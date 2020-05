DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS präzisiert Jahresprognose nach erfolgreichem 3. Quartal (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

KWS SAAT SE & Co.



KGaA: KWS präzisiert Jahresprognose nach erfolgreichem 3. Quartal

^

DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS präzisiert Jahresprognose nach erfolgreichem 3.

Quartal

19.05.2020 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Einbeck, 19. Mai 2020

KWS präzisiert Jahresprognose nach erfolgreichem 3. Quartal

Geschäft zur Frühjahrsaussaat weitgehend abgeschlossen - Umsatz und EBITDA

nach neun Monaten 2019/2020 mit deutlichem Anstieg - Wachstum in allen

Produktsegmenten - Umsatz und EBIT-Marge auf Jahressicht nunmehr im oberen

Bereich der Prognose erwartet

Die KWS Gruppe (ISIN: DE0007074007) erzielte in den ersten neun Monaten

2019/2020 einen Umsatzanstieg von 18,0 % auf 1.012,5 Mio. EUR. Das organische

Wachstum lag bei 10 %. Das EBITDA verbesserte sich deutlich auf 247,4

(210,6) Mio. EUR, das EBIT stieg auf 184,3 (173,1) Mio. EUR. Das Ergebnis je

Aktie erhöhte sich auf 4,18 (3,88) EUR.

Die globalen Geschäftsaktivitäten waren im dritten Quartal von den

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gekennzeichnet. Trotz dieser

herausfordernden Rahmenbedingungen ist es der KWS Gruppe gelungen, Landwirte

rechtzeitig zur Frühjahrsaussaat mit Saatgut zu versorgen.

"Der Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für KWS

oberste Priorität. Wir haben daher bereits frühzeitig an den weltweiten

Standorten umfassende Maßnahmen getroffen, die sich an den Empfehlungen und

Anordnungen der nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden

orientieren bzw. darüber hinausgehen," kommentierte Eva Kienle,

Finanzvorstand von KWS. "Gleichzeitig haben wir alle wesentlichen

Produktions- und Logistikprozesse aufrechterhalten, um die Versorgung der

Landwirtschaft mit Saatgut in dieser kritischen Phase zu gewährleisten."

Ungeachtet der Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie erzielte die KWS

Gruppe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Umsatzanstieg

von 18 % auf 1.012,5 Mio. EUR. Hierbei wirkte sich im Vergleich zum Vorjahr

der frühere Beginn der Aussaat in einigen Regionen positiv aus.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) der KWS Gruppe erhöhte sich

um 17,5 % auf 247,4 (210,6) Mio. EUR. Unter Berücksichtigung

nicht-zahlungswirksamer Effekte im Rahmen der Kaufpreisallokation für die

Akquisition von Pop Vriend Seeds stieg das EBIT um 6,5 % auf 184,3 (173,1)

Mio. EUR.

Einem deutlich gestiegenen Bruttoergebnis standen höhere Funktionskosten für

Forschung & Entwicklung sowie für Vertrieb und Verwaltung gegenüber. Der

Saldo aus sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen war deutlich

negativ, u.a. aufgrund von Belastungen aus Instrumenten zur

Währungssicherung. Gleichzeitig hatten sich im Vorjahr Erträge aus der

Veräußerung von Anteilen an der KWS Potato B.V. sowie aus dem

Forderungsmanagement positiv ausgewirkt.

Das Finanzergebnis lag mit 6,0 (9,8) Mio. EUR unter dem Vorjahreswert, im

Wesentlichen aufgrund des Rückgangs beim Zinsergebnis auf -13,2 (-7,3) Mio.

EUR. Das Beteiligungsergebnis der at equity bilanzierten Gesellschaften

erhöhte sich auf 19,1 (17,2) Mio. EUR.

Die Steuern von Einkommen und Ertrag beliefen sich auf -52,3 (-54,8) Mio. EUR.

Daraus ergab sich ein Periodenergebnis in Höhe von 137,9 (128,1) Mio. EUR bzw.

4,18 (3,88) EUR je Aktie.

