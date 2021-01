DGAP-News: KPS MIT VERGLEICHSWEISE ROBUSTEM ERGEBNIS IM GESCHÄFTSJAHR 2019/2020 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "KPS":

KPS MIT VERGLEICHSWEISE ROBUSTEM ERGEBNIS IM GESCHÄFTSJAHR 2019/2020

^

DGAP-News: KPS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

KPS MIT VERGLEICHSWEISE ROBUSTEM ERGEBNIS IM GESCHÄFTSJAHR 2019/2020

22.01.2021 / 08:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

KPS MIT VERGLEICHSWEISE ROBUSTEM ERGEBNIS IM GESCHÄFTSJAHR 2019/2020

* Geschäftsmodell und Strategie haben Ihre Resistenz in der aktuellen

COVID-19 Krise gezeigt

* Konzernumsatz lag bei 166,4 Mio. Euro - 7,9% rückläufig gegenüber dem

Vorjahr

* EBITDA in Höhe von 22,7 Mio. Euro erzielt (eingeschränkt wegen IFRS 16

mit dem Vorjahr vergleichbar).

* Cash-Generierung bleibt auf vergleichsweise hohem Niveau

* Kostenbasis um 10 Mio. Euro reduziert

Unterföhring/München, 22. Januar 2021 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN:

DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Digitale

Transformation und Prozessoptimierung im Handel, erzielte im abgelaufenen

Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz in Höhe von 166,4 Mio. Euro und lag

damit 7,9% unter dem Wert des Vorjahres (180,7 Mio. Euro). Erfreulich

entwickelten sich insbesondere die internationalen Transformationsprojekte

der KPS. Der internationale Umsatz konnte um 7,7% auf 82,8 Mio. Euro

gesteigert werden.

Das EBITDA lag bei 22,7 Mio. Euro. Darin enthalten ist ein einmaliger

positiver Ergebniseffekt aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16

("Leasing") in Höhe von 5,3 Mio. Euro und somit nur eingeschränkt mit dem

EBITDA des Vorjahres (22,6 Mio. Euro) vergleichbar.

Geschäftsmodell und Strategie haben sich bewährt

Geschäftsmodell und Strategie des KPS Konzerns haben ihre Stärken in der

Bewältigung der Covid-19 Krise unter Beweis gestellt: sie zielen darauf ab,

sofort einsatzbereite Digitalisierungslösungen dem Kunden verstärkt "remote"

zu liefern und dadurch die Zahl der erforderlichen Berater*innen vor Ort

deutlich zu reduzieren. So konnte die Zusammenarbeit mit dem Kunden und alle

Projektabläufe mit der Verschärfung der Covid-19-Pandemie Anfang März 2020

sehr schnell umgestellt werden und die KPS Mitarbeiter*innen aus dem

Home-Office arbeiten. Durch die hohe strategische Relevanz der KPS für viele

ihrer Kunden wurden begonnene Transformationsprojekte auch unter den

Herausforderungen der Covid-19-Pandemie weitergeführt.

Zugute kam der KPS ebenso, dass das internationale Geschäft in den letzten

Jahren stark ausgebaut und die Kundenbasis beträchtlich erweitert werden

konnte und dadurch die Qualität der Umsatzstruktur kontinuierlich verbessert

wurde. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden nahezu 50% des Umsatzes mit

internationalen Projekten erwirtschaftet und 80% des Umsatzes mit mehr als

30 Kunden erzielt.

Striktes Kostenmanagement und flexible Kostenstrukturen kompensieren

Umsatzrückgang

Einige Kunden fragten pandemiebedingt nach Projektpausen oder

-Verschiebungen von geplanten Projektstarts. Die KPS konnte den dadurch

bedingten Umsatzrückgang teilweise durch ein striktes Kostenmanagement und

flexible Kostenstrukturen kompensieren. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde

die Kostenbasis um 10,2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

gesenkt.

Entsprechend hat KPS ein EBIT in Höhe von 14,1 Mio. Euro (Vorjahr: 18,8 Mio.

Euro) erzielt und erwirtschafte einen Jahresüberschuss in Höhe von 8,1 Mio.

Euro (Vorjahr: 12,2 Mio. Euro).

Cash-Generierung bleibt auf vergleichsweise solidem Niveau

Im Geschäftsjahr 2019/2020 erzielte KPS einen Free Cashflow (Auszahlungen

für Leasingverpflichtungen sind berücksichtigt) von 13,1 Mio. Euro

(2018/2019: 20,6 Mio. Euro). Das entspricht einer Cash-Conversion gemessen

am Free Cash Flow zum EBITDA (inklusive der Auszahlungen für

Leasingverpflichtungen) von soliden 75,8% (2018/2019: 93,5%).

Vorschlag einer Dividende in Höhe von 17 Euro Cents

Auf der Hauptversammlung am 21.05.2021 werden Aufsichtsrat und Vorstand eine

Dividende in Höhe von 0,17 Euro je Aktie vorschlagen. Der

Dividendenvorschlag berücksichtigt den erwirtschafteten Jahresabschluss

sowie die weiterhin bestehenden Unsicherheiten aus dem weiteren Verlauf der

Covid-19 Krise.

