DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2016/2021 (deutsch)

02.09.2020

* Zielvolumen: 40 Mio. Euro; Zinsspanne: 4,25 % bis 4,75 % p. a.

* Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt

* Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2016/2021 startet morgen

* Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier III vom 21. bis

voraussichtlich 23. September 2020

Homburg, 2. September 2020 - Die Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878

erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland,

begibt eine neue Unternehmensanleihe und plant, ihre bestehende Anleihe

2016/2021 damit vorzeitig zu refinanzieren. Der entsprechende

Wertpapierprospekt wurde heute durch die Luxemburgische

Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) gebilligt.

Die neue Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5, WKN: A254UR),

das Karlsberg Wertpapier III, hat ein Zielvolumen von 40 Mio. Euro und eine

Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne

zwischen 4,25 % und 4,75 % liegen. Der finale Zinssatz soll nach Ende der

Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per

Preisfestsetzungsmitteilung publiziert werden. Die Erlöse aus der

Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung der bestehenden

Unternehmensanleihe 2016/2021 (ISIN: DE000A2AATX6, WKN: A2AATX) im

Gesamtnennbetrag von 40 Mio. Euro dienen, die seit dem 28. April 2020 zu

einem Kurs von 100,5 % durch die Gesellschaft gekündigt werden kann

(Call-Option).

Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der

Anleihe 2016/2021, das am morgigen Donnerstag, 3. September 2020, beginnt

und am 17. September 2020, 18:00 Uhr endet. Für jede umgetauschte Anleihe

2016/2021 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2020/2025, einen

Barausgleichsbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen

Stückzinsen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern

wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt am 21. September 2020

und endet voraussichtlich am 23. September 2020, 10:00 Uhr (vorbehaltlich

einer vorzeitigen Schließung).

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse

(FWB) im Segment Quotation Board (Open Market). Das öffentliche Angebot

erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung

werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland und Luxemburg

und in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission richtet sich

sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an

Privatanleger. Begleitet wird die Emission von den Finanzinstituten Bankhaus

Lampe KG und IKB Deutsche Industriebank AG.

Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karlsberg Brauerei KG Weber:

"Seit unserem Debüt am Kapitalmarkt in 2012 haben wir uns als verlässlicher

Kapitalmarktteilnehmer und gutes Investment etabliert. Eine wesentliche

Prämisse unseres traditionsreichen Familienunternehmens mit über

140-jähriger Erfolgsgeschichte ist Solidität. Mit dem Fokus auf eine

langfristige Ertragssteigerung sind wir als innovativer Markensortimenter

mit starken Marken, diversifiziertem Produktsortiment sowie starker

Vertriebsorganisation gut für die Zukunft aufgestellt. Mit unserer dritten

Unternehmensanleihe bieten wir Investoren nun die Möglichkeit, uns auf

diesem Weg zu begleiten und sich einen attraktiven Zinssatz zu sichern."

Die Karlsberg Brauerei, eine der größten deutschen Brauereigruppen in

Familienbesitz, ist neben dem klassischen Biersegment auch in den

wachstumsstarken Segmenten alkoholfreie Biere und Biermischgetränke sehr gut

aufgestellt. Dabei stehen die strategischen Marken "Karlsberg" und "MiXery"

im Fokus, begleitet von einem Sortiment an weiteren eigenen Marken. Durch

die Kooperation mit internationalen Partnern wurde das Markenportfolio zudem

um Trendmarken wie Bundaberg (Premium-Limonade aus Australien), O'Haras

(Craft Bier) und Magners (Cider) ausgebaut.

