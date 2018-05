DGAP-News: Korrektur der Corporate News vom 22.05.2018 - 'Lucien Favre wird neuer Chef-Trainer von Borussia Dortmund' (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

In der am 22. Mai 2018 um 11.00 Uhr von der Borussia Dortmund GmbH & Co.

KGaA veröffentlichten deutschen Fassung der Corporate News mit der

Überschrift "Lucien Favre wird neuer Chef-Trainer von Borussia Dortmund"

wurde das Datum des Beginns der Zusammenarbeit falsch widergegeben. Statt

01. Juli 2019 muss es 01. Juli 2018 heißen.

Alle anderen Angaben in der Mitteilung bleiben unverändert; in der

englischen Fassung war keine Änderung veranlasst.

Somit lautet die korrigierte Corporate News wie folgt:

Mit Beginn der neuen Saison 2018/2019, d.h. ab dem 01.07.2018, wird der

Schweizer Lucien Favre neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund. Die Parteien

haben eine Vertragslaufzeit bis zum 30.06.2020 vereinbart.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc erklärt: "Die Verpflichtung von Lucien Favre

als Trainer ist ein wichtiger Teil unseres sportlichen Neustarts in diesem

Sommer."

Lucien Favre sagt über seine neue Herausforderung: "Borussia Dortmund zu

trainieren, ist eine reizvolle Aufgabe, die ich sehr gerne übernehme. Nun

werden wir gemeinsam an dem neuen Team arbeiten. Der BVB zählt zu den

interessantesten Klubs in ganz Europa."

Lucien Favre wird mit seinem neuen Trainerteam Anfang Juli 2018 offiziell

vorgestellt.

Dortmund, 22. Mai 2018

