DGAP-News: KWS bleibt trotz herausfordernder Absatzmärkte im Rahmen der erwarteten Ertragslage (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

KWS bleibt trotz herausfordernder Absatzmärkte im Rahmen der erwarteten Ertragslage

^

DGAP-News: KWS SAAT SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

KWS bleibt trotz herausfordernder Absatzmärkte im Rahmen der erwarteten

Ertragslage

17.05.2018 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Einbeck, 17.5.2018

Nr. 18 | ww

KWS bleibt trotz herausfordernder Absatzmärkte im Rahmen der erwarteten

Ertragslage

Umsatz währungsbedingt leicht rückläufig - Anhebung der Kosten insbesondere

aufgrund Neuausrichtung der Unternehmensorganisation - EBIT stabil -

Ertragserwartung zum Geschäftsjahresende unverändert

Die KWS Gruppe (ISIN: DE0007074007) verzeichnete nach Ablauf von neun

Monaten im Geschäftsjahr 2017/2018 einen währungsbedingten Umsatzrückgang um

4,7 % auf 862,5 Mio. EUR. Der Rückgang fiel auf die Regionen Brasilien,

Argentinien, Nordamerika und die Türkei und betraf in erster Linie das

Maissaatgutgeschäft. In Europa erzielte KWS einen Anstieg der Umsätze durch

ein gutes Zuckerrüben- und Getreidesaatgutgeschäft. Das EBIT der KWS Gruppe

konnte trotz des Umsatzrückganges, ausgeweiteter Aufwendungen für die

Neuausrichtung der Unternehmensorganisation und dem Wegfall positiver

Sondereffekte aus dem Vorjahr auf dem guten Niveau des Vorjahres gehalten

werden und betrug 169,0 (Vorjahr: 170,1) Mio. EUR. Für das

Geschäftsjahresende geht KWS weiterhin von einer unveränderten Ertragslage

mit einer EBIT-Marge zwischen 11 bis 12 % aus.

"KWS entwickelt sich im Rahmen unserer Ertragsziele. Das ist mit Blick auf

das schwierige Marktumfeld im Mais und unsere Reorganisationsprojekte ein

schöner Erfolg.", kommentierte Eva Kienle, Finanzvorstand der KWS SAAT SE.

Ohne die weitgehend negativen Währungseinflüsse hätte sich mit 893,6 Mio.

EUR (oder -1,2 %) nahezu die Höhe des Vorjahresumsatzes ergeben. Parallel

wurden die Vertriebsaufwendungen im Saldo nicht gesteigert und blieben

stabil. Die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung wurden dagegen um gut 3

% angehoben. IT Projektkosten und die Optimierung der Administration waren

die wesentlichen Faktoren für den Anstieg der Verwaltungskosten. Zudem

unterlag das Vorjahresergebnis einem positiven Sondereffekt aus der

Zuckerrübensaatgutaufbereitung. Das im dritten Quartal erwirtschaftete EBIT

ist für den Erfolg des Gesamtjahres maßgeblich. Nach neun Monaten erreichte

es 169,0 (170,1) Mio. EUR. Das nachsteuerliche Periodenergebnis ging um 3,4

% auf 124,1 (128,5) Mio. EUR zurück.

Segmentberichte: Zuckerrüben- und Getreidesaatgutgeschäft ausgeweitet

Nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 belief sich der Umsatz des

Segments Mais auf 575,9 (691,4) Mio. EUR. Dieser Rückgang um 16,7 %

resultiert im Wesentlichen aus der Entwicklung des brasilianischen Mais- und

Sojasaatgutgeschäfts, signifikant negativen Wechselkurseinflüssen und der

Umgliederung der Rapsaktivitäten in das Segment Getreide. Auf dem

Wechselkursniveau des Vorjahres hätte sich ein Segmentumsatz von 616,2 Mio.

EUR (-10,9 %) ergeben. Durch starke Frühjahrsnässe kam es in weiten Teilen

Europas zu einer verspäteten Maisaussaat und somit zu Umsatzverschiebungen

in das vierte Quartal. Die Maissaatgutumsätze in China stiegen nach dem

enttäuschenden Vorjahr wieder an. Das EBIT des Segments belief sich im

Wesentlichen aufgrund geringerer Deckungsbeiträge aus der Umsatzentwicklung

aber auch aufgrund von negativen Wechselkurseinflüssen auf 61,8 (87,2) Mio.

EUR.

