DGAP-News: Katjes International erhält Auszeichnung als 'Best Sustainable Food Production Group 2017' (deutsch)

Emmerich, 07. November 2017 - Die Katjes International GmbH & Co. KG ("Katjes International"), die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, wurde als "Best Sustainable Food Production Group 2017" ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte im Rahmen der German Enterprise Awards, die zu den begehrtesten europäischen Auszeichnungen zählen.

Ausschlaggebend war die Investment-Philosophie von Katjes International, die auf eine nachhaltige Wertsteigerung der Beteiligungen ausgerichtet ist. In den vergangenen Jahren hat Katjes International einen Track-Record in länderübergreifenden M&A-Transaktionen innerhalb des Süßwarenmarkts aufgebaut. Die Markenfamilie umfasst die Produkte der Firmen Sperlari, Piasten, Lutti, Continental Sweets, Dallmann's sowie Festivaldi. Darüber hinaus beteiligte sich Katjes International im Juni 2017 an der Josef Manner AG in Wien. Die nachhaltig erfolgreiche Entwicklung dieser Beteiligungen wurde nun im Rahmen der German Enterprise Awards gewürdigt.

Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter von Katjes International kommentiert die Jury-Entscheidung: "Die Auszeichnung als ,Best Sustainable Food Production Group' bestätigt, dass wir mit unserer Akquisitionsphilosophie auf dem richtigen Weg sind. Unser langfristiger 'Buy-and-Hold'-Ansatz ist auf nachhaltige Wertsteigerung ausgerichtet. Wir sind davon überzeugt, dass man mit viel Leidenschaft, Energie und Expertise Markenwerte nachhaltig steigern und Großes erreichen kann. Daran arbeiten wir ohne Unterlass."

Die German Enterprise Awards wurden entwickelt, um die Leistungen der führenden Firmen und Einzelpersonen aus ihrer Branche zu würdigen. Die Auszeichnung wird von dem Magazin WORLDWIDE BUSINESS REVIEW vergeben.

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International verfolgt einen "Buy-and-Hold"-Ansatz und akquiriert Unternehmen mit etablierten Marken innerhalb des westeuropäischen Zuckerwarenmarkts. Zu dem Unternehmen gehören sechs Gesellschaften: Sperlari Italien, Lutti Frankreich, Continental Sweets Belgium, die deutschen Gesellschaften Piasten und Dallmann sowie Festivaldi in den Niederlanden. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de.

