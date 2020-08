DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited: Neue geochemische und geophysikalische Goldziele wurden auf dem Projekt The Sisters in der Pilbara generiert (deutsch)

Kalamazoo Resources Limited: Neue geochemische und geophysikalische Goldziele wurden auf dem Projekt The Sisters in der Pilbara generiert

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder "das Unternehmen")

teilt mit, dass die jüngste projektweite geochemische Bodenuntersuchung auf

dem Goldprojekt The Sisters ("The Sisters") mehrere Zonen mit anomalen

Goldgehalten identifiziert hat. Die geochemische Untersuchung auf The

Sisters ist das erste groß angelegte, auf Gold fokussierte

Explorationsprogramm, das in diesem Gebiet durchgeführt wurde und sich auf

die Wohler-Scherzone über einen 14 km langen strukturellen Korridor

konzentriert hat. Wichtig ist, dass diese anomalen Goldzonen mit

signifikanten magnetischen Merkmalen zusammenfallen, die kürzlich durch

luftgestützte magnetische und radiometrische Untersuchungen identifiziert

wurden.

Die wichtigsten Punkte

- Auf dem Goldprojekt The Sisters an der Wohler Shear (Scherzone) in der

Pilbara wurden signifikante geochemische und geophysikalische Goldziele

identifiziert.

- Das geochemische Bodenprobenentnahmeprogramm ist Teil der umfassenden

Zusammenarbeit von Kalamazoo mit der CSIRO-Bodenforschungsinitiative unter

Verwendung modernster Ultrafine+TM-Analyse und Interpretation.

- Gold (Au) bis zu 83ppb in Ultrafine+TM -Bodenproben mit gleichzeitig

erhöhten Gehalten an As, Ag, Zn, Pb und Cu.

- Eine breite 2,7 km x 1,0 km große Goldanomalie im Boden mit bis zu 70 ppb

Au befindet sich in der Nähe eines Nord-Süd-Versatzes in der Wohler Shear.

- Die breite Goldanomalie im Boden stimmt mit signifikanten magnetischen

Merkmalen überein, die vor Kurzem in geringer Flughöhe durchgeführten

aeromagnetischen und radiometrischen Erkundungen entlang der Wohler Shear

identifiziert wurden.

- Wohler Shear ist eine sehr höffige abzweigende Scherzone, im Streichen des

Komplexes, der der den Großteil von De Grey Minings Goldprojekt Mallina und

ihre jüngste Weltklasse-Goldentdeckung in Hemi beherbergt.

- RC-Bohrungen auf diesen identifizierten Zielen sind für das vierte Quartal

2020 geplant.

Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung einsehen.

Die Region Pilbara gelangte aufgrund der jüngsten Weltklasse-Entdeckung von

Hemi, oxidisches/sulfidisches Golderz, durch De Grey Mining Limited (ASX:

DEG) ("De Grey") erneut in den Fokus der Goldexploration. Das Projekt The

Sisters (E47/2983 und ELA47/4342) erstreckt sich über 136 km2 und wird für

die epigenetische Goldvererzung im Zusammenhang mit der Wohler Shear Zone

(eine höffige Abzweigung aus dem Scherzonenkomplex Tabba Tabba, Mallina,

Withnell und Berghaus) als höffig betrachtet. Die Wohler-Scherzone

beherbergt einen Großteil der Goldressource von De Grey, einschließlich der

Goldlagerstätte Hemi und besitzt das Potenzial für vererzte Intrusionen, wie

sie auf De Greys Weltklasse-Goldprojekt Mallina identifiziert wurden (Sie

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung).

Abbildung 1 darin zeigt: Lage des Projekts The Sisters

Geochemie

Frühere Arbeiten von Kalamazoo auf The Sisters grenzten eine Goldanomalie im

Boden ab, die sich über 3 km entlang des großen Korridors der Wohler Shear

Zone erstreckte. Die Anomalie hatte einen maximalen Gehalt von 80 ppb Au1

und blieb nach Nordosten und Südwesten offen. Diese Arbeiten führten auch

zur Entdeckung von zwei Goldnuggets südwestlich der Goldanomalie2.

Mittels CSIROs neu entwickelter Ultrafine+TM-Multielementanalyse auf Haupt-

und Spurenelementen wurde die anfängliche Erkundung erweitert und

verfeinert. Dies führte zu Goldergebnissen von bis zu 83 ppb Au, die entlang

der Wohler Shear identifiziert wurden. Im östlichen Teil des

Probenentnahmerasters fällt eine breite Goldanomalie von 2,7 km x 1,0 km

(bis zu 70 ppb Au) mit einem Nord-Süd-Versatz zusammen (Abbildung 2).

Anomale Au-Gehalte korrelieren mit erhöhten Gehalten von As, Ag, Zn, Pb und

Cu.

Das kürzlich abgeschlossene Bodenprogramm deckte das interpretierte Ausmaß

des

Wohler Shear Zone-Korridors über eine Streichlänge von 14 km ab. In

Abständen von 200 x 100 m wurden 2.200 Proben entnommen. Die Proben wurden

vom in Perth ansässigen Auftragnehmer XM Logistics in hocheffizienter Weise

gesammelt. Die Ultrafine+TM-Multielementanalyse auf Haupt- und

Spurenelementen wurde bei LabWest (Perth) durchgeführt. Ein CSIRO-Team unter

der Leitung von Dr. Ryan Noble wird das "maschinelle Lernen" mit mehreren

Elementen und andere Analysen zusammen mit ähnlichen Forschungsarbeiten auf

Kalamazoos Goldprojekten Castlemaine und South Muckleford in Victoria

durchführen.

