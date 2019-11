DGAP-News: Konzern-Umsatz der Sto SE & Co. KGaA steigt bis Ende September 2019 um 5,8 % auf 1.068,4 Mio. EUR (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sto Vz":

19.11.2019 / 10:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

P R E S S E I N F O R M A T I O N

der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen

* Konzern-Umsatz der Sto SE & Co. KGaA steigt bis Ende September 2019 um

5,8 % auf 1.068,4 Mio. EUR

* Erstkonsolidierungseffekte und positive Wahrungseinflüsse unterstützen

operatives Wachstum

* Umsatz erhöht sich im Inland um 3,6 % und im Ausland um 7,6 %

* Konzern-EBIT und Nettoergebnis deutlich über Vorjahr

* Mitarbeiterzahl nimmt insbesondere erstkonsolidierungsbedingt um 257 auf

5.665 Personen zu

* Ausblick für Gesamtjahr 2019 unverändert: Umsatzplus von 4,1 % auf rund

1.387 Mio. EUR und EBIT von 81 Mio. EUR bis 91 Mio. EUR erwartet

Stühlingen, 19. November 2019 - Die Sto SE & Co. KGaA konnte ihr Wachstum im

dritten Quartal 2019 fortsetzen, allerdings schwächte sich die Dynamik

aufgrund der im Vergleich zur gesamten Baubranche schwierigen

Rahmenbedingungen in den für Sto relevanten Segmenten leicht ab. Während das

Bauhauptgewerbe im bisherigen Jahresverlauf 2019 erneut zu den

konjunkturstützenden Branchen in Deutschland gehörte und deutliche Zuwächse

verzeichnen konnte, wird im Bereich Bautenanstrichmittel (Farben, Lacke,

pastöse Putze/Spachtel) im Gesamtjahr 2019 ein Mengenrückgang um 1,1 %

erwartet. Die Nachfrage im deutschen Markt für Wärmedämm-Verbundsysteme

(WDVS) stagnierte im ersten Halbjahr 2019.

Vor diesem Hintergrund erzielte der Sto-Konzern in den ersten neun Monaten

2019 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus von 5,8 %

auf 1.068,4 Mio. EUR (Vorjahr: 1.009,7 Mio. EUR). Neben der guten operativen

Entwicklung trugen positive Währungsumrechnungseffekte in Höhe von 4,5 Mio.

EUR sowie Erstkonsolidierungseinflüsse von 8,9 Mio. EUR zum Wachstum bei.

Sie resultierten aus der seit Jahresbeginn 2019 einbezogenen Liaver GmbH &

Co. KG, Illmenau, der kanadischen Skyrise Prefab Building Solutions Inc., an

der Sto seit Mai 2019 mehrheitlich beteiligt ist, und der seit 1. August

2019 konsolidierten Unitex Australia Pty Ltd. Ohne Währungsumrechnungs- und

Erstkonsolidierungseffekte lag das originäre Umsatzwachstum im Sto-Konzern

bei 4,5 %.

Im Inland nahm der Umsatz bis Ende September 2019 um 3,6 % auf 467,4 Mio.

EUR zu (Vorjahr: 451,2 Mio. EUR), das Auslandsvolumen stieg um 7,6 % auf

601,0 Mio. EUR (Vorjahr: 558,4 Mio. EUR). Der Auslandsanteil im Konzern

erhöhte sich von 55,3% auf 56,3 %.

Im Oktober blieb die Umsatzentwicklung im Sto-Konzern geringfügig unterhalb

der Erwartungen und knapp auf Vorjahresniveau.

Das Konzern-EBIT und das Nettoergebnis konnte der Sto-Konzern von Januar bis

September 2019 im Vergleich zur Vorjahresentwicklung, die durch einen

erheblichen Anstieg der Beschaffungspreise für Rohstoffe und Zukaufprodukte

belastet war, deutlich verbessern. Dabei machten sich auch die zum Ausgleich

der Materialkostensteigerungen initiierten Maßnahmen sowie das konsequente

Kostenmanagement bemerkbar. Die Investitionen in Sachanlagen und

Immaterielle Vermögenswerte des Sto-Konzerns beliefen sich in den ersten

neun Monaten 2019 auf 17,3 Mio. EUR (Vorjahr: 19,1 Mio. EUR). Sie entfielen

insbesondere auf übliche Ersatzinvestitionen.

Ende September 2019 waren für den Sto-Konzern weltweit 5.665 Mitarbeiter

tätig gegenüber 5.408 am Vorjahresstichtag (+257 Personen, +4,8 %). Die im

Berichtszeitraum erstmals konsolidierten Gesellschaften beschäftigten am

Stichtag 162 Mitarbeiter. Im Inland vergrößerte sich die

Sto-Konzernbelegschaft um insgesamt 142 auf 3.042 Personen (30.9.2018:

2.900), und im Ausland um 115 auf 2.623 Arbeitnehmer (30.9.2018: 2.508).

Hier wurden erneut punktuelle Anpassungen in Regionen mit schwierigen

konjunkturellen Rahmenbedingungen sowie gezielte Neueinstellungen in Ländern

mit kurz- und mittelfristigen Wachstumsperspektiven vorgenommen. Der

Auslandsanteil an der Konzernbelegschaft verringerte sich im

Stichtagsvergleich marginal von 46,4 % auf 46,3 %.

Im Gesamtjahr 2019 rechnet die Sto SE & Co. KGaA unverändert damit, den

Konzernumsatz um 4,1 % auf rund 1.387 Mio. EUR (2018: 1.332,4 Mio. EUR) zu

steigern und ein EBIT in der Bandbreite von 81 Mio. EUR bis 91 Mio. EUR

(2018: 81,9 Mio. EUR) zu erreichen. Allerdings ergeben sich erhebliche

Unsicherheiten aus den Wetterbedingungen in den letzten Wochen des Jahres,

die den Geschäftsverlauf im Vergleichszeitraum 2018 deutlich positiv

unterstützten.

Die Zwischenmitteilung der Geschäftsführung innerhalb des zweiten Halbjahres

2019 steht auf www.sto.de unter der Rubrik "Unternehmen" im Bereich

"Investor Relations" zum Download zur Verfügung.

Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von

Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das

Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment

gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die

sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten

werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung /

Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme.

Ansprechpartner:

Rolf Wöhrle, Vorstand Finanzen der STO Management SE, diese handelnd für die

Sto SE & Co. KGaA, Tel.: 07744/57-12 41, E-Mail: r.woehrle@sto.com

Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik, Tel.: 0911/9597-871, E-Mail:

cw@tik-online.de

°