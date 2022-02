DGAP-News: Kellner & Kunz ist neuer USU-Kunde für Service Management (deutsch)

Kellner & Kunz ist neuer USU-Kunde für Service Management

Möglingen, 15. Februar 2022.

Das österreichische Großhandelsunternehmen Kellner & Kunz AG setzt zur

Digitalisierung seiner internationalen Services auf USU-Lösungen und

Expertise. Für die transparente automatisierte Steuerung der

wissensintensiven IT- und Enterprise Services ( ITSM, ESM) kommt die Lösung

USU Service Management zum Einsatz. Mit der Unterstützung des USU-Partners

Gentlemen Group sollen hierfür in den nächsten Monaten sukzessive die

Prozesse für Configuration Management sowie Incident, Service Request,

Change, Contract, Self Service, Field Support, Facility und Knowledge

Management umgesetzt werden.

USU Service Management fungiert dabei als "single source of truth" für alle

unternehmensweiten IT- und OT-Assets. Eine umfassende Configuration

Management Database (CMDB) liefert jederzeit die notwendigen Daten zu

IT-Komponenten, aber auch zu Facility-Assets wie Büroausstattung oder

Logistik-Komponenten. So lässt sich beispielsweise die Wartung von

Klimageräten oder Automatensystemen des auf C-Teile-Management

spezialisierten Unternehmens effizient und automatisiert durchführen.

"Ausschlaggebend für unsere Entscheidung war der Mehrwert für unsere

Logistik. Denn die USU-Lösung bringt uns als serviceorientierte Organisation

entscheidend weiter, indem sie uns im IT- und Enterprise Service Management

dabei unterstützt, unsere Services zu automatisieren und ganzheitlich zu

betrachten", so Eldar Behric, Head of IT bei Kellner & Kunz.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer

Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der

heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere

Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu

reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer

Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit

bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften

USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS

zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN

DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com

°