DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited: Abgrenzung einer vorrangigen Goldanomalie auf Marble Bar (deutsch)

Kalamazoo Resources Limited: Abgrenzung einer vorrangigen Goldanomalie auf Marble Bar

^

Kalamazoo Resources Limited: Abgrenzung einer vorrangigen Goldanomalie auf

Marble Bar

09.10.2019 / 11:52

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) gibt bekannt, dass die laufende

Exploration ihrer Assets in Westaustralien eine signifikante Goldanomalie in

den Böden auf dem Goldprojekt Marble Bar identifiziert hat. Dieses Projekt

befindet sich 6,5 km östlich von Marble Bar und 18 km in nordwestlicher

Streichrichtung des Warrawoona-Goldprojekts der an der ASX notierten Calidus

Resources (ASX: CAI). Das Warrawoona-Goldprojekt beherbergt das sehr

aussichtsreiche Prospektionsgebiet Klondyke (Siehe Abbildung 1 in der

originalen englischen Pressemitteilung). Kalamazoo bewahrt 100 % der

Abbaurechte, Lithium ausgenommen, innerhalb der bewilligten Liegenschaft

E45/4724 (48 km2).

Die wichtigsten Punkte:

- Die vor Kurzem durchgeführte Erkundungsprobenahme im Goldprojekt Marble

Bar identifizierte eine vorrangige Goldanomalie in Böden im südlichen

Bereich von E45/4724.

- Goldgehalte von bis zu 261 ppb (0,26 ppm) in einer anomalen Zone, die sich

über 500 m entlang einer Ost-West-Gitterlinie erstreckt. Eine zusätzliche

Einzelpunktanomalie von 104 ppb Au (0,1 ppm Au) befindet sich einen

Kilometer südlich.

- Bis dato wurden keine systematischen modernen Explorationstechniken für

Gold durchgeführt.

- Die Goldanomalie befindet sich 18 km nordwestlich des

Warrawoona-Goldprojekts von Calidus Resources, das eine JORC (2012) konforme

angezeigte und geschlussfolgerte Mineralressource von 1,25 Mio. Unzen

beherbergt (siehe Pressemitteilung von Calidus Resources, ASX: CAI 17. Juli

2019).

- Eine nachfolgende Probenahme und Kartierung ist für das Dezember-Quartal

geplant.

Kalamazoos Chairman, Luke Reinehr, äußerte sich dazu: "Nachdem wir in

unserem ersten Programm auf Marble Bar im Streichen des

Warrawoona-Goldprojekts von Calidus eine vorrangige Goldanomalie in den

Böden identifiziert haben, ist dies für unser laufendes

WA-Explorationsprogramm sehr ermutigend. Calidus' jüngste ausgezeichnete

Bohrabschnitte aus geringen Tiefen (siehe Pressemitteilung von Calidus

Resources ASX: CAI 2. Oktober 2019) unterstützen unser Programm zur Erhöhung

der Probendichte in diesem Quartal, um das Ausmaß der Goldanomalie zu

bestätigen. Die Kombination dieser Aktivität mit unseren

Explorationsarbeiten auf Victorian Goldfields wird den Ost- und Westteams

von Kalamazoo ein sehr arbeitsreiches, kommendes Quartal bringen."

Alle Abbildungen und Tabellen in dieser Meldung können Sie in der originalen

englischen Pressemitteilung ansehen.

Die südliche Grenze von E45/4724 und die neu definierte Goldanomalie grenzen

an die Pachtgebiete von Calidus an. Calidus hat kürzlich für diese Gebiete

eine Vormachbarkeitsstudie und eine kombinierte JORC (2012) konforme

angezeigte und geschlussfolgerte Mineralressource von 1,25 Mio. Unzen

bekannt gegeben (siehe Pressemitteilung von Calidus Resources, ASX: CAI 17.

Juli 2019).

Ungefähr 12 km der höffigen Stratigrafie der Warrawoona-Gruppe liegen

innerhalb von E45/4724. Die Liegenschaft erstreckt sich über den westlichen

Intrusionskontakt des archäischen Mount Edgar Batholiths und die

angrenzenden Basalte, Amphibolite und ultramafischen Einheiten der

Warrawoona-Gruppe. Große nach Norden streichende bogenförmige

Regionalstrukturen durchziehen das Projekt.

