DGAP-News: KPS mit starkem Jahresauftakt - Umsatz steigt im ersten Quartal um 13,4 % (deutsch)

KPS mit starkem Jahresauftakt - Umsatz steigt im ersten Quartal um 13,4 %

10.02.2022 / 07:30

* Umsatz steigt im ersten Quartal 2021/2022 um 13,4 % auf 41,2 Mio. Euro -

Start mehrerer Projekte in Deutschland

* Verstärkter Einsatz von Freelancern und Service Providern für neue

Projekte führt zu rückläufiger EBITDA- und EBIT-Entwicklung

* Ergebnis nach Steuern mit 2,1 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres

* KPS bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022

Unterföhring/München, 10. Februar 2022 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN:

DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Digitale

Transformation und Prozessoptimierung im Handel, veröffentlicht die

Ergebnisse für das erste Quartal 2021/2022.

Deutliche Belebung auf dem inländischen Markt führt zu robustem

Umsatzwachstum

Im ersten Quartal 2021/2022 verzeichnete KPS eine deutliche Belebung der

Nachfrage in Deutschland und konnte im Inland mit mehreren neuen Projekten

starten. In Deutschland stiegen die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 17,2 %

auf 16,9 Mio. Euro (Vorjahr: 14,4 Mio. Euro). Im Ausland erhöhten sich die

Umsätze um 10,9 % auf 24,3 Mio. Euro. Entsprechend konnte KPS im Vergleich

zum Vorjahr ihren Konzernumsatz um 13,4 % auf 41,2 Mio. Euro (Vorjahr: 36,3

Mio. Euro) steigern.

Infolge der stark anziehenden Nachfrage in Deutschland sowie der anhaltend

guten Auftragslage im Ausland erhöhte die KPS gemäß den Erwartungen im

ersten Quartal 2021/2022 den Einsatz von Service Providern. Zusätzlich

investierte KPS in den Mitarbeiterbestand sowie in den Aufbau von

qualifizierten Fachkräften zur Vorbereitung weiteren zukünftigen Wachstums.

Daher war das EBITDA erwartungsgemäß um 6,4 % auf 4,9 Mio. Euro (Vorjahr:

5,3 Mio. Euro) rückläufig. Das EBIT reduzierte sich leicht von 3,3 Mio. Euro

im ersten Quartal 2020/2021 auf 3,1 Mio. Euro in der aktuellen

Berichtsperiode.

Ergebnis nach Steuern stabil bei 2,1 Mio. Euro

Das Ergebnis nach Steuern blieb in der Berichtsperiode im Vergleich zum

ersten Quartal 2020/2021 stabil bei 2,1 Mio. Euro.

KPS bestätigt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022

KPS bestätigt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 und bleibt

optimistisch, dass sich die erfreuliche Auftragslage im weiteren

Jahresverlauf fortsetzen sollte. KPS erwartet, den Umsatz im Geschäftsjahr

2021/2022 im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem

Vorjahr 2020/2021 steigern zu können. Zudem geht der Vorstand davon aus, ein

EBITDA mindestens auf dem Niveau des Vorjahres 2020/2021 erzielen zu können.

Im Geschäftsjahr 2021/2022 erwartet der Vorstand weiterhin eine Belebung der

Geschäftslage auf dem deutschen Markt. Zudem ist KPS optimistisch, mit ihren

Instant Platforms Innovationen auf einen nachhaltigen Wachstumspfad

zurückkehren zu können. Entsprechend geht KPS davon aus, im weiteren

Jahresverlauf ihre Investitionen in Talente und Mitarbeiter selektiv

fortzusetzen.

Die Quartalsmitteilung Q1 2021/2022 steht ab sofort hier zum Download zur

Verfügung.

10. Februar 2022

KPS AG

Der Vorstand

Geschlechtsform

Aus Vereinfachungsgründen verwenden wir nur eine Geschlechtsform. Jede

andere Geschlechtsform ist darin ausdrücklich ebenfalls eingeschlossen.

Über KPS

KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die

ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden

ausrichten und innovative, digitale Prozesse sowie Technologien

implementieren wollen. KPS liefert von der Strategieberatung über

branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster

Technologien alles aus einer Hand. Das KPS-Team berät Unternehmen End-to-End

und integriert Warenwirtschaft, B2B und B2C E-Commerce mit Marketing- &

Sales-Prozessen. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus

ist die Fähigkeit, Projekte schnell umsetzen zu können, ein wesentlicher

Wettbewerbsvorteil. Die KPS Instant-Transformation Methode beschleunigt

Projekte und die Erfahrung und Branchenkenntnis der KPS-Berater sichern den

Erfolg jeder Projektinitiative. Mit rund 1.100 Beratern in 9 Ländern baut

KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen und technologischen Wandel

seine Marktposition global kontinuierlich aus.

Reshape and transform rapidly. Your business in a digital world. www.kps.com

KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KPS AG

Beta-Str. 10 h

85774 Unterföhring

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 356 31-0

Fax: +49 (0)89 356 31-3300

E-Mail: ulrike.schaefer@kps.com

Internet: www.kps.com

ISIN: DE000A1A6V48

WKN: A1A6V4

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

