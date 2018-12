DGAP-News: KWS Hauptversammlung beschließt Änderung der Rechtsform und Aktiensplit (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

KWS Hauptversammlung beschließt Änderung der Rechtsform und Aktiensplit

14.12.2018

KWS Hauptversammlung beschließt Änderung der Rechtsform und Aktiensplit

14.12.2018 / 15:16

KWS Hauptversammlung beschließt Änderung der Rechtsform und Aktiensplit

Umwandlung in Kommanditgesellschaft auf Aktien - Aufsichtsrat neu gewählt -

"Aktiensplit" im Verhältnis 1:5 in Verbindung mit Kapitalerhöhung aus

Eigenmitteln - Dividende bei 3,20 EUR - Prognose für das Geschäftsjahr

2018/2019 unverändert

Einbeck, 14.12.2018. Die Aktionäre der KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007)

haben auf der heutigen Hauptversammlung in Einbeck den Beschlussvorschlägen

der Verwaltung zu allen Tagesordnungspunkten mit deutlichen Mehrheiten

zugestimmt. So wird die KWS SAAT SE voraussichtlich im ersten Quartal 2019

in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die KWS SAAT SE & Co. KGaA,

umgewandelt. Als Aktionärsvertreter der KWS SAAT SE & Co. KGaA wurden die

Mitglieder des bisherigen Aufsichtsrats gewählt. Des Weiteren wurde ein

"Aktiensplit" beschlossen, durch den Aktionäre für jede bestehende Aktie

vier neue Aktien erhalten. Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr

2017/2018 wird bei 3,20 EUR pro alter Aktie liegen. Die Prognose für das

derzeit laufende Geschäftsjahr 2018/2019 wurde unverändert beibehalten.

Die Hauptversammlung fand aufgrund von Umbaumaßnahmen erstmals nicht auf dem

Betriebsgelände der Gesellschaft, aber weiterhin in Einbeck statt. Vorstand

und Aufsichtsrat erläuterten vor rund 700 Aktionären die Entwicklungen des

vergangenen Geschäftsjahres und die zur Abstimmung stehenden

Tagesordnungspunkte. "Es war eine lebendige Debatte. Wir freuen uns über die

hohe Zustimmung, die zeigt, dass wir die Aktionäre von unseren Vorhaben

überzeugen konnten", kommentierte Hagen Duenbostel, KWS Vorstandssprecher,

die beschlossene Rechtsformänderung.

Als KWS SAAT SE & Co. KGaA in die Zukunft

Eva Kienle, CFO der KWS SAAT SE, stellte den anwesenden Aktionären im Detail

die Gründe für den geplanten Rechtsformwechsel aus Sicht des Vorstands vor.

So wird der Formwechsel in eine KGaA die Finanzierungs- und

Wachstumsmöglichkeiten der Gesellschaft und ihre Position auf dem

Kapitalmarkt stärken, ohne dass ihr Charakter als börsennotiertes

Familienunternehmen verloren geht. Derzeit gäbe es keine konkreten

Übernahmeziele, das Vorhaben schaffe aber ideale Voraussetzungen, künftig

noch agiler und flexibel durch Kapitalmaßnahmen auf Opportunitäten

einzugehen. Zugleich bewahrt und stärkt KWS ihre Firmenidentität, indem die

Aktionärsfamilien Büchting und Arend Oetker die Mehrheit in der persönlich

haftenden Gesellschafterin - der KWS SE - halten, die die Geschäftsführung

der KWS übernimmt.

Mit dem beschlossenen Rechtsformwechsel wird die KWS SAAT SE nun mit

Eintragung ins Handelsregister voraussichtlich im ersten Quartal 2019 in die

KWS SAAT SE & Co. KGaA umgewandelt. Die Aktionäre der KWS SAAT SE werden

automatisch Kommanditaktionäre der neuen KGaA. Der Formwechsel hat weder die

Auflösung der bestehenden Gesellschaft noch die Gründung einer neuen

juristischen Person zur Folge. Die rechtliche und wirtschaftliche Identität

der Gesellschaft bleibt erhalten.

