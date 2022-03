DGAP-News: Klöckner & Co erzielt im Geschäftsjahr 2021 das beste operative Ergebnis seit Börsengang (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Klöckner & Co erzielt im Geschäftsjahr 2021 das beste operative Ergebnis seit Börsengang

^

DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Klöckner & Co erzielt im Geschäftsjahr 2021 das beste operative Ergebnis

seit Börsengang

09.03.2022 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

- Operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten mit 848 Mio.

EUR (2020: 111 Mio. EUR) deutlich gesteigert

- Vorschlag einer Rekorddividende von 1,00 EUR je Aktie

- Digitaler Umsatzanteil weiter erhöht - Kloeckner Assistant erzielt

Jahresumsatz von über 1 Mrd. EUR

- Entwicklung einer verlässlichen und transparenten Klassifizierung von

"grünem Stahl" - erste Angebote bereits im laufenden Jahr verfügbar -

ambitionierte Absatzziele für die Jahre 2025 und 2030 definiert

- Purpose-Statement sowie neuer Claim und Logo-Evolution unterstreichen

Ambition, Vorreiter einer nachhaltigen Stahlbranche zu werden

Duisburg, 9. März 2022 - Klöckner & Co erzielte im Jahr 2021 das beste

operative Ergebnis seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2006. Für

das Gesamtjahr 2021 konnte der Umsatz sehr deutlich um 45 % auf 7,4 Mrd. EUR

gesteigert werden (2020: 5,1 Mrd. EUR). Das operative Ergebnis (EBITDA) vor

wesentlichen Sondereffekten stieg, begünstigt durch das positive

Marktumfeld, von 111 Mio. EUR im Vorjahr auf 848 Mio. EUR. Das Konzernergebnis

fiel mit 629 Mio. EUR ebenfalls ausgesprochen stark aus, nach -114 Mio. EUR im

Vorjahr. Entsprechend belief sich das Ergebnis je Aktie auf 6,21 EUR (2020:

-1,16 EUR). Vor dem Hintergrund des Rekordergebnisses für das Geschäftsjahr

2021 wird Klöckner & Co den Aktionärinnen und Aktionären auf der

Hauptversammlung eine Dividende in außergewöhnlicher Höhe von 1,00 EUR pro

Aktie vorschlagen.

Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit war aufgrund des preisbedingten

Anstiegs des Net Working Capitals im gesamten Geschäftsjahr sowie der

Ausfinanzierung der Pensionsverbindlichkeiten im vierten Quartal in Höhe von

243 Mio. EUR mit -306 Mio. EUR (2020: 161 Mio. EUR) negativ. Die Eigenkapitalquote

verbesserte sich hingegen im Wesentlichen aufgrund des außerordentlich hohen

Konzernergebnisses zum Bilanzstichtag auf sehr solide 47 % (31.12.2020: 40

%).

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "2021 war

ein äußerst erfolgreiches Jahr in unserer Unternehmensgeschichte: Mit der

Strategie ,Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths' haben wir begonnen,

unser Unternehmen wieder auf nachhaltiges Wachstum auszurichten. Wir haben

in den vergangenen Jahren klare Stärken und Kompetenzen aufgebaut, die wir

jetzt gezielt dafür einsetzen, die führende digitale One-Stop-Shop-Plattform

für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in

Europa und Amerika und zum Vorreiter für Nachhaltigkeit zu werden."

Fortschritt bei der Digitalisierung

Mit der Umsetzung der Konzernstrategie wurde die Digitalisierung und

Automatisierung von Klöckner & Co im vergangenen Jahr weiter beschleunigt

vorangetrieben. Die Digitaleinheit kloeckner.i wurde neu aufgestellt, ein

Hub in den USA gegründet und der Umsatzanteil über digitale Kanäle weiter

auf 46 % im vierten Quartal erhöht. Die KI-getriebene Applikation Kloeckner

Assistant wurde ausgeweitet und ist inzwischen ein wichtiges Werkzeug bei

der zunehmend automatisierten Angebots- und Auftragsbearbeitung. So

erwirtschaftete Klöckner & Co im Jahr 2021 über die Lösung einen digitalen

Umsatz von über 1 Mrd. EUR. Das Tool soll in der nächsten Ausbaustufe bereits

80 % der Verkaufsprozesse digitalisieren und automatisieren und bald auch in

anderen Bereichen der Wertschöpfungskette von Klöckner & Co zum Einsatz

kommen.

Klöckner & Co ist Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie: Ziele,

Partnerschaften und Bewertungsstandards

Klöckner & Co hat im vergangenen Jahr entscheidende Meilensteine erreicht,

um sich als Vorreiter einer nachhaltigen Stahlindustrie zu etablieren. Unter

dem Motto "kloeckner takes action 2040" übernimmt das Unternehmen

Verantwortung für die Umwelt und hat sich als eines der wenigen Unternehmen

im Stahlsektor bereits im Jahr 2020 der "Business Ambition for 1.5 C" der

Science Based Targets initiative (SBTi), dem weltweit ehrgeizigsten und

profiliertesten Rahmenwerk zur Emissionsreduktion, angeschlossen. In einem

ersten Schritt soll der Ausstoß von direkt beeinflussbaren Treibhausgasen

bei Klöckner & Co bis 2030 signifikant reduziert werden. Die definierten

mittelfristigen Ziele zur CO2-Reduktion wurden von der SBTi im Januar 2022

als wissenschaftlich fundiert anerkannt. Zudem plant das Unternehmen

langfristig, die direkt beeinflussbaren Emissionen bis zum Jahr 2040 auf

"Net zero" zu reduzieren. Zusätzlich zu den umfangreichen

Reduktionsmaßnahmen, die sich über alle Scopes erstrecken, kompensiert das

Unternehmen noch unvermeidbare Emissionen in Scope 1 und 2 durch

Investitionen in hochwertige und zertifizierte Projekte. Dadurch ist

Klöckner & Co bereits heute CO2-neutral.

