DGAP-News: Kiadis Pharma gibt den Jahresfinanzbericht für das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr bekannt (deutsch)

Kiadis Pharma gibt den Jahresfinanzbericht für das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr bekannt

^ DGAP-News: Kiadis Pharma N.



V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis Kiadis Pharma gibt den Jahresfinanzbericht für das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr bekannt

31.03.2017 / 07:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Kiadis Pharma gibt den Jahresfinanzbericht für das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr bekannt

Amsterdam, Niederlande, 31. März 2017 - Kiadis Pharma N.V. ("Kiadis Pharma" oder das "Unternehmen") (Euronext Amsterdam und Brüssel: KDS), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das über innovative T-Zell-basierte Immuntherapie-Behandlungen für Blutkrebs und erbliche Blutkrankheiten in der klinischen Entwicklung verfügt, gab heute seine geprüften Ergebnisse für das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr bekannt. Die Geschäftsergebnisse wurden gemäß der in der Europäischen Union geltenden internationalen Rechnungslegungsvorschriften ("International Financial Reporting Standards", IFRS) erstellt.

Operative Highlights (einschließlich der Ereignisse nach Ende der Berichtsperiode)

* Große Fortschritte in der Entwicklung von Hauptprodukt ATIR101(TM) zur Behandlung von Blutkrebs:

* Präsentation positiver und statistisch signifikanter Ergebnisse zum primären Endpunkt (nach 6 Monaten) sowie zum 1-Jahres-Follow-Up der Phase-II-Einzeldosisstudie mit ATIR101TM (CR-AIR-007) auf dem Jahrestreffen der Europäischen Gesellschaft für Blut- und Knochenmarkstransplantation ("Annual Meeting of the European Society of Blood and Marrow Transplantation", (EBMT)) im April 2016 sowie auf dem Jahrestreffen der Amerikanischen Gesellschaft für Hämatologie ("Annual Meeting of the American Society of Hematology", (ASH)) im Dezember 2016;

* Die Zusammenstellung des Dossiers für die Einreichung eines Zulassungsantrags ("Marketing Authorization Application", MAA) für ATIR101(TM) in der Europäischen Union steht kurz vor dem Abschluss;

* Initiierung einer randomisierten, kontrollierten, zulassungsrelevanten Phase-III-Einzeldosisstudie mit ATIR101(TM) (CR-AIR-009) im Februar 2017;

* Ausweitung des bestehenden Orphan-Drug-Status ("Orphan Drug Designation", ODD) durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) für ATIR101(TM) auf die Behandlung im Rahmen einer hämatopoetischen Stammzelltransplantation ("Hematopoietic Stem Cell Transplantation", HSCT) ungeachtet der zugrundeliegenden Erkrankung;

* Genehmigung des pädiatrischen Prüfkonzepts ("Paediatric Investigation Plan", PIP) des Unternehmens für ATIR101(TM) durch den Pädiatrieauschuss ("Paediatric Committee", PDCO) der EMA im März 2017.

* Update zur Sicherheit der Phase-II-Studie (CR-AIR-008) des Unternehmens, bei der eine zweite Dosis ATIR101(TM) getestet wird. Diese Studie wird nun fortgesetzt, wobei Patienten nur noch eine Einzeldosis erhalten.

* Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Leukämie- & Lymphom-Gesellschaft ("The Leukemia & Lymphoma Society", LLS), der größten gemeinnützigen auf Blutkrebs ausgerichteten Gesundheitseinrichtung der Welt, vereinbart. LLS hat zur weiteren Finanzierung der klinischen Entwicklung von ATIR101(TM) in Kiadis Pharma investiert.

* Start einer ATIR201(TM) Phase-I/II-Studie (CR-BD-001) zur Behandlung von Patienten, die unter einer beta-Thalassämie major leiden.

* Stärkung des Aufsichtsrats durch die Berufung von Dr. Robert Soiffer und Berndt Modig, zwei zusätzlichen unabhängigen Mitgliedern.

* Bekanntgabe der Ernennung von Arthur Lahr zum neuen CEO, der zum 01. April 2017 die Nachfolge von Dr. Manfred Rüdiger antreten wird.

* Ernennung von Jan Feijen zum Chief Operations Officer (COO) mit Wirkung zum 1. April.

Finanzielle Highlights

* Kapitalbeteiligung der Leukämie- und Lymphom-Gesellschaft in Höhe von USD 1,75 Mio. (EUR 1,59 Mio.) über den Erwerb von insgesamt 156.328 neu ausgegebenen Aktien.

* Der operative Verlust verringerte sich von EUR -16,0 Mio. in 2015 auf EUR -11,4 Mio. in 2016.

* Der Betriebsaufwand in 2016 enthielt nicht-zahlungswirksame, Aktien-basierte Vergütungen in der Höhe von EUR 0,4 Mio. im Vergleich zu EUR 7,8 Mio. in 2015.

* Der Nettoverlust sank von EUR -16,5 Mio. in 2015 auf -14,8 Mio. in 2016.

* Der Barmittelbestand am Ende der Periode reduzierte sich von EUR 28,7 Mio. Ende 2015 auf EUR 14,6 Mio. Ende 2016. Dies ist vor allem auf den im Jahr 2016 angefallenen Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit zurückzuführen.

In Mio. EUR, ausgenommen Gewinn pro Aktie 2016 2015 Veränderung Umsatzerlöse - - - Betriebsaufwand gesamt (11,4) (16,0) 4,6 Forschungs- und Entwicklungskosten (8,2) (7,7) (0,5) Allgemeine Verwaltungskosten (3,2) (8,3) 5,1 Betriebsergebnis (11,4) (16,0) 4,6 Nettofinanzergebnis (3,4) (0,5) (2,9) Nettoergebnis (14,8) (16,5) 1,7 Operativer Cashflow (netto) (14,3) (8,1) (6,2) Barmittelbestand am Ende der Periode 14,6 28,7 (14,1) Gewinn pro Aktie vor Verwässerung (EUR) (1,08) (1,36) 0,28 Einen vollständigen Finanzbericht für das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr finden Sie auf der Kiadis Pharma-Website.