Kalamazoos Überprüfung der Daten für die Liegenschaft Marble Bar zeigt, dass

sie einen gescherten meridionalen Grünsteingürtel beherbergt, über den trotz

der großen Anzahl kleiner Goldpachtverträge in der unmittelbaren Umgebung

(z. B. Haoma Mining NL) keine Goldexploration oder kein historischer Abbau

berichtet wurde.

Details zu Probenahme und Analysen

Das Erkundungsprobenahmeprogramm wurde entlang von zwölf Ost-West-Traversen

mit einem Abstand von 1 km (von Nord nach Süd) und über das Streichen der

Warrawoona-Gruppe hinweg durchgeführt. Das geplante Programm endete in vom

GSWA kartierten granitähnlichen Gesteinen auf beiden Seiten der Grünsteine,

wobei einige interne Granitaufschlüsse vermieden wurden. Proben wurden in

Abständen von 100 m entlang der Linien entnommen (ungefähr 0,4 kg einer

Fraktion von -0,5 mm aus einer Tiefe von 150 mm). Etwa alle 50 Proben wurde

ein niedrighaltiger Goldstandard (CRM) zugegeben. Weitere Details sind in

der JORC-Tabelle 1 im Anhang dieser Pressemitteilung enthalten.

Die Proben (213 Bodenproben und 4 Standards) wurden pulverisiert (80%

kleiner als -75 Mikron) und bei ALS Geochemistry (Perth) mit der Super Trace

Methode AuME-ST44 analysiert - Lösung einer 50-g-Probe in Königswasser und

anschließender Analyse mittels ICP-MS. Die Methode liefert Goldanalysen bis

zu einer Nachweisgrenze von 0,1 ppb und für 52 Elemente eine Analyse bis zur

unteren Nachweisgrenze (Siehe Tabelle 1 in der originalen englischen

Pressemitteilung).

Ergebnisse

Goldgehalte in Parts per Billion (ppb) sind in Abbildung 2 dargestellt.

Ergebnisse von mehr als 100 ppb Au (0,1 ppm) befinden sich auf der Westseite

der beiden Probenlinien im südlichen Teil von E45/4724. Die nördliche Linie

umfasst stark anomale Proben von 104 ppb, 176 ppb und 261 ppb Au über einen

500 m breiten Abschnitt von Skelettböden auf mafischen Lithologien der

Warrawoona-Formation. Die südliche Linie weist eine Einzelpunktanomalie von

104 ppb Au auf. Die Zone mit der Goldanomalie fällt auf beiden Linien mit

schwach anomalen Antimongehalten zusammen. Eine Auswahl repräsentativer

Analyseergebnisse ist in Tabelle 2 aufgeführt.

Nächste Schritte

Für das Dezember-Quartal sind nachfolgende Probenahmen und Kartierungen

geplant, um die Probendichte zu erhöhen und das Ausmaß der Goldanomalie zu

bestätigen.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage des

Projekts Marble Bar

Abbildung 2 darin zeigt: Goldanomalien in Boden innerhalb von E45/4724

Tabelle 1 darin zeigt: ALS-Verfahren AuME-ST44 Elemente und Bereiche (ppm

und %)

Tabelle 2 darin zeigt: Repräsentative Analyseergebnisse

Über die Pilbara-Liegenschaften

Kalamazoo erwarb 2018 zwischen 80 % und 100 % der Anteile an drei

vielversprechenden Goldprojekten im Pilbara. Die Liegenschaften haben das

Potenzial, eine signifikante Goldvererzung zu beherbergen und befinden sich

an vielversprechenden Orten in unmittelbarer Nähe einiger der aufregendsten

sich entwickelnden Goldprojekte im Pilbara.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die

Explorationsdaten für alle westaustralischen Projekte basieren auf

Informationen, die von Herrn Lance Govey, einer sachkundigen Person, die

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist,

zusammengestellt wurden. Herr Govey ist ein Mitarbeiter von BinEx

Consulting, der als Exploration Manager WA für das Unternehmen tätig ist.

Herr Govey verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der

Vererzung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die Tätigkeit

relevant ist, die er unternimmt, um sich als sachkundige Person gemäß 2012

Edition of the "Australasian Code for Reporting of Exploration Results,

Mineralresources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Govey stimmt den

hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen

Kontext zu.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Luke Reinehr

Chairman & CEO

luke.reinehr@kzr.com.au

Victoria Humphries

Investor Relations

victoria@nwrcommunications.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

