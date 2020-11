DGAP-News: Korrektur: NeuroRx und Relief veröffentlichen erste erfolgreiche Ergebnisse aus der erweiterten Notfallanwendung ('Expanded Access Use') von RLF-100(TM) (Aviptadil) bei Patienten mit kritischem COVID-19 und schwerer Komorbidität: 72% Überlebens

Korrektur: NeuroRx und Relief veröffentlichen erste erfolgreiche Ergebnisse aus der erweiterten Notfallanwendung ('Expanded Access Use') von RLF-100(TM) (Aviptadil) bei Patienten mit kritischem COVID-19 und schwerer Komorbidität: 72% Überlebensrate bei Intensivpatienten

^

EQS Group-News: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG / Schlagwort(e):

Studienergebnisse

Korrektur: NeuroRx und Relief veröffentlichen erste erfolgreiche Ergebnisse

aus der erweiterten Notfallanwendung ('Expanded Access Use') von RLF-100(TM)

(Aviptadil) bei Patienten mit kritischem COVID-19 und schwerer Komorbidität:

72% Überlebensrate bei Intensivpatienten

25.11.2020 / 18:27

---------------------------------------------------------------------------

Korrektur: NeuroRx und Relief veröffentlichen erste erfolgreiche Ergebnisse

aus der erweiterten Notfallanwendung ("Expanded Access Use") von RLF-100(TM)

(Aviptadil) bei Patienten mit kritischem COVID-19 und schwerer Komorbidität:

72% Überlebensrate bei Intensivpatienten

Korrektur der Pressemitteilung vom 24. November 2020: Wir haben feststellen

müssen, dass der angegebene Prozentsatz der Kontrollpatienten im EAP, die

bis zum 28. Tag überlebten, nicht korrekt war.



Der korrekte Prozentsatz der

Kontrollpatienten, die unter der besten verfügbaren Intensivbehandlung bis

zum Tag 28 überlebten, war 27% und nicht 17%. Dies wurde im folgenden Text

korrigiert.

Genf, Schweiz und Radnor, PA, USA, 25. November 2020 - RELIEF THERAPEUTICS

Holding AG (SIX:RLF, OTCQB:RLFTF) ("Relief" oder "das Unternehmen") und

NeuroRx, Inc. gaben bekannt, dass inzwischen mehr als 175 Patienten mit

kritischem COVID-19 und Atemstillstand, die zusätzlich eine schwere

Komorbidität aufweisen, in den USA in ein erweitertes Härtefallprogramm

("Expanded Access Protocol", EAP) mit RLF-100(TM) aufgenommen wurden.

Alle Patienten hatten schwere Komorbiditäten (einschließlich

Organtransplantation, kürzlichem Herzinfarkt und Krebs), die sie aus der

laufenden, randomisierten, kontrollierten Phase-2b/3-Studie zur Feststellung

der Sicherheit und Wirksamkeit von RLF-100(TM) ausgeschlossen haben, und der

Zustand all dieser Patienten hatte sich trotz der Behandlung mit

zugelassenen COVID-19-Therapien verschlechtert (siehe auch

www.clinicaltrials.gov NCT 04311697). Von den 90 Patienten, die bisher 28

Tage der Nachbehandlung erreicht haben, überlebten 72% bis zum Tag 28.

Wie bereits von Dr. Youssef und Mitarbeitern (

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3665228) in einer Studie veröffentlicht,

wurden im Houston Methodist Hospital 21 Patienten, die im Rahmen des EAPs

mit RLF-100(TM) behandelt wurden, mit 24 Kontrollpatienten verglichen. Nur

27% dieser Kontrollpatienten, die alle unter den gleichen Bedingungen die

beste verfügbare Intensivbehandlung erhielten, überlebten bis zum 28. Tag.