Als Pionier auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stahlindustrie nutzt Klöckner

& Co die strategischen Chancen, die sich aus der Dekarbonisierung ergeben:

Das Unternehmen verankert im Rahmen seiner Strategie grüne Lösungen in

seinem Geschäftsmodell und baut ein nachhaltiges Produkt- und

Dienstleistungsspektrum auf. In diesem Zuge hat das Unternehmen durch eine

Partnerschaft mit dem schwedischen Unternehmen H2 Green Steel signifikante

Mengen an Stahl gesichert, der nahezu CO2-frei ist. Damit Kunden zukünftig

verlässlich, transparent und einfach einsehen können, wie das CO2-Profil

eines bei Klöckner & Co gekauften Produktes aussieht, hat das Unternehmen in

Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group eine Bewertungsskala für

grünen und CO2-reduzierten Stahl entwickelt. Die Skala beruht auf

internationalen, wissenschaftlich basierten Standards und kategorisiert

CO2-reduzierten

Stahl anhand der zertifizierten Emissionen über die gesamte

Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung bis zur Produktion. Das

Unternehmen schafft dank einer Klassifizierung in sechs Kategorien eine

einfache Möglichkeit, den CO2-Fußabdruck von grünem Stahl verlässlich zu

beurteilen und zu vergleichen. Noch in 2022 wird Klöckner & Co in

verschiedenen Kategorien der Skala CO2-reduzierten Stahl anbieten können.

Damit wird Klöckner & Co seine Kunden bereits im laufenden Jahr bei dem

Aufbau von nachhaltigen Wertschöpfungsketten unterstützen können. Bis 2025

sollen dann über 30 % und bis 2030 über 50 % des Gesamtangebots von Klöckner

& Co aus den beiden Kategorien mit dem niedrigsten CO2-Fußabdruck stammen.

Das entspricht einer jährlichen Einsparung von rund vier Mio. Tonnen CO2.

Purpose-Statement, Claim und Logo unterstreichen Nachhaltigkeitsambitionen

Um Orientierung in einem sich schnell verändernden Umfeld zu geben, hat sich

Klöckner & Co in den vergangenen Monaten umfassend mit seiner Identität

beschäftigt und einen Purpose und einen Claim entwickelt sowie sein Logo

angepasst. In einem umfassenden Prozess unter Beteiligung von

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der Purpose des Unternehmens

entstanden: "We partner with customers and suppliers to deliver innovative

metal solutions for a sustainable tomorrow." Klöckner & Co unterstreicht

damit sein Selbstverständnis als verlässlicher Partner mit innovativen

Lösungen für Kunden und Hersteller, die über die reine Belieferung mit Stahl

hinausgehen. Gleichzeitig engagiert sich Klöckner & Co für eine nachhaltige

Zukunft und strebt danach, sich vom digitalen Pionier in der Stahlindustrie

zum Vorreiter für Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang

wurde der Claim formuliert, der den Purpose aufgreift und das zentrale

Markenversprechen auf den Punkt bringt: "Your partner for a sustainable

tomorrow". Zukünftig wird Klöckner & Co zur Stärkung der

Markenpositionierung außerdem mit einem angepassten Logo auftreten.

Ausblick

Im laufenden Jahr erwartet Klöckner & Co ein weiteres Anziehen der

Stahlnachfrage in den Kernmärkten Europa und Nordamerika. Bereits für das

erste Quartal 2022 rechnet das Unternehmen mit einem deutlichen

Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal. Die Prognose eines operativen

Ergebnisses (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 130 bis 180 Mio. EUR

(Q1 2021: 130 Mio. EUR) wird bestätigt. Zudem erwartet

Klöckner & Co im Startquartal 2022 wesentliche positive Sondereffekte aus

dem Verkauf von Immobilien in Frankreich und der Schweiz von 54 Mio. EUR.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl-

und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen.

Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13

Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der

Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021

erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. EUR. Als

Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich

Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu

digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale

One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und

Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für

Nachhaltigkeit zu werden - zum Wohle der Kunden, der Stahlindustrie und der

Gesellschaft.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum

Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der

Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Kontakt zu Klöckner & Co SE:

Presse

Christian Pokropp - Pressesprecher

Head of Corporate Communications |

Head of Group HR

Telefon: +49 203 307-2050

E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren

Felix Schmitz

Head of Investor Relations |

Head of Strategic Sustainability

Telefon: +49 203 307-2295

E-Mail: felix.schmitz@kloeckner.com

---------------------------------------------------------------------------

09.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Klöckner & Co SE

Am Silberpalais 1

47057 Duisburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)203 / 307-0

Fax: +49 (0)203 / 307-5000

E-Mail: info@kloeckner.com

Internet: www.kloeckner.com

ISIN: DE000KC01000

WKN: KC0100

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1297591

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1297591 09.03.2022

°