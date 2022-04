DGAP-News: Klöckner & Co nimmt weltweite Vorreiterrolle bei SBTi-Zielen ein (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Klöckner & Co nimmt weltweite Vorreiterrolle bei SBTi-Zielen ein

07.04.2022 / 08:00

- Klöckner & Co ist erstes Unternehmen weltweit, bei dem alle

CO2-Net-Zero-Ziele

im regulären Verfahren nach neuesten Standards der Science Based Targets

initiative (SBTi) als wissenschaftlich fundiert anerkannt wurden

- Langfristige Ziele ebenfalls erfolgreich überprüft

- Großer Schritt der Strategieumsetzung, mit der das Unternehmen zum

Vorreiter einer nachhaltigen Stahlindustrie wird

Duisburg, 07. April 2022 - Klöckner & Co ist das erste Unternehmen weltweit,

dessen CO2-Net-Zero-Reduktionsziele im regulären Verfahren nach den neuesten

Standards der Science Based Targets initiative (SBTi) als wissenschaftlich

fundiert anerkannt wurden. Nachdem die mittelfristigen Ziele bereits vor

einigen Wochen erfolgreich geprüft worden waren, folgte nun die offizielle

Anerkennung der langfristigen sowie der Net-Zero-Ziele. Alle Reduktionsziele

basieren somit auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und

entsprechen den strengen Anforderungen des Pariser Klimaabkommens zur

Begrenzung der globalen Erderwärmung auf maximal 1,5 C.

Langfristig wird Klöckner & Co die Emissionen in Scope 1 und 2 - also die

Emissionen, die mit dem Unternehmen selbst verbunden sind (z. B. durch den

eigenen Fuhrpark oder eingekaufte Energie) - im Einklang mit den

SBTi-Anforderungen für Net-Zero bis zum Jahr 2040 eliminieren. Allein in

Scope 1 und 2 wird das Unternehmen damit rund 90.000 Tonnen CO2 pro Jahr an

eigenen Emissionen einsparen. In Scope 3 wird das Unternehmen die direkt

beeinflussbaren Emissionen (z. B. durch Geschäftsreisen) bis 2040 sowie die

nur indirekt beeinflussbaren Emissionen (Scope 3, z. B. aus eingekauften

Waren und Dienstleistungen) bis 2050 fast vollständig einsparen. Damit

verpflichtet sich Klöckner & Co entsprechend der neuesten Standards der SBTi

dazu, die Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2050

auf Netto-Null zu senken.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Mit der

wissenschaftlichen Anerkennung der langfristigen sowie der

CO2-Net-Zero-Reduktionsziele

sind wir bei der Umsetzung unserer Strategie ,Klöckner & Co 2025: Leveraging

Strengths' einen weiteren großen Schritt vorangekommen. Wir arbeiten

weiterhin mit Hochdruck an der Umsetzung dieser Ziele und treiben so die

grüne Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft als Pionier einer

nachhaltigen Stahlindustrie aktiv voran."

Klöckner & Co konzentriert sich im Rahmen des Programms "kloeckner takes

action 2040" auf konkrete Maßnahmen zur Verringerung des ökologischen

Fußabdrucks und arbeitet eng mit Kunden und Lieferanten zusammen.

Mittelfristig wird das Unternehmen in Scope 1 und 2 die CO2-Emissionen bis

2030 um 50 % reduzieren. In Scope 3 wird das Unternehmen die direkt

beeinflussbaren Emissionen bis 2030 ebenfalls um 50 % senken. Die nicht

direkt beeinflussbaren Emissionen in Scope 3 werden bis 2030 um 30 %

reduziert. Zusätzlich zu den umfangreichen Reduktionsmaßnahmen, die sich

über alle Scopes erstrecken, kompensiert das Unternehmen noch unvermeidbare

Emissionen in Scope 1 und 2 durch Investitionen in hochwertige und

zertifizierte Projekte. Dadurch ist Klöckner & Co bereits heute CO2-neutral

("carbon neutral").

Klöckner & Co setzt als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie Standards

Klöckner & Co nutzt die strategischen Chancen, die sich aus der

Dekarbonisierung ergeben: Das Unternehmen verankert im Rahmen seiner

Strategie grüne Lösungen in seinem Geschäftsmodell und baut ein nachhaltiges

Produkt- und Dienstleistungsspektrum auf. Mit insgesamt bereits vier

Partnerschaften zur Lieferung von grünem Stahl stellt Klöckner & Co sicher,

seinen Kunden schon in diesem Jahr grüne Produkte anbieten und die große

Nachfrage bedienen zu können.

Klöckner & Co hat darüber hinaus eine Bewertungsskala für grünen und

CO2-reduzierten

Stahl entwickelt, damit Kunden direkt einsehen können, wie das CO2-Profil

eines bei Klöckner & Co gekauften Produktes aussieht. Die Skala beruht auf

internationalen, wissenschaftlich basierten Standards und kategorisiert

CO2-reduzierten

Stahl anhand der zertifizierten Emissionen über die gesamte

Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung bis zur Produktion. Das

Unternehmen schafft dank einer Klassifizierung in sechs Kategorien eine

einfache Möglichkeit, den CO2-Fußabdruck von grünem Stahl verlässlich zu

beurteilen und zu vergleichen. Noch im Jahr 2022 wird Klöckner & Co in

verschiedenen Kategorien der Skala CO2-reduzierten Stahl anbieten können.

Bis 2025 sollen dann über 30 % und bis 2030 über 50 % des Gesamtangebots von

Klöckner & Co aus den beiden Kategorien mit dem niedrigsten CO2-Fußabdruck

stammen. Das entspricht einer jährlichen Einsparung von rund vier Mio.

Tonnen CO2.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl-

und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen.

Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13

Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der

Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021

erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. EUR. Als

Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich

Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu

digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale

One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und

Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für

Nachhaltigkeit zu werden - zum Wohle der Kunden, der Stahlindustrie und der

Gesellschaft.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum

Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der

Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Kontakt zu Klöckner & Co SE:

Presse

Christian Pokropp - Pressesprecher

Head of Corporate Communications |

Head of Group HR

Telefon: +49 203 307-2050

E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren

Felix Schmitz

Head of Investor Relations |

Head of Strategic Sustainability

Telefon: +49 203 307-2295

E-Mail: felix.schmitz@kloeckner.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Klöckner & Co SE

Am Silberpalais 1

47057 Duisburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)203 / 307-0

Fax: +49 (0)203 / 307-5000

E-Mail: info@kloeckner.com

Internet: www.kloeckner.com

ISIN: DE000KC01000

WKN: KC0100

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