Die heute berichtete Überlebensrate bei Patienten, die mit RLF-100(TM)

behandelt wurden, ist vergleichbar mit der von Dr. Youssef et al.

beobachteten Rate bei Patienten, die im Rahmen der Open-Label-Studie mit

RLF-100(TM) therapiert wurden. Trotz der Fortschritte in der Behandlung von

COVID-19 blieb das Überleben der Höchstrisiko-Patienten aufgrund der

schweren Komorbiditäten ohne eine wirksame Therapie weiterhin düster.

Hervorzuheben ist, dass weder im Rahmen des EAPs noch bei den 160 Patienten,

die in der derzeit in den USA laufenden klinischen Phase-2b/3-Studie

randomisiert entweder RLF-100(TM) oder Placebo erhalten, bisher

arzneimittelbedingte schwerwiegende Nebenwirkungen beobachtet wurden. In der

Nutzen-Risiko-Betrachtung wurde der Vorteil von RLF-100(TM) anhand einer

randomisierten prospektiven Studie zwar noch nicht nachgewiesen, es wurde

bisher aber auch kein ernstes Risiko festgestellt.

Derzeit haben 25 US-amerikanische Krankenhäuser, bei denen es sich fast

ausschließlich um kommunale Krankenhäuser handelt, Patienten im Rahmen des

EAPs aufgenommen. Das bedeutet, dass RLF-100(TM) seine Wirksamkeit in der

Anwendung von Ärzten nachweisen kann, die Patienten mit kritischem COVID-19

an vorderster Front den Großteil der Versorgung bieten. Ärzte, die Patienten

in das EAP aufnehmen, haben regelmäßig berichtet, dass Erstpatienten in

ihren Kliniken vor der Behandlung mit RLF-100(TM) häufig mehrere Wochen ohne

jegliche Besserung auf der Intensivstation lagen. Da Intensivpatienten heute

früher im Verlauf ihres Aufenthalts behandelt werden, wächst der klinische

Eindruck, dass RLF-100(TM) einen noch größeren Einfluss auf die Genesung

hat.

"Wir sind darin bestätigt, dass die gesammelten realen Klinikdaten zur

Verbesserung des Überlebens von Patienten mit kritischem COVID-19 durch

Behandlung mit RLF-100(TM) mit den Ergebnissen aus den großen akademischen

Lehrzentren vergleichbar sind. Wir hoffen, dass diese Ergebnisse in einer

Zeit, in der viele Amerikaner, einschließlich der Ärzte, Krankenschwestern

und anderer Pflegekräfte, die an vorderster Front das Herz unserer

Initiative bilden und "Thanksgiving" entfernt von ihren Familienangehörigen

feiern, als ermutigend angesehen werden. Wir freuen uns darauf, den

Einschluss von Patienten abzuschließen und die Ergebnisse unserer

U.S.-amerikanischen pivotalen klinischen Studie zu veröffentlichen," sagte

Prof. Jonathan C. Javitt, MD, MPH, CEO und Gründer von NeuroRx, Inc.

###

ÜBER VIP ZUR BEHANDLUNG VON LUNGENSCHÄDIGUNGEN

Das vasoaktive intestinale Polypeptid (VIP) wurde erstmals 1970 von dem in

der Zwischenzeit verstorbenen Dr. Sami Said entdeckt. Obwohl VIP erstmals im

Darmtrakt identifiziert wurde, ist bekannt, dass es im gesamten Körper

produziert wird und sich hauptsächlich in der Lunge konzentriert. In über

100 von Fachleuten geprüften (Peer-Reviewed) Studien wurde gezeigt, dass VIP

in Tiermodellen für Atemnot, akute Lungenschädigungen und Entzündungen eine

stark entzündungshemmende bzw. zytokinhemmende Aktivität aufweist.

Hervorzuheben ist, dass 70% der VIP-Moleküle im Körper an die Alveolar

Typ-2-Zelle gebunden ist, eine seltene Zelle in der Lunge, die für den

Sauerstoffaustausch im Körper eine entscheidende Rolle spielt. VIP hat sich

über 20 Jahre in mehreren Studien an Menschen mit Sarkoidose, Lungenfibrose,

Asthma/Allergie und pulmonale Hypertonie als sicher erwiesen.