Aufsichtsrat neu gewählt

Mit Eintragung des Rechtsformwechsels in das Handelsregister -

voraussichtlich im ersten Quartal 2019 - erlöschen die Ämter der bisherigen

Aufsichtsratsmitglieder der KWS SAAT SE. Daher wurde eine Neuwahl der

Aufsichtsratsmitglieder in der neuen Rechtsform der KWS SAAT SE & Co. KGaA

erforderlich. Er wird sich auch zukünftig aus vier Anteilseignervertretern

und zwei Arbeitnehmervertretern zusammensetzen. Die bisherigen vier

Anteilseignervertreter Andreas J. Büchting, Victor W. Balli, Cathrina

Claas-Mühlhäuser und Marie Th. Schnell standen auf der Hauptversammlung zur

Wahl und wurden erneut durch die Hauptversammlung bestätigt. Die beiden

Arbeitnehmervertreter werden im Nachgang der Hauptversammlung durch ein

Besonderes Verhandlungsgremium ebenfalls neu gewählt. Die Amtszeit der neuen

Aufsichtsratsmitglieder endet mit Entlastung zum Geschäftsjahr 2021/2022.

"Aktiensplit" im Verhältnis 1:5

Um die Liquidität der Aktie zu steigern, wurde auf der Hauptversammlung

zudem ein "Aktiensplit" im Verhältnis 1:5 im Rahmen einer Kapitalerhöhung

aus Gesellschaftsmitteln der KWS SAAT SE umgesetzt. Jeder Aktionär erhält zu

jeder bestehenden Aktie zusätzlich vier neue Aktien. An den

Beteiligungsverhältnissen ergeben sich durch den Aktiensplit keine

Änderungen. Mit Umsetzung des Aktiensplits wird sich der Kurs der Aktien

entsprechend um den Faktor fünf reduzieren. Die Aktienzahl steigt von

6.600.000 auf 33.000.000. Das Grundkapital wird über Gesellschaftsmittel auf

99.000.000 EUR angehoben. Somit bleibt der Nennwert pro Aktie mit 3 EUR

erhalten. Der Aktiensplit ist für Aktionäre nach deutschem Recht

steuerneutral. Die im Rahmen des Aktiensplits zugeteilten Aktien werden

durch diesen Vorgang nicht angeschafft und die gesplittete Aktie nicht

veräußert. Als Tag der Anschaffung des Aktienbestands gilt weiterhin der

Tag, an dem die jetzt gesplitteten Aktien angeschafft wurden. Die Aktionäre

brauchen keine Zuzahlungen zu leisten. Die Umsetzung des Aktiensplits wird

ebenfalls für das erste Quartal 2019 angestrebt.

Dividende bei 3,20 EUR, Prognose für 2018/2019 unverändert

Die KWS Gruppe beendete das Geschäftsjahr 2017/2018 mit einem

währungsbedingten Umsatzrückgang von -0,7 % auf rund 1.068 Mio. EUR. Die

Ertragslage blieb mit einem EBIT von 133 Mio. EUR (+0,8 %) ungefähr auf

Vorjahreshöhe. Die EBIT-Marge in Höhe von 12,4 % lag erneut im Rahmen der

mittelfristigen Zielsetzung von mindestens 10 %. Einhergehend mit einer

weitgehend stabilen Ertragslage schlugen Vorstand und Aufsichtsrat eine

Dividende von 3,20 EUR vor. Mit der Bestätigung durch die Hauptversammlung

schüttet KWS insgesamt 21,2 % des Jahresüberschusses der KWS Gruppe aus und

setzt somit die langjährige Dividendenpraxis mit einer Ausschüttungsquote

zwischen 20 bis 25 % fort.

Die Prognose der KWS Gruppe für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019

(leichter Umsatzanstieg, EBIT-Marge von 10 bis 12 %) wurde im Rahmen der

Hauptversammlung bestätigt.

Über KWS1

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit.

Durchschnittlich 3.851 Vollzeitkräfte in 70 Ländern erwirtschafteten im

Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 1.068 Mio. Euro und erzielten dabei

ein Ergebnis von rund 133 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr

als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und

unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die

Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und

Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein,

um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen

Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das

Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 198 Mio. Euro und damit 18,5 % des

Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

1 Ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT

GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung 2018, sowie Reden und Bilder

finden Sie unter: www.kws.de/hv

Folgen Sie uns auf Twitter(R) unter https://twitter.com/KWS_Group.

Kontakt:

Wolf-Gebhard von der Wense

Head of Investor Relations

Tel. +49-5561-311-968

Mobil +49-151-18855673

wolf-gebhard.vonderwense@kws.com

KWS SAAT SE

www.kws.de

