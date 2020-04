DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited: Beginn eines umfangreichen geochemischen Bodenprobenentnahmeprogramm auf dem Goldprojekt The Sisters, Western Australia (deutsch)

Kalamazoo Resources Limited: Beginn eines umfangreichen geochemischen Bodenprobenentnahmeprogramm auf dem Goldprojekt The Sisters, Western Australia

^

DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Research

Update/Expansion

Kalamazoo Resources Limited: Beginn eines umfangreichen geochemischen

Bodenprobenentnahmeprogramm auf dem Goldprojekt The Sisters, Western

Australia

02.04.2020 / 16:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder "das Unternehmen")

teilt mit, dass das Unternehmen zu Beginn des Juniquartals eine

projektumfassende geochemische Bodenuntersuchung auf dem Goldprojekt The

Sisters in der Region Pilbara des australischen Bundesstaates Western

Australia (WA) beginnen wird. Die geochemische Untersuchung wird das erste

systematische goldfokussierte Explorationsprogramm in diesem Gebiet sein und

die Wohler Shear Zone (Scherzone) über einen etwa 14 km langen tektonischen

Korridor zum Ziel haben.

Die wichtigsten Punkte:

- Nach früheren ermutigenden Ergebnissen wird Kalamazoo mit einem

umfangreichen übertägigen geochemischen Programm auf dem Goldprojekt The

Sisters an der Wohler Shear in der Pilbara beginnen.

- Wohler Shear ist eine sehr höffige Scherzone, die aus dem Komplex

abzweigt, der den Großteil von De Grey Minings (ASX: DEG) Goldprojekt

Pilbara und ihre jüngste große Goldentdeckung in Hemi beherbergt.

- Das erfolgreiche CSIRO-Bodenforschungsprogramm mit modernster

Ultrafine+TM-Analyse

und Interpretation wird erweitert, um The Sisters einzuschließen.

"Wir haben das Goldprojekt The Sisters immer als geologisch und strategisch

sehr höffig angesehen, und dies wurde durch De Greys jüngste und nahe

gelegene spektakuläre Goldentdeckung in Hemi weiter verstärkt. Da das

Goldprojekt The Sisters zentral liegt und an Projekte von De Grey, Mark

Creasys Coziron Resources und der an der TSX notierten Novo Resources Corp.

angrenzt, war die Gelegenheit verlockend, unsere Exploration mittels einer

erneuten Zusammenarbeit mit dem CSIRO zu avancieren", sagte heute Luke

Reinehr, Chairman und CEO von KZR.

Alle Abbildungen in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen

Pressemitteilung ansehen.

Die Liegenschaft Sisters E47/2983 erstreckt sich über 136 km2 und wird

sowohl für die epigenetische Goldvererzung im Zusammenhang mit der Wohler

Shear Zone als auch für potenzielle vererzte Intrusionen, wie sie auf dem 50

km nordöstlich gelegenen Goldprojekt Hemi (Abbildung 1) neu identifiziert

wurden, als höffig betrachtet. Diese Scherzone ist eine höffige Abzweigung

aus dem Scherzonenkomplex Tabba Tabba, Mallina, Withnell und Berghaus, der

einen Großteil der Pilbara-Goldressource der De Grey beherbergt,

einschließlich der Goldlagerstätte Hemi. Das Goldprojekt The Sisters wird

von gefalteten und verworfenen verkieselten und vulkanoklastischen Gesteinen

sowie mafischen Lagergängen des Mallina Basin (Becken) unterlagert, das Teil

der De Grey Supergroup (3020 bis 2930 Ma) ist.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Regionale

Lage der Goldprojekte The Sisters

Am 29. Januar 2020 beantragte Kalamazoo eine weitere Explorationslizenz

(ELA47/4342) für 117 km2 und erhöhte damit in diesem höffigen Gebiet dieser

Region den Umfang ihrer Projektliegenschaften auf mehr als 250 km2.

Westlich von The Sisters E47/2983 und ELA47/4342 befindet sich das

Goldprojekt Croydon Top Camp (E47/2150) von Coziron Resources Limited (ASX:

CZR), auf dem kürzlich eine Goldhöffigkeit entlang der Tabba Tabba/Wohler

Shear Zone zum Vorschein kam, zusätzlich zu De Greys bedeutender Entdeckung

auf ihrem Projekt Hemi im Nordosten.

Das erste Bohrprogramm von Coziron lieferte kürzlich einen Bohrabschnitt von

8 m mit 10,2 g/t Au in Bohrung CRC007, einschließlich 1 m mit 66,1 g/t Au

(ASX: CZR, 26. März 2020). Coziron hat RC-Bohrungen für die kohärenten Gold-

und Pfadfinderelementanomalien geplant, die durch

Bodenprobenentnahmeprogramme in den Prospektionsgebieten Murph und Martin

generiert wurden. Die Prospektionsgebiete Murph und Martin grenzen an

Kalamazoos Liegenschaft E47/2983.

Frühere Arbeiten von Kalamazoo (ASX: KZR, siehe Pressemitteilung vom 23.

November 2017) auf dem Goldprojekt The Sisters grenzten eine Goldanomalie im

Boden ab, die sich über 3 km entlang des großen Korridors der Wohler Shear

Zone erstreckte, der nach Nordosten und Südwesten offenblieb. Diese Arbeiten

führten auch zur Entdeckung von zwei Goldnuggets südwestlich der

Goldanomalie. Bei dieser Arbeit wurden pulverisierte Bodenproben aus einem

Lithium-Explorationsprogramm einer dritten Partei verwendet, die erneut auf

Gold bis zu einer Nachweisgrenze von 1 ppb analysiert wurden. Obwohl die

zugrunde liegende Probenfraktion für den Nachweis von Gold nicht optimal

war, waren die Ergebnisse mit einer signifikanten Anomalie über eine

Streichlänge von 3 km und einer Breite von mehr als 500 m mit einem Maximum

von 80 ppb Au sehr ermutigend (Abbildung 2).

