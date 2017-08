DGAP-News: Kids Brands House N.V. gibt geplante Umwandlung der laufenden Wandelanleihe sowie Emission einer neuen Wandelanleihe bekannt (deutsch)

Kids Brands House N.V. gibt geplante Umwandlung der laufenden Wandelanleihe sowie Emission einer neuen Wandelanleihe bekannt

^ DGAP-News: Kids Brands House N.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Kids Brands House N.V. gibt geplante Umwandlung der laufenden Wandelanleihe sowie Emission einer neuen Wandelanleihe bekannt

30.08.2017 / 15:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Kids Brands House N.V. - Wandelanleihe

Waalre, 30.08.2017

Geplante Umwandlung der laufenden Wandelanleihe sowie Emission einer neuen Wandelanleihe

Die im Freiverkehrssegment m:access der Börse München notierte Kids Brands House N.V. (ISIN: NL0010273975, WKN: A1J41E) gibt bekannt, gezeichnete Wandelanleihen von bis zu 3,0 Mio. Euro im laufenden Kalenderjahr 2017 in Aktien umwandeln zu wollen. Die Wandelanleihen sind Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalwert von EUR 1,00 je Teilschuldverschreibung eingeteilt und wandeln ohne weitere Zuzahlung im Verhältnis 1:1 in Aktien der Kids Brands House N.V.

Weiterhin wird bekannt gegeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossen haben, unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals, eine neue Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis zum 31.01.2020 und einer Verzinsung in Höhe von 4% p.a. in einem Umfang von bis zu EUR 1,5 Mio. zu begeben. Die Wandelanleihe ist in Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalwert von EUR 1,00 je Teilschuldverschreibung eingeteilt und wandelt im Falle der Ausübung des Wandlungsrechts ohne weitere Zuzahlung im Verhältnis 1:1 in Aktien der Kids Brands House N.V. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen und die Teilschuldverschreibungen werden im Rahmen einer Privatplatzierung an strategische Investoren platziert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.kids-brands-house.com. Bei Rückfragen steht Ihnen unser Investor Relations Team gerne zur Verfügung.

Kids Brands House N.V. Investor Relations Tel.: +49 40 54 80 68 43 ir@kids-brands-house.com

Über Kids Brands House: Die Kids Brands House N.V. ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf mittelständisch strukturierte Unternehmen, an denen Mehr- oder Minderheitsbeteiligungen erworben werden können. Die Zielunternehmen können sowohl börsennotiert als auch in privater Hand gehalten sein und kommen bevorzugt aus dem Mode- und Textilbereich.

---------------------------------------------------------------------------

30.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

605437 30.08.2017

°