COVID-19-bedingte Todesfälle werden hauptsächlich durch Atemversagen

verursacht. Es gibt jedoch Hinweise auf eine frühe Virusinfektion der

alveolären Typ-2-Zellen vor dieser akuten Phase. Es ist bekannt, dass

Typ-2-Zellen eine hohe Konzentration von

Angiotensin-Converting-Enzym-2-(ACE2)-Rezeptoren aufweisen, die von

SARS-CoV-2 genutzt werden, um in die Zellen einzudringen. Es konnte gezeigt

werden, dass sich Corona-Viren in den alveolären Typ-2-Zellen, jedoch nicht

in den viel häufiger vorkommenden Typ-1-Zellen, replizieren. Dieselben

alveolären Typ-2-Zellen weisen auf ihren Zelloberflächen auch eine hohe

Konzentration an VIP-Rezeptoren auf, was zu der Hypothese führt, dass VIP

diese Zellen ganz spezifisch vor Verletzungen schützen könnte.

Eine Schädigung der alveolären Typ-2-Zellen ist ein zunehmend plausibler

Mechanismus für das Fortschreiten der COVID-19-Krankheit (Mason 2020). Diese

spezialisierten Zellen ergänzen die häufiger vorkommenden Typ-1-Zellen, die

die Lunge auskleiden. Noch wichtiger ist, dass Typ-2-Zellen

Oberflächensubstanzen produzieren, die die Lunge bedecken und für den

Sauerstoffaustausch essentiell sind. Mit Ausnahme von RLF-100(TM) zielt

keine der derzeit zur Behandlung für COVID-19 vorgeschlagenen Therapien auf

diese gefährdeten Typ-2-Zellen ab.

ÜBER RLF-100(TM)

RLF-100(TM) (Aviptadil) ist eine Formulierung des vasoaktiven intestinalen

Polypeptids (VIP), die auf der Grundlage von Dr. Sami Saids Originalarbeit

an der Stony Brook University entwickelt wurde und für die Stony Brook im

Jahr 2001 von der FDA eine "Orphan Drug Designation" erhielt. Es ist

bekannt, dass VIP in der Lunge hoch konzentriert ist, wo es die Replikation

des Coronavirus hemmt, die Bildung von entzündlichen Zytokinen blockiert,

den Zelltod verhindert und die Produktion von Tensiden hochreguliert. Die

FDA hat inzwischen für die intravenöse und inhalative Verabreichung von

RLF-100(TM) zur Behandlung von COVID-19 eine Zulassung zur klinischen

Prüfung ("Investigational New Drug"(IND-)Zulassung) und darüber hinaus eine

Fast-Track-Kennzeichnung erteilt. RLF-100(TM) wird in zwei

Placebo-kontrollierten klinischen US-amerikanischen Phase-2b/3-Studien zur

Behandlung von COVID-19-bedingter Atemnot untersucht. Seit Juli 2020 wurden

mehr als 150 Patienten mit schwerer Form einer COVID-19-Erkrankung und

Atemversagen im Rahmen von durch die FDA genehmigte Protokolle mit

RLF-100(TM) behandelt. Informationen zum Härtefallprogramm ("Expanded Access

Protocol") von RLF-100(TM) finden Sie hier:

https://www.neurorxpharma.com/our-services/rlf-100.

ÜBER RELIEF THERAPEUTICS HOLDINGS AG

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von natürlich

vorkommenden Molekülen (Peptide oder Proteine), die bereits eine längere

klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für

die es eine starke wissenschaftliche Rationale gibt. Das Unternehmen

konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von neuen Möglichkeiten zur

Behandlung von Atemwegserkrankungen. Relief hat für den Gebrauch des VIP zur

Behandlung von ARDS, pulmonaler Hypertonie und Sarkoidose Orphan Drug-Status

von der US FDA und der Europäischen Union erhalten. Relief besitzt zudem ein

Patent für mögliche Formulierungen von RLF-100(TM), das in den USA und

vielen anderen Ländern erteilt worden ist.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem

Symbol RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF

gehandelt.

