations Publishing sollten

somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet

werden, da erhebliche Interessenkonflikte vorliegen. Die in den jeweiligen

Publikationen von Carsten Schmider Media Relations Pubishing angegebenen

Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert

ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen

Veröffentlichung.

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen, kommt

es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und

Meinungsgenerierung.

Natürlich gilt es zu beachten, dass das hier vorgestellte Wertpapier in der

höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft

weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was

gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des

Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch

notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig

Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen

können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den

nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting

drohen.

Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des

Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt diese Aktie einen Wechsel

auf die Zukunft aus. Wie bei jedem Micro Cap gibt es auch hier die Gefahr

des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen des Managements nicht

auf absehbare Zeit realisieren lassen. Deshalb dienen deratige Titel nur der

dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der

Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen

Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische

Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Nur an erfahrene Profitrader und nicht

etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richten sich meine

Empfehlungen.

Hinweis auf Gebietsausschluss:

Die auf Schmider Report veröffentlichten Publikationen, Informationen und

Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in

den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben,

bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt

werden.

Herausgeber und inhaltlich Verantwortlicher:

Carsten Schmider Media Relations Publishing

Marie Curie Straße 3

D-50321 Brühl

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der

EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

°