DGAP-News: Kibaran Resources Limited: Epanko Mineralressource aufgewertet (deutsch)

Epanko Mineralressource aufgewertet

40 % Steigerung beim enthaltenen Graphit und hochwertige Erweiterungsziele identifiziert

Kibaran Resources Limited (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) freut sich mitzuteilen, dass die Mineralressourcenschätzung für ihr Epanko-Graphitprojekt in Tansania aufgewertet worden ist. Die aufgewertete Mineralressource zeigt eine bedeutende Steigerung um 40 % gegenüber der vorherigen, im Jahr 2015 gemeldeten Mineralressourcenschätzung.

Die aufgewertete Mineralressourcenschätzung umfasst die 2016 abgeschlossenen Infill- und Erweiterungsbohrungen und geotechnischen Inputs, die als Teil der aktualisierten grundlegenden bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) für 40.000 Tonnen pro Jahr über einen Lebensdauer der Mine von 25 Jahren erstellt wurden, einschließlich eines Szenarios für 60.000 Tonnen pro Jahr.

Die aktualisierte BFS ist erstellt worden, um den Äquatorprinzipien und den Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstandards des IFC zu entsprechen. Die Studie ist derzeit Gegenstand einer unabhängigen technischen Prüfung für die fortgeschrittene Due Diligence von Kibarans Finanzierungspartnern (KfW IPEX-Bank und Nedbank).

Die Mineralressource weist eine erhebliche Steigerung gegenüber der vorangegangenen Schätzung von 2015 auf.

Kernpunkte

- 40 %-Steigerung gegenüber der vorherigen Mineralressource auf 30,7 Millionen Tonnen (Mt) bei 9,9 % Gesamtgraphitkohle (TGC) für 3,05 Mt enthaltenen Graphit, im Vergleich zur Schätzung von Juni 2015 mit Verwendung eines Cut-off-Gehaltes von 8 % TGC (in Übereinstimmung mit der vorherigen Mineralressource von 23,3 Mt bei 9,4 % TGC im Juni 2015.)

- Die aufgewertete Mineralressource positioniert Kibaran als einen wesentlichen Grundanbieter von hochwertigen Graphitprodukten für die traditionellen und aufstrebenden Märkte.

- Die aufgewertete Mineralressource unterstützt sowohl eine längere Lebensdauer der Mine als auch eine ausgeweitete Produktion.

- Von der 4 km langen Streichlänge, die bei der letzten VTEM-Überprüfung identifiziert wurde, sind erst über 1,13 km Bohrungen auf der westlichen Lagerstätte vorgenommen worden, die in der Tiefe offen bleibt und deren tiefster berichteter Graphitabschnitt bei 200 m liegt.

Die Mineralressourcenschätzung ist von CSA Global Pty Ltd (CSA Global) ausgeführt und in Übereinstimmung mit dem JORC (2012) Code klassifiziert worden, wie in Tabelle 1 ausgeführt.

Eine überarbeiteter Minenplan und Erzreserven für die beiden Szenarios von 40.000 tpa und 60.000 tpa Konzentrat werden im April fertiggestellt und in die aktualisierte BFS eingearbeitet.

Tabelle 1: März 2017 - Mineralressourcenschätzung Epanko-Lagerstätte > 8 % TGC

JORC Tonnage Gehalt (% Enthaltenes Graphit Klassifizierung (Mt) TGC) (t) Gemessen 7,5 9,8 738.900 Angezeigt 12,8 10,0 1.280.000 Geschlussfolgert 10,4 9,9 1.030.600 Gesamt 30,7 9,9 3.049.500 Anmerkung zu Tabelle 1: Tonnage-Angaben sind auf 100.000 gerundet. TGC-Gehalte in Prozent sind auf eine Dezimalstelle gerundet. Verwendete Abkürzung: Mt = 1.000.000 Tonnen. Rundungsfehler in Tabellen nicht ausgeschlossen.

Eine substantielle Menge an Graphitvererzung ist innerhalb der berichteten Mineralressource unterhalb der folgenden Cut-off-Gehalte von 5 % TGC vorhanden:

- 113,3 Mt bei 7,2 % TGC für 8,1 Mt enthaltenes Graphit

Die Aufwertung der Mineralressource basiert auf dem gewachsenen Vertrauen in das geologische Modell, das auf den Ergebnissen der extensiven Infill- und Erweiterungsbohrungen und der damit verbundenen technischen Arbeiten für die aufgewertete und erweiterte BFS beruht.

