DGAP-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse übernimmt EVAC und wird weltweit führender Anbieter integrierter Sanitärsysteme für Passagierzüge (deutsch)

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse übernimmt EVAC und wird weltweit führender Anbieter integrierter Sanitärsysteme für Passagierzüge

DGAP-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse übernimmt EVAC und wird

weltweit führender Anbieter integrierter Sanitärsysteme für Passagierzüge

01.06.2021 / 13:37

Pressemitteilung

München, 1. Juni 2021

Knorr-Bremse übernimmt EVAC und wird weltweit führender Anbieter

integrierter Sanitärsysteme für Passagierzüge

- Evac ist mit weltweit über 100.000 installierten Sanitärsystemen in

Regional- und Hochgeschwindigkeitszügen ein führender Anbieter in diesem

Bereich

- Knorr-Bremse wird mit der Übernahme ein globaler Marktführer für

vollständig integrierte Sanitärsysteme in Nahverkehrs- und

Hochgeschwindigkeitszügen

München, 1. Juni 2021 - Knorr-Bremse, Weltmarktführer für Bremssysteme und

führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, baut

seine Position im Bereich Onboardsysteme aus und übernimmt mit Evac einen

weltweit führenden Hersteller vollständig integrierter Sanitärsysteme für

Passagierzüge. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 45 Mio.

EUR.

"Mit der Übernahme von Evac erweitern wir unser Know-how im Bereich der

integrierten Sanitärsysteme und positionieren uns als globaler

Systemintegrator. Die Evac Group ist mit ihrer Expertise bei hochtechnischen

Sanitärsystemen die ideale Ergänzung unseres Portfolios. Durch die

Akquisition wird Knorr-Bremse ein weltweit führender Hersteller von

integrierten Sanitärsystemen für Passagierzüge. Dieses Marktsegment wird

sich in den nächsten Jahren durch überdurchschnittliche Wachstumschancen

auszeichnen", erklärt Dr. Jürgen Wilder, Mitglied des Vorstands der

Knorr-Bremse AG und zuständig für die Division Systeme für

Schienenfahrzeuge.

Die Übernahme der Evac Group bestehend aus der Evac GmbH und dem

Betriebsvermögen der Monogram Train LLC erfolgt durch die Knorr-Bremse

Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, München, sowie die Knorr Brake Company,

USA. Knorr-Bremse ist seit 30 Jahren im Bereich der integrierten

Sanitärsysteme aktiv und wird von der hohen Reputation, die Evac bei den

Zugherstellern und -betreibern sowie weiteren Geschäftspartnern weltweit

genießt, profitieren. Die Mehrzahl der über 100.000 Sanitärsysteme der Evac

Group ist in Europa, USA und China installiert.

"Zuverlässige, integrierte Sanitärsysteme sind für Zugbetreiber eine

betriebskritische Komponente, die für die Zugverfügbarkeit notwendig ist.

Darüber hinaus ist sie ein wichtiges Element für den Passagierkomfort. In

Verbindung mit unserer Kompetenz in der Ferndiagnose und -wartung und dank

unseres global vertretenen Service-Netzwerks können wir Fahrzeugbauern und

Betreibern einen hohen Mehrwert in Form von zuverlässigem und jederzeit

verfügbarem Service auch für Sanitärsysteme bieten", erklärt Harald

Schneider, Mitglied der Geschäftsführung der Knorr-Bremse Systeme für

Schienenfahrzeuge GmbH und zuständig für den Geschäftsbereich Sanitary

Systems.

Die Evac Group wurde 1968 gegründet und erzielt mit insgesamt 192

Mitarbeitern am Hauptsitz der Evac GmbH in Wedel, Deutschland und am

Standort der Monogram Train LLC in Carson, Kalifornien, USA, einen Umsatz in

Höhe von rund 45 Mio. EUR, rund 40% davon im Nachmarktgeschäft. Die

Vakuum-Toilettensysteme von Evac kommen in Zügen führender Zughersteller zum

Einsatz. Die hochtechnischen Sanitärsysteme ermöglichen mit Hilfe der

Vakuumtechnik eine hygienische, Wasser sparende und saubere

Abwasserentsorgung. Das Unternehmen verfügt über eine weltweite Kundenbasis

in mehr als 40 Ländern, die seit über 50 Jahren auf die Zuverlässigkeit und

Effizienz der Lösungen der Evac Group baut.

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarktführer für

Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für

Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit

einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf

Schienen und Straßen. Rund 29.500 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr

als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden

weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen. Im Jahr 2020

erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit

einen Umsatz von 6,2 Mrd. EUR. Seit 115 Jahren treibt das Unternehmen als

Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und

Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der

vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten

deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen

Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

Medienkontakt:

Alexandra Bufe, Tel: +49 (0)89 3547 1402, E-mail:

alexandra.bufe@knorr-bremse.com

Julian Ebert, Tel. +49 (0)89 3547 1497, E-mail julian.ebert@knorr-bremse.com

Investor Relations: Andreas Spitzauer

Tel: +49 89 3547 182310 / +49 175 5281320, E-Mail:

andreas.spitzauer@knorr-bremse.com

01.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

Moosacher Str. 80

80809 München

Deutschland

Telefon: +49 89 3547 0

E-Mail: info@knorr-bremse.com

Internet: www.knorr-bremse.com

ISIN: DE000KBX1006

WKN: KBX100

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse

(Dritter Markt (MTF))

