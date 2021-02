DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS unterstreicht Innovationsführerschaft in der Zuckerrübe: Erste Sorten mit deutlich verbessertem Cercospora-Schutz in Deutschland zugelassen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

KWS SAAT SE & Co.



KGaA: KWS unterstreicht Innovationsführerschaft in der Zuckerrübe: Erste Sorten mit deutlich verbessertem Cercospora-Schutz in Deutschland zugelassen

10.02.2021 / 12:36

Einbeck, 10. Februar 2021

KWS unterstreicht Innovationsführerschaft in der Zuckerrübe: Erste Sorten

mit deutlich verbessertem Cercospora-Schutz in Deutschland zugelassen

Nach intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist es der KWS Züchtung

gelungen, eine neue, hochwirksame Cercospora-Resistenzquelle zu entdecken

und Zuckerrübenanbauern unter der Marke CR+TM verfügbar zu machen. Die

daraus resultierenden Sorten INSPIREA KWS und BLANDINA KWS, wurden jetzt

durch das Bundessortenamt zugelassen. Sie zeichnen sich durch höchste

Blattgesundheit bei Cercospora und einem hohen Leistungsniveau bei

Anbaubedingungen mit und ohne Cercosporabefall aus.

"Die neue Pflanzeneigenschaft ist ein echter Meilenstein in der klassischen

Zuckerrübenzüchtung", sagt Dr. Andreas Loock, Leiter der Zuckerrübenzüchtung

bei KWS. "Sie zeigt, welchen wichtigen Beitrag moderne Pflanzenzüchtung für

eine nachhaltigere Landwirtschaft leisten kann und hilft gleichzeitig, die

Wirtschaftlichkeit des Zuckerrübenanbaus für die Zukunft zu sichern."

Mittlerweile ist die Blattkrankheit "Cercospora beticola" eine der weltweit

schädlichsten Krankheiten für Zuckerrüben: Der Pilzbefall kann zu

Ertragsverlusten von bis zu 50 Prozent führen. Auf rund zwei Dritteln der

weltweiten Anbauflächen herrscht ein mittlerer bis hoher Krankheitsdruck.

Vor dem Hintergrund zunehmender Reglementierungen bei Pflanzenschutzmitteln

und der Zunahme von Resistenzen des Schaderregers gegenüber Fungiziden

gewinnt der Anbau blattgesunder Sorten mit hoher Cercospora-Toleranz an

Dringlichkeit und Bedeutung. Mit den neuen KWS CR+TM Sorten bietet sich das

Potential den Einsatz von Fungiziden im Sinne einer nachhaltigen

Landwirtschaft deutlich zu reduzieren.

Die neuen Sorten mit CR+TM reihen sich ein in eine Vielzahl innovativer

Entwicklungen in der KWS-Zuckerrübenzüchtung. Mit dem bereits in 24 Ländern

verfügbaren System CONVISO(R) SMART hat das Unternehmen darüber hinaus eine

effektive und effiziente Möglichkeit der Unkrautkontrolle im

Zuckerrübenanbau entwickelt, das gleichzeitig einen deutlich verringerten

Einsatz von Herbiziden ermöglicht.

Über KWS*

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als

5.700 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/2020

einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro. Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als

familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.

Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf

von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut.

KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der

Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen

Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um

dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen

Geschäftsjahr mehr als 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.

*Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften

AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS

CO., LTD.

Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter(R) unter

https://twitter.com/KWS_Group.