ÜBER NEURORX INC.

NeuroRx verfügt über insgesamt mehr als 100 Jahre Erfahrung in der

Arzneimittelentwicklung und wird von ehemaligen Führungskräften von Johnson

& Johnson, Eli Lilly, Pfizer und AstraZeneca, PPD, geleitet. Über ihre

Arbeit an RLF-100(TM) hinaus hat NeuroRx mit NRX-101 einen weiteren

Kandidaten in der Pipeline. Für diesen Wirkstoff hat das Unternehmen

"Breakthrough Therapy Designation" und ein "Special Protocol Agreement" zur

Entwicklung für die Behandlung von suizidaler bipolarer Depression erhalten.

NRX-100 befindet sich zurzeit in Phase 3 der klinischen Entwicklung. Das

Management Team des Unternehmens wird von Prof. Jonathan C. Javitt, MD, MPH,

geleitet, der als Gesundheitsberater bei vier Präsidentschaftswahlen tätig

war und gemeinsam mit Robert Besthof, MIM, ehemals Global Vice President

(Commercial) für Pfizers Geschäftsbereich Neurowissenschaften und Schmerz,

an bedeutenden Entwicklungsprojekten für Merck, Allergan, Pharmacia, Pfizer,

Novartis und Mannkind gearbeitet hat. Zum Aufsichtstrat und Beraterstab des

Unternehmens gehören Hon. Sherry Glied, ehemalige stellvertretende

Sekretärin des US-Gesundheitsministeriums, Herr Chaim Hurvitz, ehemaliger

Präsident der Teva International Group, Generalleutnant HR McMaster, der 23.

nationale Sicherheitsberater, Wayne Pines, ehemaliger stellvertretender

Beauftragter der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA),

Richter Abraham Sofaer sowie Daniel Troy, ehemaliger Chief Counsel der

US-amerikanischen FDA.

Disclaimer: Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS

Holding AG, NeuroRx, Inc. und ihre geschäftlichen Aktivitäten ausdrücklich

oder implizit zukunftsgerichtete Aussagen. Die hier angegebenen Ergebnisse

können oder können nicht auf Ergebnisse zukünftiger und großer klinischer

Studien mit RLF-100(TM) zur Behandlung von COVID-19 hinweisen. Diese

Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken,

Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen und die Erfolge der

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG und/oder NeuroRx, Inc. wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen

Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. RELIEF

THERAPEUTICS Holding AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

KONTAKT RELIEF THERAPEUTICS Holding AG NeuroRx, Inc. Jonathan C.

Raghuram (Ram) Selvaraju, Ph.D., MBA Javitt, M.D., MPH Chairman

Chairman of the Board Mail: and Chief Executive Officer

[1]contact@relieftherapeutics.com Mail:

www.relieftherapeutics.com 1. [1]ceo@neurorxpharma.com

mailto:contact@relieftherapeutics.com 1.

mailto:ceo@neurorxpharma.

com

MEDIENANFRAGEN: Relief (Europa) MC NeuroRx (USA) David Schull

Services AG Anne Hennecke / Brittney Russo Partners, LLC Tel.:

Sojeva Tel.: +49 (0) 211-529-252-14 +1 (0) 858-717-2310 Mail:

Mail:[1] relief@mc-services.eu 1. david.schull@russopart

mailto:%20relief@mc-services.eu nersllc.com

INVESTOR RELATIONS Relief (Europa) MC NeuroRx (USA) Brian Korb

Services AG Anne Hennecke / Brittney Solebury Trout Tel.: +1 (0)

Sojeva Tel.: +49 (0) 211-529-252-14 917-653-5122 Mail:

Mail:[1] relief@mc-services.eu 1. bkorb@troutgroup.com

mailto:%20relief@mc-services.eu

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG

Avenue de Sécheron 15

1202 Genève

Schweiz

E-Mail: contact@relieftherapeutics.com

Internet: https://relieftherapeutics.com

ISIN: CH0100191136

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1150659

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1150659 25.11.2020

°