Wesentliche Kennzahlen im Überblick*

in Mio. EUR 1. - 3. Quartal 1. - 3. Quartal +/-

2019/2020 2018/2019

Umsatzerlöse 1.012,5 857,7 18,0-

%

EBITDA 247,4 210,6 17,5-

%

Betriebsergebnis (EBIT) 184,3 173,1 6,5%

Finanzergebnis 6,0 9,8 -38,-

8%

Ergebnis der gewöhnlichen 190,2 182,9 4,0%

Geschäftstätigkeit

Steuern 52,3 54,8 -4,6-

%

Periodenergebnis 137,9 128,1 7,7%

Ergebnis je Aktie (in EUR) 4,18 3,88 7,7%

*Ergebnis je Aktie der Vorperiode aufgrund des Aktiensplits (1:5)

rechnerisch angepasst

Geschäftsentwicklung nach Segmenten

Das Segment Mais verzeichnete in den ersten neun Monaten einen Umsatzanstieg

von rund 6 % auf 607,4 (575,4) Mio. EUR. In Europa profitierte das Geschäft

u.a. von einer im Vergleich zum Vorjahr früheren Maisaussaat sowie einer

gestiegenen Nachfrage in Frankreich, in der Türkei und in Südosteuropa. In

Nordamerika (Joint Venture AgReliant) stiegen die Umsätze durch gutes

Wachstum bei Maissaatgut und rückläufiges Geschäft mit Sojabohnensaatgut

leicht an. In einem positiven Marktumfeld stiegen in Brasilien und

Argentinien die Verkaufsmengen deutlich an, jedoch belasteten gegenläufige

Wechselkurseffekte den Umsatz in Euro. In China lag der Umsatz trotz

COVID-19 bedingter Einschränkungen des Geschäftsbetriebs auf

Vorjahresniveau. Das Segmentergebnis verbesserte sich auf 79,7 (73,9) Mio.

EUR.

Im Segment Zuckerrüben stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten um rund

11 % auf 372,4 (335,1) Mio. EUR. Im Vorjahr führte eine spätere Aussaat in

einigen Regionen zu einer Verschiebung von Umsatz und Ertrag in das vierte

Quartal. Positiv wirkte sich im Berichtszeitraum die erfolgreiche

Markteinführung von CONVISO(R) SMART, einem innovativen System zur

Unkrautkontrolle aus, das mittlerweile in 24 Ländern verfügbar ist.

Belastenden Einfluss hatte hingegen eine Verringerung der

Zuckerrüben-Anbauflächen in den EU-27-Staaten sowie in Osteuropa. Das

Segmentergebnis stieg deutlich auf 156,9 (143,6) Mio. EUR.

Der Umsatz im Segment Getreide stieg in den ersten neun Monaten um 13,5 %

auf 177,3 (156,3) Mio. EUR. Der Anstieg ist vor allem auf das erfolgreiche

Roggensaatgutgeschäft zurückzuführen, das von der relativ stabilen

Ertragslage des Hybridroggens in den trockenen Sommerbedingungen in den

Kernmärkten sowie guten Rohstoffpreisen profitierte. Roggen ist im Vergleich

zu anderen Getreidearten relativ trockentolerant. Das Segmentergebnis

verbesserte sich aufgrund höherer Deckungsbeiträge aus dem Roggengeschäft

auf 47,4 (42,6) Mio. EUR.

Das Segment Gemüse, in dem die Geschäftsaktivitäten des zum 1. Juli 2019

erworbenen Gemüsesaatgut-Produzenten Pop Vriend Seeds einbezogen werden,

trug mit 65,0 Mio. EUR erheblich zum Umsatzanstieg der KWS Gruppe in den

ersten neun Monaten bei. Das Geschäft profitierte auch im dritten Quartal

von der hohen Nachfrage nach Spinatsaatgut in Nordamerika. Darüber hinaus

konnte eine zunehmende Dynamik in Europa bei Verkäufen von Spinat- und

Bohnensaatgut verzeichnet werden. Das Segmentergebnis (vor

akquisitionsbedingten Effekten) erreichte 23,4 Mio. EUR. Unter

Berücksichtigung nicht-zahlungswirksamer Effekte im Rahmen der

Kaufpreisallokation aus dem Verkauf der übernommenen, zum Fair-Value neu

bewerteten Vorräte (-8,6 Mio. EUR) sowie Abschreibungen immaterieller

Vermögensgegenstände (-16,4 Mio. EUR) lag das Segmentergebnis bei -1,6 Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse im Segment Corporate beliefen sich auf 3,4 (3,2) Mio. EUR.

