DGAP-News: King's Bay Gold Corporation gibt Abschluss der Privatplatzierung bekannt (deutsch)

King's Bay Gold Corp. / Schlagwort(e): Finanzierung/Zwischenbericht King's Bay Gold Corporation gibt Abschluss der Privatplatzierung bekannt

04.01.2017 / 09:36

King's Bay Gold Corporation gibt Abschluss der Privatplatzierung bekannt

3. Januar 2017 - King's Bay Gold Corporation (das "Unternehmen") (TSXV: KBG; Frankfurt: KGB1, WKN: A2AN0E) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die "Finanzierung") von 12.516.700 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,075 $ je Einheit abgeschlossen hat, mit der ein Bruttoerlös von 938.752,50 $ erzielt wurde. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem nicht übertragbaren Warrant auf den Erwerb einer weiteren Stammaktie (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Abschlussdatum der Finanzierung zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant- Aktie") zu einem Preis von 0,12 $ je Warrant-Aktie.

In Verbindung mit der Finanzierung zahlte das Unternehmen Barvermittlungsprovisionen (Finder's Fees) in Höhe von 6.600 $ und gab 33.600 Aktien und 33.600 Aktienkauf-Warrants (die "Vermittler-Warrants") an bestimmte Vermittler aus.



Die Vermittler-Warrants unterliegen denselben Bedingungen wie die Warrants.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot folgendermaßen einzusetzen:

100.000 $ für Verwaltungs- und Gemeinkosten, 90.000 $ für Gehälter, 100.000 $ für die Unternehmensentwicklung, 50.000 $ für Rechtsberatungs-, Buchhaltungs- und behördliche Gebühren, 100.000 $ für den Erwerb von Konzessionsgebieten, 60.000 $ für Reise- und Werbezwecke, 100.000 $ für die Aufstockung des ungebundenen Betriebskapitals und 500.000 $ für Explorationsaufwendungen.

Sämtliche im Rahmen der Finanzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gebunden, die mit dem Abschluss der Finanzierung beginnt.

Insider des Unternehmens zeichneten im Rahmen der Finanzierung insgesamt 373.333 Einheiten. Hierbei handelte es sich um eine Transaktion mit nahestehenden Parteien (Related Party Transaction) im Sinne der kanadischen Rechtsvorschrift Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Die Beteiligung der Insider an der Privatplatzierung war aufgrund der Ausnahmeregelungen in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(a) von MI 61-101 von den Anforderungen der Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre ausgenommen, da der Marktwert der an die Insider begebenen Aktien nicht über 25 Prozent der Börsenkapitalisierung des Unternehmens liegt.

Die in Verbindung mit der Finanzierung begebenen Wertpapiere werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in jenen Rechtsstaaten, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

IN NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS King's Bay Gold Corporation

"Kevin Bottomley"

Kevin Bottomley President und Chief Executive Officer Tel: (604) 681-1568 E-Mail: Kevin@kingsbayres.com

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Brad Hoeppner Director Tel: (604) 681-1568 E-Mail: Brad@kingsbayres.com

KING'S BAY GOLD CORPORATION 1450 - 789 West Pender Street Vancouver, BC V6C 1H2 www. kingsbayres.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Sprache: Deutsch Unternehmen: King's Bay Gold Corp. Suite 1450, 789 West Pender Street BC V6C 1H Vancouver Kanada Telefon: +1 604 681 1568 E-Mail: info@KingsBayRes.com Internet: www.KingsBayRes.com ISIN: CA49579Q2099 Valorennummer: A2AN0E Börsen: Freiverkehr in Berlin; Open Market in Frankfurt ; Canadian Venture Exchange, Toronto