Der Umsatz des Segments Zuckerrüben übertraf den guten Vorjahreszeitraum und

lag bei 369,6 (358,6) Mio. EUR. Bei einer weitgehend stabilen Anbaufläche in

der EU konnten die Absätze deutlich gesteigert werden. Diese Entwicklung

überkompensierte die Umsatzrückgänge in Nordamerika (wechselkursbedingt) und

der Türkei (wechselkurs- und marktbedingt). Auch in den übrigen Regionen

verlief das Geschäft weitgehend positiv. In Ost- und Südosteuropa verlief

die Einführung erster Sorten mit CONVISO SMART Technologie plangemäß und

erfolgreich. Das Segmentergebnis erreichte aufgrund der Absatzausweitung

sowie dem Wegfall von Lizenzausgaben in Nordamerika 154,7 (137,1) Mio. EUR.

Parallel wurden die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung deutlich

angehoben.

Nach Ablauf der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 lag der

Umsatz des Segments Getreide deutlich über Vorjahresniveau. Er stieg um 42,0

% auf 137,6 (96,9) Mio. EUR. Neben der Zuordnung sämtlicher Rapsaktivitäten

zum Beginn des Geschäftsjahres 2017/2018 verlief das Wintergetreide- und

Winterrapssaatgutgeschäft deutlich positiv. Zudem zeigte auch das

Sommergetreide- und Sommerrapssaatgutgeschäft aufgrund der Winter- und

Frühjahrsnässe einen leichten Nachfrageanstieg. Insgesamt wurde bei allen

wesentlichen Kulturarten des Segments Umsatzausweitungen erzielt.

Insbesondere das gute Hybridroggensaatgutgeschäft bewirkte eine positive

Ertragsentwicklung des Segments. Es erreichte 30,6 (17,0) Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse im Segment Corporate beliefen sich auf 3,2 (4,3) Mio. EUR.

Anfallende Kosten zur Stärkung unserer IT-Infrastruktur und aus dem

Optimierungsprozess der Administration führten zu einer weitgehend

planmäßigen Erhöhung der allgemeinen Verwaltungskosten. Die Aufwendungen für

die Forschung wurden leicht angehoben, zudem bedingten zusätzliche

Marketingmaßnahmen einen Anstieg der Vertriebskosten. Im Vergleich zum

Vorjahr verzeichnete das Segment höhere Währungserträge. Das Segmentergebnis

belief sich insgesamt auf -59,1 (-48,1) Mio. EUR.

Überleitungstabelle

in Mio. EUR Segmente Überleitung KWS Gruppe1

Umsatz 1.086,3 -223,8 862,5

EBIT 188,0 -19,0 169,0

Prognose: Ertragsziel zum Ende des Geschäftsjahres wird voraussichtlich

erreicht

Die Umsatzerwartung zum Geschäftsjahresende hat sich für Europa und Nord-

und Südamerika insbesondere aufgrund der weiterhin anspruchsvollen Marktlage

im Maissaatgutgeschäft reduziert. Gegenwärtig geht KWS in der Prognose für

das Geschäftsjahresende (30. Juni 2018) von einem stabilen Umsatz der KWS

Gruppe aus. Die Erwartung für die Ertragslage der KWS Gruppe liegt - trotz

des Umsatzrückgang im Bereich Mais und der angehobenen Aufwendungen für die

zukünftige Entwicklung - in dem bisher prognostizierten Korridor von 11 bis

12 % und wird unverändert beibehalten. Die Forschungs- & Entwicklungsquote

wird voraussichtlich bei rund 18 % liegen. Die Investitionen werden gemäß

Unternehmensplanung bei rund 100 Mio. EUR erwartet.

Die 9M Quartalsmitteilung steht im Internet unter www.kws.de/ir zum Download

zur Verfügung.

Über KWS1

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 4.950

Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016/2017 einen

Umsatz von 1.080 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 132 Mio.

Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als

familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.

Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf

von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt

modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen

gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern.

Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen

Geschäftsjahr 190 Mio. Euro und damit 17 Prozent des Umsatzes in Forschung

und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf

Twitter(R) unter https://twitter.com/KWS_Group.

1 Ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT

GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.

Kontakt:

Wolf-Gebhard von der Wense

Head of Investor Relations

Tel. +49-5561-311-968

Mobil +49-151-18855673

wolf-gebhard.vonderwense@kws.com

KWS SAAT SE

www.kws.de

---------------------------------------------------------------------------

17.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KWS SAAT SE

Grimsehlstraße 31

37555 Einbeck

Deutschland

Telefon: +49 (0)5561 311-0

Fax: +49 (0)5561 311-322

E-Mail: info@kws.com

Internet: www.kws.de

ISIN: DE0007074007

WKN: 707400

Indizes: S-DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

686845 17.05.2018

°