Die Gesellschaft verfolgt eine auf Konsumentenbedürfnisse fokussierte

Unternehmensstrategie und verfügt über eine solide Eigenkapitalbasis mit

einer Eigenkapitalquote von rund 29 Prozent zum Jahresende 2019. Im

Geschäftsjahr 2019 erzielte die Gesellschaft einen Umsatz nach Abzug von

Verbrauchssteuern (Biersteuer) von 125,8 Mio. Euro und einen

Jahresüberschuss von 8,3 Mio. Euro. Auch im durch die Covid-19-Pandemie

gezeichneten ersten Halbjahr 2020 konnte die Karlsberg Brauerei ihre

Krisenfestigkeit unter Beweis stellen. Durch eine erneut verbesserte

Rohertragsmarge, frühzeitige und konsequente Kosteneinsparungen und

Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung sowie gesteigerte sonstige

betriebliche Erträge wurde die Ertragskraft in den ersten sechs Monaten 2020

trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen und der damit verbundenen

rückläufigen Umsatzerlöse weiter erhöht. So konnten die wichtigen Kennzahlen

adjustiertes EBITDA und adjustierte EBIT auf 11,6 Mio. Euro respektive 7,4

Mio. Euro verbessert werden. Auch das Ergebnis der ersten sechs Monate war

mit 5,5 Mio. Euro deutlich positiv.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),

Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte

Wertpapierprospekts steht zum Download unter www.karlsberg.de/investoren und

www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier III

Emissions- 40 Mio. Euro (Zielvolumen)

volumen:

Umtausch- 3. bis 17. September 2020, 18:00 Uhr MESZ

frist:

Zeichnungs- 21. bis 23. September 2020, 10:00 Uhr MESZ, vorzeitige

frist: Schließung möglich

Zeichnungs- Börse Frankfurt, über die Hausoder Direktbank

möglich-

keit:

WKN / A254UR / DE000A254UR5

ISIN:

Stücke- 1.000,00 Euro

lung:

Zinsspan- 4,25 % bis 4,75 % p. a.

ne:

Laufzeit: 5 Jahre, ab 29. September 2020

Zinszahlun- jährlich, erstmals zum 29. September 2021

gen:

Rückzah- 100 %

lungskurs:

Unterneh- "BB-" (Watch NEW), Creditreform Rating AG

mensra-

ting:

Covenants: u.a. Drittfälligkeit, Kontrollwechsel, Negativerklärung,

Ausschüttungsbegrenzung, Mindesteigenkapitalquote,

Einhaltung Zinsdeckungsgrad

Wertpapier- Inhaber-Schuldverschreibung

art:

Börsenseg- Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

ment: im Segment Quotation Board

Valuta/No- 29. September 2020

tierungs-

aufnahme:

Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der

im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für Trends hat

sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem innovativen

Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack präsentiert die

Dachmarke Karlsberg und vereint im klassischen Biersegment die bekannten

Marken Karlsberg URPILS und Natur Radler, Karlsberg Natur Weizen und

Karlsberg Helles. Mit vielen ihrer Biere gewann die Karlsberg Brauerei in

den letzten Jahren Prämierungen, unter anderem bei den World Beer Awards,

Meininger International Craft Beer Awards und European Beer Stars

Competition. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger Brauerei

mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein neues

Segment erschlossen. Durch die Kooperation mit internationalen Partnern hat

Karlsberg das Markenportfolio zudem um Trendmarken wie Bundaberg

(Premium-Limonade aus Australien), O'Haras (Craft Bier aus Irland) und

Magners (Cider aus Irland) ausgebaut.

Kontakt

Public Relations

Petra Huffer

Karlsbergstr. 62

D-66424 Homburg

T: +49 (0)6841 105-414

petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse

Dariusch Manssuri, IR.on AG

Mittelstraße 12-14, Haus A

D-50672 Köln

T: +49 (0)221 91 40 975

dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 |

66424 Homburg| Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken

HRB17866

Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder

in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren der Karlsberg Brauerei GmbH dar und sind nicht in

diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot

oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt

nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in

Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2020/2025 der Karlsberg Brauerei GmbH

werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und

diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die

Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2020/2025 der Karlsberg Brauerei GmbH

darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier

- CSSF) am 2. September 2020 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der

unter www.karlsberg.de/investoren und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die

Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,

bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu

verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg

verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S.

Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von

1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in

den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch

zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede

Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen

wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Karlsberg

Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

