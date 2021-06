DGAP-News: King Global schließt strategische Finanzierung im Wert on 1,0 Mio. USD ab, gezeichnet von Herrn Eric Sprott (deutsch)

King Global schließt strategische Finanzierung im Wert on 1,0 Mio.



USD ab, gezeichnet von Herrn Eric Sprott

^

DGAP-News: King Global Ventures Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

King Global schließt strategische Finanzierung im Wert on 1,0 Mio. USD ab,

gezeichnet von Herrn Eric Sprott

01.06.2021 / 17:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Dienstag, 1. Juni 2021) - King Global

Ventures Inc. (TSXV: KING) (OTC Pink: KGLDF) (FSE: 5LM1) (das "

Unternehmen"oder

"King") hat eine Privatplatzierung von 16.384.616 Einheiten des Unternehmens

zu einem Preis von 0,065 USD pro Einheit zu einem Bruttoerlös von 1.065.000

USD abgeschlossen, darunter 1.000.000 USD von Eric Sprott. Jede Einheit

besteht aus einer Stammaktie am Kapital der Gesellschaft und einem

Optionsschein zum Kauf von Stammaktien. Jeder Optionsschein berechtigt den

Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 8,5 Cent für

einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Abschlussdatum.

CEO John F. Cook erklärte: "Wir freuen uns über die Unterstützung von Herrn

Sprott bei der Beschleunigung unserer Explorations- und

Akquisitionsstrategie. Seine Erfolgsbilanz und Unterstützung des kanadischen

Goldexplorationssektors ist beispiellos und wir freuen uns darauf, Werte für

unsere Aktionäre freizusetzen und zu schaffen. Mit diesen zusätzlichen

Mitteln können wir Zugang zu Bohranlagen sichern, um uns auf Bohrziele mit

hoher Priorität zu konzentrieren."

Eric Sprott erwarb im Rahmen des Angebots 15.384.616 Einheiten über 2176423

Ontario Ltd., einem Unternehmen in seinem wirtschaftlichem Besitz, für eine

ungefähre Zahlung von 1.000.000 USD. Nach Abschluss des Angebots besitzt

oder kontrolliert Herr Sprott 15.384.616 Stammaktien der Gesellschaft und

15.384.616 Optionsscheine, was ungefähr 11,2 % der ausgegebenen und

ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft auf nicht verwässerter Basis und

ungefähr 20,1 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der

Gesellschaft auf teilweise verwässerter Basis entspricht, sofern die

hierunter erworbenen und zu den Anteilen gehörigen Optionsscheine ausgeübt

werden. Vor dem Angebot besaß oder kontrollierte Herr Sprott keinerlei

Wertpapiere der Gesellschaft.

Die Anteile wurden von Herrn Sprott zu Anlagezwecken erworben. Herr Sprott

sieht diese Investition langfristig und kann zusätzliche Wertpapiere von

King erwerben, einschließlich auf dem freien Markt oder durch private

Akquisitionen, oder Wertpapiere der Gesellschaft verkaufen, einschließlich

auf dem freien Markt oder durch künftige private Veräußerungen, je nach

Marktbedingungen, der Neuformulierung von Plänen und / oder anderen

Faktoren, die Herr Sprott von jeweils für relevant hält.

Eine Kopie des Frühwarnberichts von Herrn Sprott wird im Profil von King auf

SEDAR erscheinen und kann auch bei Herrn Sprotts Büro unter der Nummer

416-945-3294 (200 Bay St., Suite 2600, Royal Bank Plaza, South Tower,

Toronto, Ont., M5J 2J1) angefordert werden.

Der Erlös des Angebots wird hauptsächlich zur Finanzierung von Explorations-

und Entwicklungsausgaben für die Liegenschaften des Unternehmens sowie zur

Erweiterung des Portfolios von Explorationsansprüchen des Unternehmens in

Neufundland sowie für das allgemeine Betriebskapital verwendet. Die im

Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden

Wertpapiergesetzen einer Haltedauer von vier Monaten plus einem Tag. Einem

nationalen Wertpapierhändler wurden 6 % in bar auf die Zeichnung von Eric

Sprott gezahlt.

Liegenschaften in Neufundland:

Zu den Projekten von King gehört eine 100%-ige Beteiligung an folgenden

Goldexplorationsprojekten:

Die Liegenschaft Golden Nugget besteht aus einem 10 km langen

zusammenhängenden Landpaket (1.850 ha) aus siliziklastischen Sedimenten in

Grundgesteinen aus Konglomeraten und mafischen Materialien. Hochgradiges

Gold kommt in allen Gesteinsgruppen vor. Schlitzproben haben Werte von 50,2

g/t Gold über 1,1 m, 87 g/t über 0,8 m und 29,2 g/t über 2,5 m ergeben.

Diese hochgradigen Schlitze befinden sich in weitläufigen Gebieten mit

niedrigeren bis mittleren Goldwerten über die gesamte Länge dieses 10 km

langen strukturellen Korridors.

Die Miss Pickle-Liegenschaft (950 ha) befindet sich ebenfalls nördlich der

Davidsville-Gruppe und liegt in einer weiteren parallelen Struktur zur Gold

Nugget-Liegenschaft, die als Coaker-Trend bekannt ist. Historische

Stichproben ergaben unter anderem 7,3 g/t Gold über 2,05 m, 8,3 g/t Gold

über 1,9 m und 7,1 g/t Gold über 1,2 m. Der längengewichtete Durchschnitt

von 26 Schlitzproben in der Zone beträgt 3,2 g/t Gold.

Das Prospektierungsgebiet Gold Boulder besteht aus vier zusammenhängenden

Claim-Blöcken (100 ha) und befindet sich in der Nähe der Kleinstadt Glenwood

in Zentral-Neufundland. Geologisch liegt die Liegenschaft auf

siliziklastischen Sedimenten der Davidsville Group, demselben geologischen

Gürtel, in dem sich das hochgradige Queensway-Projekt von New Found Gold

(NFG-TSXV) befindet. Das gesamte Prospektierungsgebiet ist allseitig von New

Found Gold Corp. gebunden.

Genehmigt wurde der technische Inhalt dieser Pressemitteilung von John F.

Cook, MIMMM, einer qualifizierten Person im Sinne des National Instrument

43-101.

Weitere Informationen zu King Ventures finden Sie auf der Website des

Unternehmens unter www.kingtsxv.com oder www.sedar.com .

Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie von John F. Cook, Präsident von King

Global Ventures Inc., unter: (416) 200-8073 und johncook@kos.net oder

besuchen Sie www.kingtsxv.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister

(entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete

Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und

Ungewissheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen

zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige außerhalb der

Kontrolle des Unternehmens liegen, insbesondere Unsicherheiten bei der

Finanzierung, Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen,

Branchenbedingungen und Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen.

Leser*innen werden also gewarnt, dass die bei der Erstellung solcher

Informationen getroffenen Annahmen zwar zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als

angemessen erachtet werden, sich aber als ungenau erweisen können. Daher

sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsorientierte Aussagen verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich

durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung erfolgen zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen lehnt jegliche

Verpflichtung ab, die enthaltenen zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu

aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den

geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich erforderlich.

To view the source version of this press release, please visit

https://www.newsfilecorp.com/release/86036

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the

associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/86036

News Source: Newsfile

---------------------------------------------------------------------------

01.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: King Global Ventures Inc.

Kanada

ISIN: CA49549V1067

EQS News ID: 1203280

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1203280 01.06.2021

°