1ASX: KZR 23. November 2017

2ASX: KZR 2. April 2020

Abbildung 2 zeigt: Ultrafine+TM -Goldergebnisse für das Projekt The Sisters

Jüngste Feldbegehungen im Projektgebiet The Sisters zeigten das Vorkommen

von im Allgemeinen schmalen felsischen Intrusionsgängen und gelegentlich

goldfreien Quarzgängen oder Quarz-Turmalin-Gängen in Metasedimenten und

Amphiboliten. Es wurden keine offensichtlichen Alterationserscheinungen oder

potenziell vererzte Aufschlüsse erkannt. Die Bodenprofile besitzen einen

skelettartigen Charakter, wobei in allen Bereichen im Wesentlichen frisches

Grundgebirge an der Oberfläche ansteht.

Geophysik

Kalamazoo hat auf The Sisters auch detaillierte aeromagnetische und

radiometrische Erkundungen in niedriger Flughöhe durchgeführt,

einschließlich des gesamten Gebiets, das kürzlich dem geochemischen

Bodenprobenentnahmeprogramm für die UltraFine+TM-Multielementanalyse3

unterzogen wurde. MagSpec Airborne Surveys mit Sitz in Perth flog die

Erkundung über The Sisters. Die Erkundung grenzt an eine von Sayona Mining

Ltd (ASX: SYA) im Jahr 2017 durchgeführte detaillierte Erkundung, die die

gleiche Ost-West-Linienkonfiguration mit Abständen von 25 m verwendete. Die

neue Erkundung umfasste 2.774 Linienkilometer.

Die Daten der beiden Erkundungen auf The Sisters wurden von Southern

Geoscience zusammengeführt (Abbildung 3). Die Bilder werden derzeit von

Kalamazoo und Southern Geoscience überprüft, und die Interpretation wird bei

der Erstellung von Bohrzielen hilfreich sein.

3ASX: KZR 3. Juni 2020

Abbildung 3 zeigt: Sisters TMI_1VD, wie von Southern Geoscience erstellt

Die Bilder zeigen eine Fülle von Details innerhalb der

Greenstone-Stratigrafie zwischen dem Peawah-Granit (im Nordwesten) und der

Satirist-Granitabfolge (im Süden). Der östliche Teil des Erkundungsgebiets

weist im Grundgebirge nur ein geringes magnetisches Relief auf, und die

Bilder werden in modernen Einzugsgebieten von Maghemit (-Fe2O3) dominiert.

Es gibt mehrere nach Nordnord-Ost streichende Intrusionsgänge und

Strukturen. Zwischen den beiden Hauptgranitkörpern wurde eine auffällige

Bullseye-Anomalie (ca. 300 m Durchmesser) festgestellt. Die intensiven

magnetischen Merkmale scheinen mit Gold- und Silberanomalien im Boden

übereinzustimmen und werden jetzt mittels Bohrungen überprüft.

Derzeit ist ein umfassendes Rückspülbohrprogramm geplant, dessen Beginn im

vierten Quartal 2020 erwartet wird.

The Sisters ist ein wichtiger Bestandteil von Kalamazoos Portfolio an

Explorations-Assets in der Pilbara. Das Portfolio wurde kürzlich erweitert

durch die Akquisition des bedeutenden Goldprojekts Ashburton und seiner

bedeutenden enthaltenen Goldressource von Northern Star Resources Limited

(ASX: NST).

Diese Pressemitteilung wurde von Luke Reinehr, Chairman und CEO, Kalamazoo

Resources Limited, zur Freigabe an die ASX genehmigt.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Informationen in dieser Pressemitteilung hinsichtlich der

Explorationsdaten aller Projekte in Western Australia basieren auf

Informationen von Herrn Lance Govey, einer sachkundigen Person, die Mitglied

des Australian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Govey ist ein

Mitarbeiter der BinEx Consulting, der für das Unternehmen als

Explorationsmanager für Western Australia tätig ist. Herr Govey verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Govey stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form

und im jeweiligen Kontext zu.

Reaktion auf COVID-19

Kalamazoo handhabt proaktiv die potenziellen Auswirkungen von COVID-19 und

hat Systeme und Richtlinien entwickelt, um die Gesundheit und Sicherheit der

Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewährleisten und das Risiko für den

Betrieb zu begrenzen. Diese Systeme und Richtlinien wurden im Einklang mit

den formellen Leitlinien der staatlichen und bundesstaatlichen

Gesundheitsbehörden und mit Unterstützung ihrer Auftragnehmer entwickelt und

werden aktualisiert, falls sich die formellen Leitlinien ändern. Kalamazoos

oberste Priorität ist die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter

und Auftragnehmer.

Um die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer

zu gewährleisten, hat Kalamazoo eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das

Infektionsrisiko und die Übertragungsrate auf COVID-19 zu minimieren und

gleichzeitig den Betrieb fortzusetzen. Alle Arbeitsabläufe und Aktivitäten

wurden nur auf das Wesentliche minimiert. Zu den umgesetzten Maßnahmen

gehören das Ausfüllen einer COVID-19-Risikoüberwachung durch Mitarbeiter und

Auftragnehmer, verbesserte Hygienepraktiken, das Verbot nicht notwendiger

Reisen auf absehbare Zeit, die Einrichtung starker Infektionskontrollsysteme

und -protokolle im gesamten Unternehmen sowie die Erleichterung von

Fernarbeitsvereinbarungen, sofern dies praktikabel und erforderlich ist .

Kalamazoo wird weiterhin die formalen Anforderungen und Leitlinien der

staatlichen und bundesstaatlichen Gesundheitsbehörden beobachten und

entsprechend handeln.