Die Jahresergebnisse kommentierend, erklärte Dr. Manfred Rüdiger, CEO von Kiadis Pharma: "Im vergangenen Jahr haben wir weiterhin große Fortschritte mit unserem Hauptprodukt ATIR101(TM) erzielt. Die statistisch signifikanten klinischen Daten aus unserer CR-AIR-007-Phase- II-Studie, die eine deutliche Verbesserung der Gesamtüberlebensrate sowie der GvHD-freien, Rückfall-freien Überlebensrate (GRFS) zeigen, haben unsere Erwartungen noch übertroffen. Durch unsere weiterhin enge Zusammenarbeit mit der EMA stehen wir nun kurz davor, die Zusammenstellung des Dossiers zur Einreichung des Zulassungsantrags ("Marketing Authorization Application", MAA) in Europa bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur abzuschließen. Der Zulassungsantrag basiert auf den klinischen Daten unserer Phase-II-Studie, unserem "Arzneimittel für neuartige Therapien"-Zertifikat ("Advanced Therapy Medicinal Products", ATMP) für die Herstellungsqualität und unseren nicht-klinischen Daten sowie auf unserem kürzlich genehmigten pädiatrischen Prüfkonzept. Darüber hinaus haben wir das Unternehmen und die Teams auf allen Ebenen innerhalb der Organisation weiter gestärkt. Ich danke unseren Investoren für ihre anhaltende Unterstützung unseres Ziels, ATIR101(TM) schnellstmöglich den Patienten zur Verfügung zu stellen. Ein ganz herzlicher Dank geht auch an mein Team für ihre Begeisterung und ihre engagierte harte Arbeit auf diesem Weg."

Über Kiadis Pharma Kiadis Pharma ist auf zellbasierte immuntherapeutische Produkte für die Behandlung von Blutkrebs sowie erblich bedingte Blutkrankheiten spezialisiert. Die Produkte des Unternehmens besitzen das Potenzial, die Risiken und Einschränkungen zu überwinden, die mit der allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation ("allogeneic hematopoietic stem cell transplantation", HSCT) verbunden sind. Dazu gehören die Graft-versus-Host-Reaktionen, ein Rückfall der Krebserkrankung, opportunistische Infektionen sowie die begrenzte Verfügbarkeit von passenden Spendern. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass HSCT die erste Wahl zur Behandlung von Blutkrebs, erblich bedingten Blutkrankheiten und möglicherweise von Autoimmunkrankheiten sowie von soliden Organtransplantationen werden könnten.

Am 05. Dezember 2016 gab das Unternehmen auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) positive Phase-II-Daten zu seinem Hauptprodukt ATIR101(TM) bei Blutkrebspatienten bekannt. Die Studiendaten bestätigten, dass ATIR101(TM) die transplantationsbedingte Sterblichkeit deutlich reduziert und die Überlebenswahrscheinlichkeit wesentlich verbessert. Zudem hat ATIR101(TM) bei keinem der Patienten eine GvHD vom lebensbedrohlichen Grad III-IV hervorgerufen. Auf Basis dieser positiven Ergebnisse wurde eine klinische Phase-III-Studie initiiert. ATIR101(TM) hat sowohl in den USA als auch in Europa den Orphan-Drug-Status erhalten.

Der zweite Produktkandidat des Unternehmens, ATIR201(TM), adressiert erblich bedingte Blutkrankheiten mit einem anfänglichen Schwerpunkt auf Thallassämie, eine Erkrankung, die bei Patienten zu einer Zerstörung von roten Blutzellen führt. Vor Kurzem wurde die klinische Phase-I/II-Entwicklung für ATIR201(TM) begonnen.

Kiadis Pharma mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, wurde von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für ihre Herstellungsqualität und ihre nicht-klinischen Daten der Status als Arzneimittel für neuartige Therapien ("Advanced Therapy Medicinal Products", ATMP) gewährt. Die Aktien des Unternehmens sind an der Euronext Amsterdam und Brüssel gelistet. Weitere Informationen unter http://www.kiadispharma.com.

Unternehmenskontakt:

Manfred Rüdiger, CEO Kiadis Pharma Entrada 231-234 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht Niederlande Tel. +31 20 314 02 50 communication@kiadis.com

Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa:

MC Services AG Anne Hennecke Tel.: +49 211 529252 22 anne.hennecke@mc-services.eu

Forward Looking Statements

Certain statements, beliefs and opinions in this press release are forward-looking, which reflect Kiadis Pharma's or, as appropriate, Kiadis Pharma's directors' current expectations and projections about future events. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein. A multitude of factors including, but not limited to, changes in demand, competition and technology, can cause actual events, performance or results to differ significantly from any anticipated development. Forward looking statements contained in this press release regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. As a result, Kiadis Pharma expressly disclaims any obligation or undertaking to release any update or revisions to any forward-looking statements in this press release as a result of any change in expectations or any change in events, conditions, assumptions or circumstances on which these forward-looking statements are based. Neither Kiadis Pharma nor its advisers or representatives nor any of its subsidiary undertakings or any such person's officers or employees guarantees that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does either accept any responsibility for the future accuracy of the forward-looking statements contained in this press release or the actual occurrence of the forecasted developments. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release.

---------------------------------------------------------------------------

31.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

560449 31.03.2017

°