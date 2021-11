DGAP-News: Knaus Tabbert AG: Knaus Tabbert AG beabsichtigt den Erwerb von zwei Händlerbetrieben in Süddeutschland (deutsch)

Knaus Tabbert AG: Knaus Tabbert AG beabsichtigt den Erwerb von zwei Händlerbetrieben in Süddeutschland

26.11.2021 / 09:55

- Langjähriger Handelspartner von Knaus Tabbert und ein führender Anbieter

von Freizeitfahrzeugen in seiner Region

- Ausbau und Sicherstellung der eigenen Präsenz in strategisch wichtigen

Absatzregionen

- Abschluss noch im Dezember 2021 erwartet

Die Knaus Tabbert AG beabsichtigt die Übernahme der Unternehmensgruppe WVD

Südcaravan (Freiburg, Deutschland) bestehend aus den operativen

Gesellschaften CFC-Camping Freizeit Center GmbH und WVD-Südcaravan GmbH. Die

Vereinbarung sieht vor, dass die Knaus Tabbert AG die beiden Händlerbetriebe

als eigenständige Gesellschaften zu 100 Prozent übernimmt.

Die WVD Südcaravan ist ein langjähriger Handelspartner von Knaus Tabbert und

zählt mit 40 Mitarbeitern und über 20.000 m² Vertriebs-und Servicefläche zu

den führenden Anbietern von Freizeitfahrzeugen in Süddeutschland. Im

Geschäftsjahr 2020/21 wurde, im Wesentlichen mit Fahrzeugen von Knaus

Tabbert, ein Gesamtumsatz von rund 20 Millionen Euro erwirtschaftet. WVD

bietet neben dem Verkauf und der Vermietung von Freizeitfahrzeugen das

komplette Portfolio an Serviceleistungen an. Das derzeitige Management wird

auch nach der Übernahme den operativen Betrieb weiter verantworten.

"Die Übernahme der WVD Unternehmensgruppe ist eine wertvolle Ergänzung

unseres eigenen Händlernetzwerks in einer strategisch bedeutenden

Absatzregion in Deutschland. Damit schaffen wir uns weitere Umsatzpotenziale

in einer kaufkraftstarken Region und fügen einen weiteren Baustein in unsere

offensive Wachstumsstrategie der kommenden Jahre ein." so Gerd Adamietzki,

CSO der Knaus Tabbert AG.

Knaus Tabbert ist bereits mit eigenen Händlern in Bönningstedt,

Schleswig-Holstein, in Norddeutschland sowie in Maintal, Hessen, in der

Mitte Deutschlands vertreten. Mit den eigenen Händlern kann das Unternehmen

den Dialog mit den Endkunden vertiefen und in die Entwicklung künftiger

Vertriebsformen einfließen lassen.

Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf die bestehende Ergebnisprognose

der Knaus Tabbert AG für das Geschäftsjahr 2021. Der Vorstand der Knaus

Tabbert AG geht davon aus, dass die Geschäftsübertragung (Signing) im

Dezember 2021 erfolgen wird. Über den Kaufpreis haben beide Seiten

Stillschweigen vereinbart.

Kontakt:

Manuel Taverne

+49 (0) 152 02092909

m.taverne@knaustabbert.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0e98c27b1283815fbc7f52670cc4613e

Bildunterschrift: WVD SÃŒdcaravan Empfang Verkauf

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

