DGAP-News: Klassik Radio wird neues Mitglied im Radioplayer (deutsch)

21.08.2018

Presseinformation

Nutzer des Radioplayers können ab sofort auf das Live-Programm von Klassik

Radio und zehn der beliebtesten Klassik Radio Webstreams zugreifen.

Augsburg, 21. August 2018.

Klassik Radio, Deutschlands erfolgreichstes Klassikformat im

deutschsprachigen Raum, hat jetzt im August sein Live-Programm und 10 der

beliebtesten Web-Streams, wie z. B. Klassik Radio Mozart, Opera, New

Classics oder Lounge in den Radioplayer überführt. Damit sind die Programme

der Klassik Radio AG neben der Radioplayer-Webseite und der mobilen Apps

natürlich auch auf den smarten Assistenten von Amazons Echo-Geräten zu

hören, in Sonos Controller integrierbar, per Smart-TV verfügbar und in den

hybriden Entertainment-Systemen der neueren Audi-Fahrzeuge angebunden.

Telekom-Kunden mit StreamOn-Tarifoption hören Klassik Radio über die

Radioplayer-App, ohne ihr Datenvolumen zu belasten.

"Klassik Radio verfolgt schon lange eine sehr fokussierte

Digitalisierungsstrategie und ist äußerst erfolgreich damit", erklärt

Caroline Grazé, Geschäftsführerin der Radioplayer Deutschland GmbH. "Wir

freuen uns sehr, nun offiziell ein Teil davon zu sein und unser Angebot um

einen der beliebtesten und erfolgreichsten Klassik-Sender weltweit zu

bereichern."

Ulrich Kubak, Vorstand der Klassik Radio AG, ergänzt: "Einige

Verbreitungswege lassen sich im gemeinsamen Verbund einfacher erschließen,

das gilt insbesondere für die Integration in Dashboards künftiger Fahrzeuge,

aber auch für andere Innovationen im Smart-Home-Bereich. Der Radioplayer

setzt genau hier an und entwickelt für die ganze Branche eine gemeinsame

Zukunft."

Über Klassik Radio

Klassik Radio ist Deutschlands meistverbreitetstes Privatradio mit einer

konsequenten 360 Digitalausrichtung. Es betreibt einen der erfolgreichsten

Klassik-Sender weltweit, veranstaltet eigene Konzerte, verfügt über eigene

Shops und mit Klassik Radio Select seit Dezember 2017 über einen eigenen

Streamingdienst.

Mit Klassik Radio Select prägt Klassik Radio nachhaltig und

grenzüberschreitend den Digitalen Wandel im Radiosektor. Der Musik Streaming

Dienst überzeugt mit mehr als 100 Sendern mit dem Besten aus Klassik,

Filmmusik sowie Jazz & Lounge zum Entspannen und Genießen.

In Deutschland erreicht Klassik Radio durch sein einzigartiges Programm mehr

als sechs Millionen Hörer.

Die Klassik Radio AG ist die einzige börsennotierte Radiogesellschaft in

Deutschland. Die Aktie wird im Regulierten Markt (General Standard) in

Frankfurt unter der ISIN DE0007857476 und dem WKZ KA8 gehandelt.

https://www.klassikradioag.de

http://select.klassikradio.de

