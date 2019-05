DGAP-News: KPS im ersten Halbjahr 2018/2019 profitabel gewachsen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "KPS":

KPS im ersten Halbjahr 2018/2019 profitabel gewachsen

13.05.2019 / 07:29

* Umsatzwachstum um 3,3 % auf 91,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2018/2019

(Vorjahreszeitraum: 88,4 Mio. Euro)

* EBITDA um 41,3 % von 9,4 Mio. Euro im Vergleichszeitraum auf 13,2 Mio.

Euro gesteigert

* Erfolgreiche Integration der im vergangenen Geschäftsjahr getätigten

Akquisitionen und positive Geschäftsentwicklung im skandinavischen Raum

Unterföhring/München, 13. Mai 2019 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN:

DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für

Business-Transformation und Prozessoptimierung, steigerte im ersten Halbjahr

2018/2019 ihren Umsatz um 3,3 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2017/2018 von

88,4 Mio. Euro auf 91,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) stieg um 41,3 % auf 13,2 Mio. Euro gegenüber 9,4

Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Damit konnte die Profitabilität

überproportional zum Umsatz gesteigert werden. Die EBTIDA-Marge lag im

ersten Halbjahr 2018/2019 bei 14,5 % und damit deutlich über dem

Vorjahreszeitraum (10,6 %). KPS erreichte diese positive operative

Entwicklung durch die erfolgreiche Integration der im Vorjahr durchgeführten

Unternehmenszukäufe sowie neue Transformationsprojekte mit Bestands- und

Neukunden.

Besonders das Neukundengeschäft im skandinavischen Markt trug im ersten

Halbjahr 2018/2019 zur soliden Umsatzentwicklung bei. Dort begleitet KPS als

Partner eine skandinavische Lebensmittelhandelskette beim Aufbau einer

völlig neuen Handelsplattform, die Geschäftsprozesse und IT-Systeme

grundlegend modernisiert und mit aktueller SAP-Planungssoftware verbindet.

Für einen weiteren führenden Lebensmittelhändler setzte KPS die

Digitalisierung und Automatisierung sämtlicher Marketingprozesse um und für

den führenden Electronics-Händler im nordischen Raum implementierte KPS eine

neue B2B-Plattform.

Aber auch in den anderen europäischen Märkten konnte KPS neue

Transformationsprojekte bei namhaften Bestands- und Neukunden aus dem Handel

und der Konsumgüterindustrie gewinnen. Darüber hinaus eröffneten sich durch

die erfolgreich getätigten internationalen Akquisitionen der KPS AG neue

Möglichkeiten im spanischen und britischen Markt. Bestätigt wurde die

operative Exzellenz der neuen Tochtergesellschaft Envoy KPS in

Großbritannien durch die Auszeichnung als "UK eCommerce Agency of the Year

2019". Sowohl das mit der Infront Consulting und Management aus Hamburg

hinzugewonnene, neue strategische Beratungsangebot sowie die geschaffenen

Synergieeffekte im Rahmen konzernweiter Transformationsprojekte wirken sich

bereits positiv auf das Geschäft von KPS aus.

Leonardo Musso, Vorstand der KPS AG, erläutert: "Unsere im vergangenen

Geschäftsjahr erworbenen Tochtergesellschaften in Deutschland, Spanien und

Großbritannien haben nicht nur unser Beratungsangebot erweitert, sondern

auch zahleiche neue und talentierte Mitarbeiter für KPS mitgebracht. So

konnten wir im ersten Halbjahr die Synergien heben, unsere internationale

Präsenz erweitern und unsere Kosten für externe Berater senken. Die

Entwicklung hin zur hohen Profitabilität, die KPS vor den das Ergebnis

zeitweise belastenden Zukäufen ausgezeichnet hat, konnten wir im ersten

Halbjahr 2018/2019 fortsetzen."

Der Vorstand der KPS AG geht für das laufende Geschäftsjahr weiterhin von

einem stabilen Wachstum aus und bestätigt die im Januar 2019 ausgegebene

Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019. Er erwartet eine leichte

Steigerung des Umsatzes auf 170 Mio. bis 180 Mio. Euro sowie eine deutliche

Steigerung des EBITDA auf einen Betrag innerhalb des Korridors zwischen 22

Mio. und 27 Mio. Euro.

Der ausführliche Halbjahresbericht 2018/2019 steht ab sofort unter

www.kps.com zum Download zur Verfügung.

13. Mai 2019

KPS AG

Der Vorstand

Über KPS

KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die

ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden

ausrichten und innovative, digitale Prozesse sowie Technologien

implementieren wollen. KPS liefert von der Strategieberatung über

branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster

Technologien alles aus einer Hand. Das KPS-Team berät Unternehmen End-to-End

und integriert Warenwirtschaft, B2B und B2C E-Commerce mit Marketing- &

Sales-Prozessen. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus

ist die Fähigkeit, Projekte schnell umsetzen zu können, ein wesentlicher

Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation(R) Methode beschleunigt

Projekte bis zu 50 % und die Erfahrung und Branchenkenntnis der KPS-Berater

sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. Mit rund 1.000 Beratern in 12

Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen und

technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus.

Reshape and transform rapidly. Your business in a digital world. www.kps.com

