DGAP-News: Kirchhoff Consult AG erweitert Vorstand mit Vincent Furnari (deutsch)

31.05.2022 / 09:44

Kirchhoff Consult erweitert Vorstand mit Vincent Furnari

Hamburg, 31. Mai 2022 - Der Aufsichtsrat der Kirchhoff Consult AG hat Giesue

Vincent Furnari (53) mit Wirkung zum 1. Juni 2022 zum Mitglied des Vorstands

bestellt. Zu seinen zentralen operativen Verantwortungsbereichen werden die

Bereiche Sustainable Finance und ESG zählen. Gemeinsam mit dem Gründer und

CEO Klaus Rainer Kirchhoff und dem langjährigen Vorstandsmitglied Jens Hecht

besteht das Führungsgremium der Hamburger Agentur für Finanzkommunikation

nun aus drei Mitgliedern.

In seiner bisherigen beruflichen Laufbahn war Vincent Furnari viele Jahre in

führenden Positionen verschiedener bedeutender Unternehmen tätig. So wirkte

er unter anderem fast fünf Jahre als Managing Director der SGS Group

Germany, sechs Jahre als Chief Financial Officer der TÜV Rheinland AG sowie

knapp ein Jahr als Partner einer Strategieberatung, die sich auf die Themen

Kapitalmarkt und Corporate Governance fokussiert. Mit seiner umfassenden

Expertise und Erfahrung hat er in diesen Unternehmen mit bis zu 20.000

Mitarbeitern und 2 Mrd. EUR Umsatz komplexe Schlüsselprojekte in den Bereichen

Finanzen, Strategie und Digitalisierung erfolgreich umgesetzt, darunter auch

"grüne" Finanzierungen. In fast allen Positionen lagen die vertrauensvolle

Kommunikation mit Investoren und ein transparentes und effizientes

Berichtswesen der Unternehmen in seiner Verantwortung. Vincent Furnari ist

gelernter Bankkaufmann mit anschließendem Abschluss als Bachelor

Professional of Banking (CCI) an der Frankfurt School of Finance &

Management.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Vincent Furnari ein

hochqualifiziertes Vorstandsmitglied gewonnen haben", sagt Klaus Rainer

Kirchhoff, Gründer und CEO der Kirchhoff Consult AG. "Mit seiner

Führungsexpertise und Managementerfahrung sowie seinen umfassenden

Fachkenntnissen in den Bereichen Strategie, Finanzen und Nachhaltigkeit

passt er optimal in unser Team."

"Die Zukunft einer der führenden Agenturen für Finanzkommunikation

mitzugestalten, sehe ich als eine spannende Herausforderung und freue mich

darauf, meine Erfahrung und Expertise gewinnbringend für das Unternehmen

einbringen zu können. Mein klares Ziel ist es, vor allem die

wachstumsstarken Bereiche Sustainable Finance und ESG systematisch

weiterzuentwickeln", kommentiert Vincent Furnari seine Ernennung zum neuen

Vorstandsmitglied.

Bildmaterial vom Kirchhoff-Vorstand finden Sie hier.

(Bildbeschreibung: Jens Hecht, Klaus Rainer Kirchhoff, Vincent Furnari

(v.l.), Bildrechte: Kirchhoff Consult AG)

ÜBER KIRCHHOFF CONSULT AG

Designing Sustainable Value - für unsere Kunden und ihre Stakeholder.

Kirchhoff ist ein Team von Experten in den Bereichen Reporting/Publishing,

Investor Relations/Finanz-PR, IPO Advisory und Sustainability/ESG.

Erfahrung, Kreativität und ganzheitliches Denken zeichnen uns seit mehr als

25 Jahren aus. Mit unseren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, bei der

Begleitung von Börsengängen, im Bereich der Investor Relations sowie in der

Strategieentwicklung und Kommunikation von unternehmerischer Verantwortung

sind wir führend. Erfahren Sie mehr auf kirchhoff.de.

KONTAKT

Kirchhoff Consult AG

Jens Hecht

Partner

Borselstraße 20

22765 Hamburg

T +49 40 60 91 86 82

jens.hecht@kirchhoff.de

