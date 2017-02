DGAP-News: KROMI Logistik AG veröffentlicht 6-Monatsbericht 2016/2017 (deutsch)

KROMI Logistik AG veröffentlicht 6-Monatsbericht 2016/2017

KROMI Logistik AG veröffentlicht 6-Monatsbericht 2016/2017

- Umsatz auf TEUR 33.981 gesteigert (Vorjahr: TEUR 32.927)

- Stabile Umsatzentwicklung im Inland bei deutlichem Wachstum im Ausland

- Sehr positive Entwicklung in Brasilien: Umsatz in BRL 60 % über Vorjahr

- Rohertragsmarge auf 25,2 % gesteigert (Vorjahr: 24,0 %)

- Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von TEUR 705 erwirtschaftet

Hamburg, 15. Februar 2017 - Die KROMI Logistik AG, Anbieter ganzheitlicher Werkzeuglogistiklösungen für produzierende Unternehmen, hat heute ihren Bericht für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2016/2017 (1. Juli bis 31. Dezember 2016) vorgelegt. Demnach konnte das Unternehmen seine Umsatzerlöse um 3,2 % auf TEUR 33.981 steigern (Vorjahr: TEUR 32.927). Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich in der Berichtsperiode überproportional.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2016/2017 wurde mit der positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung der profitable Wachstumskurs auch im traditionell schwächeren ersten Halbjahr des Finanzjahres eingehalten. Der Umsatz im Inland lag im Berichtszeitraum 2016/2017 mit TEUR 20.623 geringfügig über dem Vorjahr (TEUR 20.619), obwohl bei zwei Kunden merkliche Umsatzrückgänge zu verzeichnen waren und das Gesamtgeschäft im Oktober 2016 durch zahlreiche Feiertage gekennzeichnet war. Außerhalb Deutschlands entwickelte sich das operative Geschäft sehr erfreulich: Der Umsatz im Ausland lag mit TEUR 13.358 rund 8,5 % über dem Vorjahresniveau (TEUR 12.308).

Jörg Schubert, Vorstandsvorsitzender der KROMI Logistik AG, kommentiert: "Im Inland konnten wir die Umsätze auf hohem Niveau stabil halten. Sehr erfreulich entwickelte sich das Auslandsgeschäft und ganz besonders Brasilien: Der Umsatz gerechnet in Brasilianischem Real stieg um 60 %, gerechnet in Euro sogar um 81,5 %. Angesichts der sehr erfolgreichen Neukundengewinnung unserer brasilianischen Tochtergesellschaft sehen wir weiterhin hohes Potenzial im brasilianischen Markt." Uwe Pfeiffer, Finanzvorstand der KROMI Logistik AG, ergänzt: "Hervorzuheben ist auch die Ergebnisentwicklung der KROMI Logistik. Im ersten Halbjahr 2016 / 2017 verbuchten wir ein EBIT in Höhe von TEUR 705 nach TEUR -288 im Vorjahr. Und auch unter dem Strich sind wir im Konzernergebnis mit TEUR 356 profitabel." Im Berichtszeitraum 2015 / 2016 hatte KROMI Logistik ein Ergebnis von TEUR -694 ausgewiesen.

Der Materialaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr nur leicht von TEUR 25.037 auf TEUR 25.406. Die Materialaufwandsquote sank dadurch deutlich auf 74,8 % (Vorjahr: 76,0 %). Aufgrund dieser Entwicklung stieg die Bruttomarge vom Umsatz (Rohertragsmarge) auf 25,2 % (Vorjahr: 24,0 %) und belegt wieder einmal die anhaltend hohe Umsatzqualität der KROMI Logistik. Diese resultiert aus der starken Kundenbindung, die durch das innovative Geschäftsmodell eines Full-Service-Anbieters entlang der werkzeugnahen Schritte in der Vorproduktion erzielt wird.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Personalaufwand von TEUR 4.919 auf TEUR 5.323. Die Personalaufwandsquote betrug 15,7 % und lag damit über Vorjahresniveau (Vorjahr: 14,9 %). Im Wesentlichen zurückzuführen ist der höhere Personalaufwand auf die erforderlichen Neueinstellungen in Brasilien vor dem Hintergrund des dort erfolgreichen Neugeschäfts. Anders als in den Vorjahren haben Währungsveränderungen mit TEUR 289 (Vorjahr: TEUR -1.003) einen positiven Effekt auf das operative Ergebnis. Vor diesem Hintergrund verbucht KROMI im ersten Halbjahr 2016 / 2017 ein Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von TEUR 705 nach TEUR -288 im Vorjahr. Vor Währungseffekten beläuft sich das rein operative Ergebnis auf TEUR 416 (Vorjahr: TEUR 715).

Für das Geschäftsjahr 2016/2017 geht der Vorstand von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Damit liegt der Plan des Konzerns über der 1%igen Prognose des VDMA für den Teilbereich Präzisionswerkzeuge im Kalenderjahr 2016. In diesem Zusammenhang erwartet der Vorstand auch beim operativen Ergebnis eine kontinuierliche Verbesserung. Entscheidende Faktoren für die Ergebnisentwicklung werden insbesondere die Konjunktur und damit die Produktionsniveaus der KROMI- Kunden sein. Sollten sich diese positiv entwickeln, strebt der Vorstand im Rahmen seiner sukzessiven, profitablen Wachstumsstrategie eine weitere Steigerung des rein operativen Betriebsergebnisses (EBIT) an.

Ihren vollständigen Bericht nach IFRS für die ersten sechs Monate 2016/2017 wird die KROMI Logistik AG im Tagesverlauf auf der Internetseite www.kromi.de im Bereich Investor Relations zum Download bereitstellen.

Unternehmensprofil: Die KROMI Logistik AG bietet produzierenden Unternehmen im In- und Ausland ein vollständiges Outsourcing der Versorgung mit Präzisionswerkzeugen ("Tool-Management"). Dabei liegt der Schwerpunkt auf technisch anspruchsvollen Zerspanungswerkzeugen (Verschleiß- und Trägerwerkzeuge, z. B. Bohrer) für die Metall- und Kunststoffbearbeitung. KROMI Logistik kombiniert den klassischen Werkzeughandel mit einer dezentralen Werkzeugversorgung durch Ausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden und einem IT-basierten Werkzeugmanagement und -controllingsystem. Ziel der Geschäftstätigkeit von KROMI Logistik ist es, nachhaltig die Betriebsmittelversorgung ihrer Kunden insbesondere mit Werkzeugen zu optimieren und die Verfügbarkeit des richtigen Betriebsmittels zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sichern. Die Gesellschaft ist zurzeit an vier Standorten in Deutschland und vier im Ausland (Slowakei, Tschechien, Spanien und Brasilien) präsent sowie in sechs weiteren europäischen Ländern aktiv. KROMI Logistik konzentriert sich bisher mit Vorrang auf Kunden in den Branchen allgemeiner Maschinenbau, Automobilzulieferer, Luft- und Raumfahrt sowie Schiffsmotorenbau.

Im Internet unter: www.kromi.de

Kontakt Investor Relations:

cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611-205855-28 Fax: +49 (0)611-205855-66 E-mail: krause@cometis.de