Die Mineralressource ist vollständig innerhalb einer graphitischen Schiefereinheit enthalten, mit kargen Gneisfelseinheiten am Gefälle und Fundament der graphitischen Schiefereinheit.

Die geotechnischen Arbeiten schließen die Erkenntnisse der vor kurzem abgeschlossenen geophysikalischen Untersuchungen (VTEM und magnetisch) und detaillierten Überprüfung der Mineralogie auf Epanko ein.

Die 2016 abgeschlossene Bohrkampagne über 7.734 m bestätigte sowohl die Kontinuität der Graphitvererzung innerhalb der Ressourcenhülle von Juni 2015 und erlaubte darüber hinaus, dass die neue Ressourcenhülle in den westlichen Zone 500 m nach Süden ausgedehnt wurde.

Alle Ergebnisse der Infill- und Erweiterungsbohrkampagne 2016 sind in die aktualisierte Mineralressourcenschätzung eingegangen. Eine Zusammenfassung der bedeutenden Probeschnittstellen der verbleibenden 23 Bohrlöcher sind in Tabelle 1 auf Basis eines Cut-off-Gehalts von 8 %, einer Intervall-Länge von mindestens 2 m und bis zu 2 m enthaltene Abfälle gegeben.

Von der 4 km langen Streichlänge, die bei der VTEM-Untersuchung identifiziert wurde, sind bislang nur auf 1,13 km Bohrungen auf der westlichen Lagerstätte vorgenommen worden, die in der Tiefe offen bleibt und deren tiefster berichteter Graphitabschnitt bei 200 m liegt.

Die hohe Leitfähigkeit, die bei der VTEM-Untersuchung festgestellt wurde, beleuchtet das Potenzial für die Beschreibung zusätzlicher Mineralressourcen entlang der Streichlänge und in der Tiefe in der westlichen Zone und entlang der Streichlänge in der östlichen Zone.

Die westliche Zone macht derzeit etwa 55 % der derzeitigen Mineralressource aus, hat jedoch das Potenzial, bei Bedarf signifikante Tonnagemengen zusätzlicher Graphitvererzung zu liefern.

Absatz 49, JORC Code

In Übereinstimmung mit Absatz 49 des JORC Codes (2012) wurden von CSA Global die Produktbesonderheiten und allgemeinen Marktfähigkeit des Produkts zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung für Industrieminerale mit berücksichtigt.

Das Graphitkonzentrat ist geeignet für metallurgische Standardverfahren und Verwertungen, die metallurgischen Eigenschaften werden Epanko den Einschätzungen nach signifikante kommerzielle Wettbewerbsvorteile bringen (siehe Meldung vom 23. Juli 2015). Die neuesten Testarbeiten haben bestätigt, dass die Graphitmineralisierung für "expandierfähiges" und "sphärisches" Graphit für den Batteriemarkt geeignet ist.

Kibaran hat sich für 100 % der Basisproduktion verbindliche Abnahmeverträge mit drei führenden Teilnehmern am Graphitmarkt, sowohl im traditionellen Markt als auch im aufstrebenden Batteriemarkt, gesichert.

Erklärung zur "Competent Person"

Die Informationen in diesem Bericht, welche sich auf Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen, die Herr Andrew Spinks zusammengestellt hat. Er ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Andrew Spinks ist Direktor von Kibaran Resources Limited und hat ausreichend Erfahrung hinsichtlich der Art der Mineralisierung und des betreffenden Typs von Lagerstätte, um ihn als sogenannte "Competent Person" zu qualifizieren, wie dies im "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (Ausgabe 2012) definiert ist. Andrew Spinks stimmt den Inhalten in dem Bericht, die auf seiner Information beruhen, zu, in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die Herr David Williams, eine "Competent Person" zusammengestellt hat. Er ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Williams ist beschäftigt bei CSA Global Pty Ltd, einer unabhängien Beratungsgesellschaft. Er hat ausreichend Erfahrung hinsichtlich der Art der Mineralisierung und des betreffenden Typs von Lagerstätte, um ihn als sogenannte "Competent Person" zu qualifizieren, wie dies im "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (Ausgabe 2012) definiert ist. Herr Williams stimmt den Inhalten in dem Bericht, die auf seiner Information beruhen, zu, in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält weitere Abbildungen, Tabellen sowie weitere technische und geologische Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

