DGAP-News: Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH erweitert ZULU - der weltweit erste Online-Service-Configurator für effizientes Management von Erneuerbare Energien Assets jetzt auch für Solarparks verfügbar (deutsch)

DGAP-News: Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH / Schlagwort(e):

11.09.2019 / 08:00

- Mit ZULU können Dienstleistungsmodule für die technische und kaufmännische

Betriebsführung gemäß individuellem Bedarf online zusammengestellt werden -

zu Fixpreisen

- Kostenreduzierungen und Effizienzsteigerungen im technischen und

kaufmännischen Management von Wind- und Solarparks werden effektiv umgesetzt

- ZULU schafft sofortige Kostentransparenz und setzt Marktstandards

- Mit ZULU werden die operativen Kosten (OPEX) für Wind- und Solaranlagen

weiter gesenkt

- ZULU als digitale Innovation in Deutschland und Spanien verfügbar -

weitere Assets und Länder folgen

Hamburg, 11. September 2019 - Mit ZULU, dem von Kaiserwetter Energy Asset

Management GmbH (Kaiserwetter) entwickelten weltweit ersten

Online-Service-Configurator für das technische und kaufmännische Management

von Windernergieanlagen, ist seit heute auch für Photovoltaik-Anlagen

erhältlich. Investoren, Eigentümer und Betreiber von Erneuerbaren Energien

Assets können mit ZULU online ein individuelles Vertragspaket aus 13

Dienstleistungen für die technische und kaufmännische Betriebsführung ihres

Energieparks schnüren. "Dabei kann der Kunde online die Zusammenstellung der

13 unterschiedlichen Vertragsmodule individuell wählen und somit

maßgeschneidert auf parallel bestehende Vertragsverpflichtungen eingehen",

erläutert Thomas Oetjen, Leiter der Performance Unit bei Kaiserwetter. Neben

diesem modularen Vertragsaufbau liegt die große Innovation von ZULU darin,

"dass der Anwender binnen wenigen Minuten für die ausgewählten

Dienstleistungen umgehend online einen ertragsunabhängigen Fixpreis pro Jahr

sowie einen fertigen Vertragsentwurf erhält." so Oetjen weiter. Unter

anderem durch diese effiziente Vertragsgestaltung liegt dieser Fixpreis

signifikant unter dem bisher am Markt vorherrschenden Niveau.

Kaiserwetter bietet damit eine Dienstleistung, die sowohl in der Struktur

(individuell wählbare Module) als auch von der kurzen Laufzeit (wählbar

zwischen ein bis drei Jahre) sowie in der Preisgestaltung (signifikant

niedriger) bisherige Konventionen und Standards sprengt. Damit knackt das

Hamburger Unternehmen mit ZULU die geübte Praxis der ertragsabhängigen

Vergütung für die Betriebsführung für Wind- und Solarparks. ZULU senkt die

operativen Kosten (OPEX) für Wind- und Solaranlagen deutlich. Zudem werden

die Vertragslaufzeiten mit ZULU auf eine deutlich flexiblere Basis gestellt.

Kaiserwetter bietet mit ZULU in einem von zunehmenden Preisdruck und

Wettbewerb charakterisierten Umfeld eine sehr smarte, flexible Lösung.

Kaiserwetter kann ZULU für Kunden günstig und flexibel anbieten, da es

zukunftsgerichtet auf eine digitale und skalierbare Architektur setzt. So

werden Kostenreduzierungen und Effizienzsteigerungen im technischen und

kaufmännischen Management von Wind- und Solarparks konsequent umgesetzt.