Diese werden im Wesentlichen durch die landwirtschaftlichen Betriebe

generiert. Da im Segment Corporate sämtliche übergreifende Kosten für die

zentralen Funktionen der KWS Gruppe sowie Aufwendungen für die

Grundlagenforschung abgebildet werden, fällt das Segmentergebnis regelmäßig

negativ aus. Die im Segment konsolidierten Kosten erhöhten sich insbesondere

durch einen gestiegenen Personalaufwand im Rahmen des

Reorganisationsprojekts GLOBE sowie aufgrund von Belastungen aus

Instrumenten zur Währungssicherung. Das Segmentergebnis belief sich auf

-81,6 (-67,3) Mio. EUR. Im Vorjahr hatten sich Erträge aus der Veräußerung von

Anteilen an der KWS Potato B.V. sowie aus dem Forderungsmanagement positiv

auf das Segmentergebnis ausgewirkt.

Der Unterschied zur Gesamtergebnisrechnung der KWS Gruppe und der

Segmentberichterstattung ergibt sich aus den Anforderungen der

Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) und ist in der folgenden

Überleitungstabelle für die zentralen Größen Umsatz und EBIT

zusammengefasst:

Überleitungstabelle

in Mio. EUR Segmente Überleitung KWS Gruppe1

Umsatz 1.125,5 -213,0 1.012,5

EBIT 200,8 -16,6 184,3

1 Ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften

Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 präzisiert

Beim Umsatzanstieg (Prognose: 8 bis 12 %) und bei der EBIT-Marge (11 bis 13

%) erwartet die KWS Gruppe nunmehr den jeweils oberen Bereich der

Prognosespanne zu erreichen.

Die Prognose versteht sich exklusive nicht-zahlungswirksamer Effekte im

Rahmen der Kaufpreisallokation für die Akquisition von Pop Vriend Seeds.

Diese resultieren aus dem Verkauf der übernommenen, zum Fair-Value neu

bewerteten Vorräte (erwarteter Effekt im lfd. Geschäftsjahr von rund -10

Mio. EUR) sowie aus Abschreibungen immaterieller Vermögensgegenstände (rund

-22 Mio. EUR). Das EBITDA der KWS Gruppe wird deutlich über dem Vorjahreswert

erwartet.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie werden im laufenden

Geschäftsjahr voraussichtlich nur geringfügige Auswirkungen auf die

Ertragslage der KWS Gruppe haben. Die möglichen Auswirkungen auf das am 1.

Juli 2020 beginnende neue Geschäftsjahr 2020/2021 dämpfen jedoch die

Wachstumserwartungen der KWS Gruppe.

Ergänzende Informationen

Um 10.00 Uhr MESZ findet eine Telefonkonferenz mit Webcast für Analysten und

Investoren in englischer Sprache mit Eva Kienle (CFO) statt. Informationen

zu diesem Event stehen unter www.kws.de/ir zur Verfügung.

Über KWS*

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als

5.500 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2018/2019

einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 150 Mio.

Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als

familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.

Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf

von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut.

KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der

Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen

Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um

dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen

Geschäftsjahr rund 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.

*Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften

AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS

CO., LTD.

Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter(R) unter

https://twitter.com/KWS_Group.

Kontakte:

Peter Vogt Martin Heistermann Sina Barnkothe Corporate

Head of Senior Manager Investor Communications Tel.

Investor Relations Tel. +49-30 +49-5561 311-1783

Relations Tel. 816914-341 [1]sina.barnkothe@kws.com

+49-30 [1]martin.heistermann@kw 1.

816914-490 s.com 1. mailto:investor.relations

peter.vog mailto:martin.heister @kws.com

t@kws.com mann@kws.com

---------------------------------------------------------------------------

19.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Grimsehlstraße 31

37555 Einbeck

Deutschland

Telefon: +49 (0)5561 311-0

Fax: +49 (0)5561 311-322

E-Mail: info@kws.com

Internet: www.kws.de

ISIN: DE0007074007

WKN: 707400

Indizes: S-DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1050157

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1050157 19.05.2020

°