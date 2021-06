DGAP-News: KURSAAL BERN GRUPPE LEGT ANGEBOTSPREIS BEI CHF 370.00 JE AKTIE FESTAUFNAHME DES HANDELS AM DIENSTAG, 29. JUNI 2021 (deutsch)

KURSAAL BERN GRUPPE LEGT ANGEBOTSPREIS BEI CHF 370.00 JE AKTIE FESTAUFNAHME DES HANDELS AM DIENSTAG, 29. JUNI 2021

Die Kursaal Bern AG, ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den drei

Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino, hat am

25. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ) das Bookbuilding-Verfahren ihres Börsengangs

(IPO) abgeschlossen. Der Angebotspreis wurde auf CHF 370.00 je Namenaktie

festgelegt, entsprechend einem Platzierungsvolumen von CHF 15,1 Mio. Die

Kotierung der Namenaktien der Kursaal Bern AG (KSBE) und der Beginn des

Handels an der BX Swiss werden am Dienstag, 29. Juni 2021, erfolgen. Das

Angebot verlief mit einer starken Nachfrage höchst erfolgreich und war

substanziell überzeichnet. Die 40'781 neuen Namenaktien aus genehmigter

Kapitalerhöhung wurden sowohl von bestehenden Aktionären im Rahmen der

Bezugsfrist wie auch von neuen Aktionären in der freien Platzierung

gezeichnet.

"Die Kursaal Bern Gruppe ist eine Perle, die es in dieser Form kein zweites

Mal gibt", erklärte Prof. em. Dr. Daniel Buser, Präsident des

Verwaltungsrats: "Im Bereich Kongresse und Events sehen wir grosse

Opportunitäten. Und mit der Neueröffnung des Swissôtel Kursaal Bern im März

2021 haben wir auch im Hotelgeschäft unsere Marktposition gestärkt. Die

terrestrischen Casinos erholen sich nach der pandemiebedingten Schliessung

schnell; auch die Entwicklung des Online-Casinos in Bern und der Start des

Online-Casinos in Neuenburg verläuft nach Plan."

Im Rahmen des Angebots wurden 40'781 neue Namenaktien aus genehmigter

Kapitalerhöhung erfolgreich bei bestehenden und neuen Aktionären platziert.

Aktionärinnen und Aktionären der Kursaal Bern AG wurden die neuen

Namenaktien zu einem Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten: Zwei bisherige

Namenaktien der Kursaal Bern AG berechtigten zum Bezug einer angebotenen

Namenaktie. Damit alle Aktionäre sich an der Kapitalerhöhung beteiligen

konnten, gewährte die Gesellschaft Aktionären mit weniger als zwei

Namenaktien die Möglichkeit, eine neue Namenaktie zu zeichnen, die ihnen

garantiert zugeteilt worden ist. Es fand kein Bezugsrechtshandel statt. Zum

Angebotspreis von CHF 370.00 beträgt das Platzierungsvolumen CHF 15,1 Mio.

und die Marktkapitalisierung der Kursaal Bern AG CHF 45,3 Mio.

Die Kursaal Bern AG erzielte mit dem Verkauf der neuen Aktien im Rahmen des

Angebots einen Nettoerlös von rund CHF 14,0 Mio. Dieser soll dazu verwendet

werden, die Marktposition der Kursaal Bern Gruppe zu stärken und den Ausbau

zu einer bedeutenden Schweizer Kongress-, Hotel- & Gastronomie- und

Casino-Gruppe voranzutreiben sowie längerfristig allenfalls weitere

organische und externe Entwicklungsmöglichkeiten zu realisieren.

Verwaltungsratspräsident Prof. em. Dr. Daniel Buser erklärte: "Ich bin

überzeugt, dass die Namenaktie der Kursaal Bern AG eine Dividendenperle sein

wird. Mittelfristig streben wir eine Ausschüttungsquote von mindestens 30 %

des Reingewinns oder höher an. Zudem bestehen weiterhin komfortable

Kapitaleinlagereserven, die es erlauben, Privataktionären bis auf Weiteres

die Hälfte der Dividende verrechnungssteuerbefreit auszuschütten."

Die Zürcher Kantonalbank fungiert im Börsengang als Sole Lead Manager und

Bookrunner. Die Berner Kantonalbank wurde als Selling Agent mandatiert.

Wichtige Informationen zum IPO und indikativer Zeitplan

ECKDATEN

Börsenkotierung BX Swiss

Ticker KSBE

Valorennummer 161329

ISIN CH0001613295

Angebotspreis CHF 370.00 je Namenaktie

Basisangebot 40'781 Namenaktien

Ausstehende Namenaktien 122'343 Namenaktien

INDIKATIVER ZEITPLAN

Kotierung und erster Handelstag 29. Juni 2021

Liberierung 1. Juli 2021

Kontakt

Kevin Kunz Oliver Schmutz

CEO / Generaldirektor CFO / Direktor Finanzen

kevin.kunz@kursaal-bern.ch oliver.schmutz@kursaal-bern.ch

Kursaal Bern AG

Kornhausstrasse 3

CH-3000 Bern 22

T+41 31 339 52 06

www.kursaal-bern.ch/investoren

investoren@kursaal-bern.ch

LUTZ Public Relations GmbH

Walter Thomas Lutz

walter.lutz@lutzpr.ch

+41 44 260 67 81

Über den Kursaal Bern

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den drei

Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino. Das

vielseitige All-in-One-Angebot besteht aus professionellen

Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik inkl. Streaming

Studio und 28 flexibel nutzbaren Räumen für Präsenzanlässe bis 1'500

Personen sowie Online-Events. Weiter verfügt die Gruppe über das in die

internationale Accor-Gruppe eingebundene neu gestaltete Swissôtel Kursaal

Bern (4-Sterne-Superior) mit 171 Zimmern und Suiten und einer attraktiven

Gastronomie sowie die Casinos Bern und Neuchâtel mit den eigenen

Onlineangeboten '7Melons' und 'Hurrah'. Mit ihrer zentralen Lage im Herzen

von Bern, an der Schnittstelle zwischen Deutschschweiz und Romandie, ist die

Kursaal Bern Gruppe gut positioniert, um ihre Marktposition als bedeutende

Schweizer Kongress, Hotel- & Gastronomie - und Casino-Gruppe kontinuierlich

auszubauen.

Disclaimer

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to

purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within

the meaning of the Swiss Financial Services Act and not a prospectus under

any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to

jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this

is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not

constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any

jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to

registration, exemption from registration or qualification under the

securities laws of any jurisdiction. This document contains forward-looking

statements such as estimates. Such forward-looking statements are subject to

certain risks and uncertainties that could cause actual results, performance

or events to differ from those anticipated in this document. The

forward-looking statements contained in this document are based on the

current views and assumptions of Kursaal Bern AG. Except as required by

applicable law, Kursaal Bern AG has no intention or obligation to update,

keep updated or revise this document or any parts thereof following the date

hereof.