Die Vorteile von ZULU für Energiepark-Besitzer liegen auf der Hand: Gemäß

dem Prinzip "You choose. We serve." wird der potenzielle Kunde in die Lage

versetzt, die gewünschte Dienstleistung voll und ganz auf seinen

tatsächlichen Bedarf anzupassen. Der Kunde kann die erforderlichen

Leistungen unter Berücksichtigung von vorhandenen Wartungs- und

Versicherungsverträge sowie den vorgegebenen, behördlichen Bestimmungen

online auswählen und somit die Kosten für die jährliche technische und

kaufmännische Betriebsführung effektiv auf seinen Bedarf anpassen. Zudem

genügt am Schluss des Auswahlprozesses der modularen Dienstleistungen ein

einziger Klick, und der Vertrag kommt automatisch per E-Mail zur

Unterschrift zum Kunden. Mitarbeiter von Kaiserwetter begleitet den

online-Prozess bei Fragen und weiterem Informationsbedarf. ZULU ist derzeit

für Wind- und Solarparks in Deutschland und Spanien verfügbar. Die

Einbindung weiterer Assetklassen in ZULU wie Biomassekraftwerke und

Wasserkraftwerke ist ebenso geplant wie die Expansion in andere Märkte und

Länder.

"Mit ZULU schaffen wir für Wind- und Solaranlagen vor allem Transparenz für

die angebotenen Dienstleistungen. Zudem wird der jährliche Fixpreis online

einsehbar, so dass die gewählte Dienstleistung mit einer Kostensicherheit

einhergeht", sagt Heiko Bieber, Head of Business Development bei

Kaiserwetter die Vorteile von ZULU. "Aber vor allem setzen wir durch unseren

Online Ansatz in Bezug auf den Preis einen neuen Marktstandard", ist sich

Bieber sicher.

Mehr Informationen hierzu unter: www.zulu.energy.

Die Mitarbeiter von Kaiserwetter freuen sich auf Ihren Besuch auf der HUSUM

Wind Messe in Halle 3, Stand B19.

Über Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH

Kaiserwetter ist ein IntelliTech Unternehmen in der erneuerbaren Energien

Branche. Das Unternehmen verwendet die aus seiner Data Analytics as a

Service (DAaaS)-Dienstleistung gewonnene Daten-Intelligenz dazu, Kapital

davon zu überzeugen, stärker in erneuerbare Energien zu investieren, um

Investitionen in eine emissionsfreie Energieerzeugung weltweit zu

beschleunigen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, damit die Klimaziele

international erreicht werden können. Kaiserwetters digitale Product Suite

umfasst derzeit die vielfach prämierte cloudbasierte IoT-Plattform

RISTOTELES. Sie verwendet Smart Data Analytics, Predictive Analytics sowie

Machine Learning dazu, Investitionsrisiken zu minimieren, Rendite zu

maximieren und höchste Transparenz zu schaffen. IRIS als Kaiserwetters

internetbasierte Analytics Machine ermöglicht eine detaillierte Zustands-

und Potenzial-Analyse. Damit erhalten Kunden einen sehr raschen Einblick in

den Ist-Zustand von Assets.

ZULU als dritte digitale Innovation ist der weltweite erste

Online-Service-Configurator. Er ermöglicht es Kunden, Dienstleistung rund um

das technische und kaufmännische Management von erneuerbaren Energien

modular zu konfigurieren, um Leistungstransparenz zu schaffen und Kosten zu

minimieren.

Kaiserwetter bietet seine spezialisierten, digitalen Dienstleistungen allen

Stakeholdern im Rahmen eines Investitionsprozesses und über den gesamten

Investmentzyklus hinweg weltweit an. Kunden sind insbesondere

Investmentfonds, Private-Equity-Investoren, Infrastrukturfonds, Banken,

Versicherungen, supranationale Organisationen, Rating Agenturen und

Energieunternehmen. Das 2012 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in

Hamburg und verfügt über weitere Unternehmensstandorte in Madrid und New

York und bereitet derzeit die Expansion nach China und Indien vor.

Weitere Informationen uber Kaiserwetter finden Sie hier:

www.kaiserwetter.energy

Pressekontakt:

Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH

Heiko Bieber

E-Mail: hbi@kaiserwetter.eu

Telefon: +49 (0)40 530 566 450

Mobil: +49 (0)151 21 21 75 17

www.kaiserwetter.energy

