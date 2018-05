DGAP-News: KWS erneuert Angebot für Gemüsegeschäft der Bayer AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

KWS erneuert Angebot für Gemüsegeschäft der Bayer AG

^

DGAP-News: KWS SAAT SE / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Sonstiges

KWS erneuert Angebot für Gemüsegeschäft der Bayer AG

29.05.2018 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Einbeck, 29. Mai 2018

No. 21 | ww

KWS SAAT SE (ISIN DE0007074007)

KWS erneuert Angebot für Gemüsegeschäft der Bayer AG

Anlässlich der Veröffentlichung der finalen Auflagen an Bayer durch die

EU-Kommission vom 25. Mai hat die KWS SAAT SE am gestrigen Montag der Bayer

AG ein unverbindliches Angebot für das maßgeblich unter Nunhems firmierende

weltweite Gemüsesaatgutgeschäft übermittelt. Damit erneuert KWS ein bereits

im Januar 2018 vorgelegtes unverbindliches Angebot und bietet Bayer und

deren Aktionären attraktive Konditionen zum Verkauf des Gemüsegeschäfts. Für

den Abschluss der Monsanto-Transaktion hatte die Bayer AG den

Kartellbehörden die Veräußerung von Crop-Science-Geschäften zugesagt, unter

anderem auch den Verkauf des Gemüsegeschäfts.

Bei einem Erwerb von Nunhems durch KWS würden sowohl die Agrarwirtschaft,

die Landwirte als auch die Verbraucher von einem unabhängigen

Saatgutunternehmen ohne Agrarchemiesparte profitieren. Es ist eines der

vorrangigen Ziele von KWS, zur Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft

ressourcenschonende und ertragreiche Sorten zu entwickeln, künftig verstärkt

auch in der Gemüsezüchtung. Sowohl KWS als auch Nunhems haben in der

Vergangenheit zahlreiche Innovationen erfolgreich vorangetrieben, um

Landwirten und Verbrauchern vielfältige, hochwertige Produkte zur Verfügung

zu stellen.

Als eines der führenden internationalen Pflanzenzüchtungsunternehmen mit

mehr als 160 Jahren Erfahrung ist KWS in vielen Märkten als unabhängiger

Saatgutspezialist erfolgreich. Dabei fokussiert sich KWS insbesondere auf

landwirtschaftliche Fruchtarten. KWS ist mit starker Produktleistung,

besonderer Kundennähe und strategischen Industriepartnerschaften bestens

aufgestellt. Wenn sich entsprechende Gelegenheiten ergeben, will KWS

zukünftig auch weiterhin Wachstumsmöglichkeiten durch Unternehmenszukäufe

nutzen. Als traditionsreiches, niederländisches Gemüsesaatgutunternehmen ist

Nunhems ebenfalls seit vielen Jahren international führend und angesehen.

Mit ihren Produkten, ihrer Expertise und ihrer ausgesprochenen Kundennähe

bietet Nunhems für KWS eine strategisch sinnvolle Ergänzung des

existierenden Portfolios und würde sich nahtlos in die langfristig

orientierte Unternehmenskultur von KWS einfügen.

Über KWS1

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 4.950

Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016/2017 einen

Umsatz von 1.080 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 132 Mio.

Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als

familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.

Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf

von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt

modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen

gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern.

Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen

Geschäftsjahr 190 Mio. Euro und damit 17 Prozent des Umsatzes in Forschung

und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf

Twitter(R) unter https://twitter.com/KWS_Group.

1 Ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT

GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.

Kontakt:

Wolf-Gebhard von der Wense

Head of Investor Relations

Tel. +49-5561-311-968

Mobil +49-151-18855673

wolf-gebhard.vonderwense@kws.com

KWS SAAT SE

www.kws.de

---------------------------------------------------------------------------

29.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KWS SAAT SE

Grimsehlstraße 31

37555 Einbeck

Deutschland

Telefon: +49 (0)5561 311-0

Fax: +49 (0)5561 311-322

E-Mail: info@kws.com

Internet: www.kws.de

ISIN: DE0007074007

WKN: 707400

Indizes: S-DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

690233 29.05.2018

°