DGAP-News: Katjes International steigert Umsatz und operativen Gewinn in 2016 (deutsch)

Katjes International steigert Umsatz und operativen Gewinn in 2016

- Konzernumsatz stieg um 6,9 % auf EUR 224,5 Mio.

- Operatives Konzernergebnis wurde um 12,7 % auf EUR 12,4 Mio. gesteigert

- Weiteres Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2017 erwartet

Emmerich, 08. Juni 2017 - Die Katjes International GmbH & Co. KG ("Katjes International"), die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück und setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Dies geht aus dem geprüften und nach internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) aufgestellten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016 hervor, der heute veröffentlicht wurde.

Danach stiegen die Umsatzerlöse um 6,9 % auf EUR 224,5 Mio. Die Haupttreiber für den Umsatzanstieg waren die gute operative Performance der Tochtergesellschaften, speziell Piasten, die Umsätze aus der ab Anfang 2016 erfolgten Vollkonsolidierung der niederländischen Tochter Festivaldi sowie die Ende 2015 geschlossene Lizenzvereinbarung zwischen der Katjes Fassin GmbH + Co. KG ("Katjes Deutschland") und Procter & Gamble zum Vertrieb von WICK Hustenbonbons, die in ausgewählten Ländern Westeuropas durch Tochtergesellschaften der Katjes International vertrieben werden. Im Zuge des beschleunigten Wachstums verbesserte sich auch das operative Konzernergebnis um 12,7 % auf EUR 12,4 Mio.

"Das Umsatz- und Ergebniswachstum macht deutlich, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir profitieren von der anhaltenden Dynamik im Geschäft mit Markenprodukten", so Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter bei Katjes International.

Für das laufende Geschäftsjahr strebt die Gesellschaft Konzernumsatzerlöse zwischen EUR 230 Mio. und EUR 240 Mio. an. Darüber hinaus soll das operative Konzernergebnis von EUR 12,4 Mio. auf rund EUR 16 Mio. gesteigert werden.

Der geprüfte Konzernabschluss 2016 der Katjes International ist abrufbar unter www.katjes-international.de/investoren.

KONTAKT Katjes International GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 2822/601-700 Fax: +49 (0) 2822/601-125 E-Mail: kontakt@katjes-international.de Website: www.katjes-international.de

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU DIESER MITTEILUNG Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

ÜBER KATJES INTERNATIONAL Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International verfolgt einen "Buy-and-Hold"-Ansatz und akquiriert Unternehmen mit etablierten Marken innerhalb des westeuropäischen Zuckerwarenmarkts. Zu dem Unternehmen gehören fünf Gesellschaften: Lutti Frankreich, Continental Sweets Belgium, die deutschen Gesellschaften Piasten und Dallmann sowie Festivaldi in den Niederlanden. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Katjes International GmbH & Co. KG Dechant-Sprünken-Str. 53-57 46446 Emmerich am Rhein Deutschland Telefon: +49 (0)2822 601 700 Fax: +49 (0)2822 601 125 E-Mail: kontakt@katjes-international.de Internet: www.katjes-international.de ISIN: DE000A161F97, DE000A1KRBM2 WKN: A161F9, A1KRBM Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

