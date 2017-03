DGAP-News: Karlsberg Holding gewinnt Martin Adam als neuen CFO (deutsch)

Karlsberg Holding gewinnt Martin Adam als neuen CFO

Homburg/Saar, 30. März 2017 - Am 1. Mai wird Martin Adam die Position des CFO der Karlsberg Holding in Homburg übernehmen und mit Gerhard Theis und Frank Scheidemann den Finanzbereich der Gruppe verantworten.

Adam kann auf eine langjährige Erfahrung im Finanzbereich zurückblicken. Unter anderem agierte der Finanzexperte über 10 Jahre beim Bankhaus Rothschild in Frankfurt in unterschiedlichen Führungspositionen als Corporate Finance Berater. Zuletzt arbeitete er als Director bei der schwedischen Private Equity Gesellschaft EQT, für die er unter anderem Portfoliounternehmen betreute.

"Die Kombination aus werteorientierter Unternehmenskultur, Tradition und zukunftsweisender Strategie in diesem Familienunternehmen hat mich überzeugt. Ich freue mich darauf, an der weiteren erfolgreichen Entwicklung innovativer Marken national und international sowie an einer noch engeren Zusammenarbeit innerhalb des Karlsberg Verbunds mitzuwirken", so Martin Adam.

"Wir freuen uns sehr, mit Martin Adam einen erfahrenen und versierten Finanzexperten gewonnen zu haben, von dessen Erfahrungen wir in der gesamten Unternehmensgruppe profitieren werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg für seine neuen Aufgaben", so Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karlsberg Brauerei KG Weber.

Der Karlsberg Verbund

"Wir wachsen zusammen - eigenständig im Sinne des Ganzen" Der Karlsberg Verbund, dessen Keimzelle die 1878 gegründete Karlsberg Brauerei bildet, ist heute in vielfältigen Kerngeschäftsfeldern tätig. Über das Biersegment hinaus bieten die Unternehmen des Karlsberg Verbunds mit 1400 Mitarbeitern Getränke und Dienstleistungen rund um den täglichen Genuss an: von Mineralwässern, Fruchtsäften, Erfrischungsgetränken über Transport- bis zu Gastro-Dienstleistungen. Dabei ist das Ziel, die Kunden mit Leistung, Qualität und Innovation zu überzeugen, die verbindende Unternehmensstrategie.

Kontakt für die Presse: Public Relations Petra Huffer/Laura Staub

Karlsberg.PR.Team | Karlsbergstraße 62 | D-66424 Homburg (Saarpfalz) fon +49 (0)6841 105-414 | fax +49 (0)6841 105-535 | e-mail pr@karlsberg.de www.karlsberg-verbund.de - unternehmensverbund karlsberg | karlsberg group | groupe karlsberg Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Holding GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg

Geschäftsführer: Dr. Richard Weber, Udo Helfgen, Gerhard Theis Amtsgericht Saarbrücken HRB 3775