Einschätzung zum Geschäftsjahr 2020/2021:

Basierend auf der Datenlage und den vorliegenden Informationen im Januar

2021 schätzt der Vorstand, einen Umsatz im Geschäftsjahr 2020/2021 auf dem

Niveau des Geschäftsjahres 2019/2020 erzielen zu können. Zudem geht der

Vorstand davon aus, das EBITDA moderat steigern zu können.

Die Projektionen und Einschätzungen sind mit hohen Unsicherheiten behaftet,

da es weiterhin sehr schwierig ist, den weiteren Verlauf der

Covid-19-Pandemie, den Erfolg der angelaufenen Impfkampagnen und der damit

zusammenhängenden Lockdown- und Social Distancing-Maßnahmen abzuschätzen.

Entsprechend kann sich das Verhalten von bestehenden und potenziellen Kunden

schnell ändern und den Geschäftsverlauf beeinflussen.

Verlängerung des Vorstandsvertrags mit Leonardo Musso

Leonardo Musso ist seit Dezember 2015 Vorstand und seit Dezember 2016

Vorstandsvorsitzender der KPS AG. Er ist eines der vier Gründungsmitglieder

und Aktionär der KPS AG (10% der ausstehenden Aktien). Er hat in den letzten

Jahren maßgeblich die Unternehmensentwicklung vorangetrieben und das

Unternehmen besonders auch im vergangenen Jahr auf Kurs gehalten. Seit der

Bestellung von Leonardo Musso hat der KPS-Konzern seinen Umsatz um 60

Prozent gesteigert.

Der Aufsichtsrat hat sich in der Aufsichtsratssitzung vom 21. Januar 2021

auf eine vorzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrages mit Leonardo Musso,

verständigt und ihn für weitere fünf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der KPS

AG - bis zum 31.12.2026 - wiederbestellt. Damit unterstreicht der

Aufsichtsrat die besondere Bedeutung von Stabilität und Kontinuität, gerade

auch in Zeiten, die von unerwarteten Entwicklungen wie der Covid-19-Pandemie

geprägt sind.

Für aktuelle Herausforderungen und die Zukunft sehr gut aufgestellt

Zum Stichtag 30.09.2020 verfügte die KPS-Gruppe über eine starke Bilanz und

Finanzausstattung. Die Eigenkapitalquote der KPS lag bei 38,1%. Die Gruppe

verfügte zum Stichtag über liquide Mittel in Höhe von 20,1 Mio. Euro sowie

weitere nicht gezogene und zugesicherte Kreditlinien. Die finanzielle

Nettoverschuldung bleibt mit Euro 12,5 Mio. Euro auf niedrigem Level.

Aufsichtsrat und Vorstand sehen den KPS-Konzern für die aktuellen

Herausforderungen und für die zukünftigen Chancen der weiter

voranschreitenden Digitalisierung exzellent aufgestellt.

Dazu tragen insbesondere die fortschreitende Internationalisierung der

Unternehmensgruppe, die gesteigerte Innovationskraft bei

Digitalisierungslösungen, die hohe Relevanz von KPS bei der Transformation

von Unternehmen in das digitale Zeitalter, die hervorragenden

Qualifikationen der Mitarbeiter*innen sowie die beschriebene solide Finanz-

und Ertragskraft des KPS-Konzerns bei.

Der ausführliche Geschäftsbericht 2019/2020 steht ab sofort unter

www.kps.com zum Download zur Verfügung.

22. Januar 2021

KPS AG

Der Vorstand

Über KPS

KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die

ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden

ausrichten und innovative, digitale Prozesse sowie Technologien

implementieren wollen. KPS liefert von der Strategieberatung über

branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster

Technologien alles aus einer Hand. Das KPS-Team berät Unternehmen End-to-End

und integriert Warenwirtschaft, B2B und B2C E-Commerce mit Marketing- &

Sales-Prozessen. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus

ist die Fähigkeit, Projekte schnell umsetzen zu können, ein wesentlicher

Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation(R) Methode beschleunigt

Projekte bis zu 50 Prozent und die Erfahrung und Branchenkenntnis der

KPS-Berater sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. Mit rund 1.100

Beratern in 9 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen

und technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus.

Reshape and transform rapidly. Your business in a digital world. www.kps.com

KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com

cometis AG

Matthias Kunz

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 611 20 5855-64

E-Mail: kunz@cometis.de

---------------------------------------------------------------------------

22.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KPS AG

Beta-Str. 10 h

85774 Unterföhring

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 356 31-0

Fax: +49 (0)89 356 31-3300

E-Mail: ulrike.schaefer@kps.com

Internet: www.kps.com

ISIN: DE000A1A6V48

WKN: A1A6V4

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1162450

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1162450 22.01.2021

°