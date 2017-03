DGAP-News: KSW Immobilien GmbH & Co. KG : Vorzeitige Kündigung der 6,5% KSW Immobilien GmbH & Co. KG - Anleihe (deutsch)

KSW Immobilien GmbH & Co. KG : Vorzeitige Kündigung der 6,5% KSW Immobilien GmbH & Co. KG - Anleihe

^ DGAP-Ad-hoc: KSW Immobilien GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe KSW Immobilien GmbH & Co. KG : Vorzeitige Kündigung der 6,5% KSW Immobilien GmbH & Co. KG - Anleihe

13.03.2017 / 13:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Vorzeitige Kündigung der 6,5% KSW Immobilien GmbH & Co. KG - Anleihe

Leipzig, 13.03.2017

Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG hat heute ihre 6,5% Schuldverschreibungen 2014/19 (WKN/ISIN: A12UAA/ DE000A12UAA8) in Höhe von EUR 25.000.000,- zum 16.05.2017 gekündigt. Die entsprechende Kündigungserklärung wurde gemäß §11 Absatz 1 der Anleihebedingungen auf der Webseite der Gesellschaft heute veröffentlicht.

Die Rückzahlung der Anleihe erfolgt zu einem Kurs von 103% zuzüglich der bis zum 16.05.2017 (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen.

Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG hat das Leipziger Hotel-Restaurantprojekt "Kosmos-Ensemble" durch notariellen Vertrag an ein namhaftes Family Office veräußert. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises kurzfristig erfüllt werden und der Kaufpreis zeitnah vor der Rückzahlung der Anleihe eingehen wird.

Mitteilende Person: Jörg Zochert Geschäftsführer Tel: +49 341 / 98 99 84 00 E-Mail: j.zochert@ksw-leipzig.de

Über die KSW Immobilien GmbH & Co. KG: Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG ist eine Objektgesellschaft der KSW-Gruppe. Die KSW-Gruppe ist seit 2003 als Leipziger Bauträgerunternehmen und Projektentwickler für Alt- und Neubauten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf das Premium- Immobilien-Segment, sowohl bei der Ausstattung als auch bei der Lage der Objekte. Der Fokus liegt dabei auf Wohnimmobilien und auf der Entwicklung von Gewerbeimmobilien. Eine der Hauptkompetenzen der KSW-Gruppe ist die Erschließung historischer Bausubstanzen für die Anforderungen der Gegenwart. Bislang hat die Gesellschaft alle Projekte im vorgesehenen Zeit- und Kostenplan abgeschlossen. Weitere Informationen: www.ksw-leipzig.de

---------------------------------------------------------------------------

13.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

553383 13.03.2017 CET/CEST

°