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Goldgehalte

laut geochemischer Untersuchungen (-10 + 2 mm Fraktion) früherer

Bodenprobenentnahmen

Abbildung 3 zeigt: Geologie, frühere Bodenbedeckung, Gebiet der

Bodenprobenahme 2017 und Fundort der Nuggets

Kalamazoo führt zurzeit auf ihren Goldprojekten Castlemaine und South

Muckleford in Victoria in Zusammenarbeit mit CSIRO geochemische

Bodenprogramme durch und erweitert diese Zusammenarbeit, um das Goldprojekt

The Sisters in Western Australia einzuschließen.

Das Bodenprobenentnahmeprogramm auf The Sisters umfasst eine Fläche von ca.

45 km2 mit geschätzten 2.800 Proben, die entlang des Korridors der Wohler

Shear Zone gesammelt werden (Abbildung 3).

Die Proben des Goldprojekts The Sisters werden an Labwest (Perth) geschickt.

Dort werden sie im Rahmen eines CSIRO-Forschungsprojekt unter der Leitung

von Dr. Ryan Noble mittels UltraFine +TM-Analyse auf Spurenelementen und

eine Reihe anderer physikalischer Eigenschaften überprüft. Die UltraFine +TM

-Daten werden zur potenziellen direkten Erfassung der Goldvererzung sowie

aller breiten Alterationshalos verwendet, um die Exploration auf

nachfolgende geophysikalische Bodenuntersuchungen und Testbohrungen zu

konzentrieren. Vorbehaltlich der Ergebnisse des geochemischen Bodenprogramms

auf The Sisters wird Kalamazoo in Betracht ziehen, subaudio-magnetische

Vermessungen ("SAM") für das direkte Ressourcen-Targeting zu verwenden.

Es ist anzumerken, dass De Grey ebenfalls die geophysikalischen

Erkundungsverfahren Ultrafine+TM und SAM von CSIRO auf ihrem nahe gelegenen

Pilbara-Goldprojekt genutzt hat, um die Exploration unter der

Sandüberdeckung durchzuführen, die steuernden Goldstrukturen besser zu

definieren und eine verbesserte Zielausrichtung für Bohrkampagnen

bereitzustellen (siehe Pressemitteilung von De Grey Mining, 2. Juli 2019).

Aktueller Stand der Bohrarbeiten auf dem Goldprojekt Victorian

Die erste Phase der ersten Kernbohrungskampagne von Kalamazoo auf dem

Goldprojekt Castlemaine wurde am 31. März 2020 abgeschlossen. Kalamazoo ist

in einem Umfeld tätig, in dem alle staatlichen und bundesstaatlichen

COVID-19-Richtlinien und Beschränkungen eingehalten werden. Das Unternehmen

arbeitet daran, alle Proben an das Labor zu liefern, und wird dann die

Bohrergebnisse zusammenstellen und bis Ende April 2020 oder kurz danach

bekannt geben.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Informationen in dieser Pressemitteilung hinsichtlich der

Explorationsdaten aller Projekte in Western Australia basieren auf

Informationen von Herrn Lance Govey, einer sachkundigen Person, die Mitglied

des Australian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Govey ist ein

Mitarbeiter der BinEx Consulting, der für das Unternehmen als

Explorationsmanager für Western Australia tätig ist. Herr Govey verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Govey stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form

und im jeweiligen Kontext zu.

Reaktion auf COVID-19

Kalamazoo handhabt proaktiv die potenziellen Auswirkungen von COVID-19 und

hat Systeme und Richtlinien entwickelt, um die Gesundheit und Sicherheit der

Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewährleisten und das Risiko für den

Betrieb zu begrenzen. Diese Systeme und Richtlinien wurden im Einklang mit

den formellen Leitlinien der staatlichen und bundesstaatlichen

Gesundheitsbehörden und mit Unterstützung ihrer Auftragnehmer entwickelt und

werden aktualisiert, falls sich die formellen Leitlinien ändern. Kalamazoos

oberste Priorität ist die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter

und Auftragnehmer.

Um die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer

zu gewährleisten, hat Kalamazoo eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das

Infektionsrisiko und die Übertragungsrate auf COVID-19 zu minimieren und

gleichzeitig den Betrieb fortzusetzen. Alle Arbeitsabläufe und Aktivitäten

wurden nur auf das Wesentliche minimiert. Zu den umgesetzten Maßnahmen

gehören das Ausfüllen einer COVID-19-Risikoerklärung durch Mitarbeiter und

Auftragnehmer, verbesserte Hygienepraktiken, das Verbot nicht notwendiger

Reisen auf absehbare Zeit, die Einrichtung starker Infektionskontrollsysteme

und -protokolle im gesamten Unternehmen sowie die Erleichterung von

Fernarbeitsvereinbarungen, sofern dies praktikabel und erforderlich ist .

Kalamazoo wird weiterhin die formalen Anforderungen und Leitlinien der

staatlichen und bundesstaatlichen Gesundheitsbehörden beobachten und

entsprechend handeln.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Luke Reinehr

Chairman/CEO

luke.reinehr@kzr.com.au

Victoria Humphries

Investor Relations - NWR Communications

victoria@nwrcommunications.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

02.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1014419 02.04.2020

°