DGAP-News: Karlsberg Anleihe seit heute im neuen Qualitätssegment 'Scale' der Börse Frankfurt (deutsch)

Karlsberg Anleihe seit heute im neuen Qualitätssegment 'Scale' der Börse Frankfurt

DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Anleihe Karlsberg Anleihe seit heute im neuen Qualitätssegment 'Scale' der Börse Frankfurt

01.03.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Karlsberg Anleihe seit heute im neuen Qualitätssegment "Scale" der Börse Frankfurt

Homburg/Saar, 1. März 2017 - Die Karlsberg Brauerei GmbH notiert mit ihrer Unternehmensanleihe (WKN A2AATX, ISIN DE000A2AATX6) seit heute im neuen Qualitätssegment "Scale" der Börse Frankfurt. Das Nachfolgesegment des Entry Standard ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), welche die verschärften Aufnahmekriterien erfüllen, einen besseren Zugang zu Investoren und bietet Anlegern erhöhte Transparenz durch strengere Einbeziehungs- und Folgepflichten.

"Wir haben uns im vergangenen Jahr bewusst für eine zweite Anleiheemisssion und damit die erneute Finanzierung über den Kapitalmarkt entschieden. Als ebenso traditionsreiches wie modernes Familienunternehmen bekennen wir uns klar zum Kapitalmarkt, in dem wir uns seit 2012 als verlässlicher Partner und solides Investment etabliert haben. Der Wechsel in das neue Qualitätssegment der Deutschen Börse ist eine konsequente Entscheidung diesen Weg weiterzugehen und ein weiterer Ausdruck dafür, dass wir uns dem Vertrauen unserer Investoren verpflichtet fühlen", sagt Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karlsberg Brauerei KG Weber.

Über die Karlsberg Brauerei GmbH:

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils und NaturRadler sowie Karlsberg Weizen. Gründel's classic, Gründel's fresh, Gründel's Radler und Gründel's Fitmalz stehen für das expandierende Segment von Gründel's alkoholfrei. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit im Sport-, Kultur- und Event- Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus, sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.

Kontakt:

Public Relations Petra Huffer Karlsbergstr. 62 D-66424 Homburg (Saarpfalz) T: +49 (0)6841 105-414 petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse Dariusch Manssuri, IR.on AG Mittelstraße 12-14, Haus A D-50672 Köln T: +49 (0)221 91 40 975 dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg (Saarpfalz) | Geschäftsführung: Dr. Hans-Georg Eils, Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866

---------------------------------------------------------------------------

01.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

548881 01.03.2017