DGAP-News: KPS STEIGERT UMSATZ IM ERSTEN HALBJAHR 2019/2020 (deutsch)

KPS STEIGERT UMSATZ IM ERSTEN HALBJAHR 2019/2020

29.05.2020 / 07:29

* Umsatz legt um 3,2 % auf 94,2 Mio. Euro zu

* EBITDA in Höhe von 13,1 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres (13,2

Mio. Euro)

Unterföhring/München, 29. Mai 2020 - Im ersten Halbjahr 2019/2020 lag der

Umsatz der KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führender

Unternehmensberatung für Business-Transformation und Prozessoptimierung, mit

94,2 Mio. Euro 3,2 % über dem Vorjahreszeitraum (91,3 Mio. Euro) und

entwickelte sich gemäß den Erwartungen des Vorstands, obwohl bereits im März

Auswirkungen der COVID-19-Krise auf den Geschäftsverlauf spürbar waren.

EBITDA beeinflusst durch verstärkte Vertrieb- und Marketingaktivitäten sowie

Einmaleffekte

In der Berichtsperiode erzielte KPS ein EBITDA in Höhe von 13,1 Mio. Euro

(Vorjahresperiode: 13,2 Mio. Euro).

KPS hat im ersten Halbjahr 2019/20 bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie im

März mit mehreren Vertriebs- und Marketinginitiativen erheblich in das

zukünftige Wachstum investiert. Dadurch lagen die Vertrieb- und

Marketingaufwendungen rund 2 Mio. Euro über dem Vorjahreswert und haben das

operative Ergebnis entsprechend belastet.

Darüber hinaus hat KPS auf Grund der Covid-19-Pandemie außerplanmäßig ihre

Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um

0,8 Mio. Euro erhöht und diese entsprechend den sonstigen betrieblichen

Aufwendungen zugeführt. Zusätzlich lagen die Earn-Out-Verpflichtungen für

akquirierte Unternehmen bei 1,1 Mio. Euro in der abgelaufenen

Berichtsperiode. Darin enthalten ist eine Vereinbarung zur vorzeitigen

Beendigung der Earn-Out-Regelung der ICE. KPS geht davon aus, dass aus den

in der Vergangenheit akquirierten Unternehmen zukünftig keine zusätzlichen

Earn-Out-Verpflichtungen mehr ergebnismindernd zu berücksichtigen sind.

Zudem ist das EBITDA durch die erstmalige Anwendung von IFRS16 ("Leasing")

in Höhe von 2,5 Mio. Euro positiv beeinflusst.

Exklusive der wesentlichen Einmaleffekte aus den Earn-Out-Verpflichtungen,

Pauschalwertberichtigung und IFRS16 ("Leasing") würde sich ein bereinigtes

EBITDA von 12,5 Mio. Euro ergeben. Ohne den zusätzlichen Vertriebs- und

Marketinginitiativen hätte das bereinigte EBITDA den vergleichbaren

Vorjahreswert übertroffen.

Das EBIT reduzierte sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2018/2019 um 2,3 Mio.

Euro auf 9,1 Mio. Euro. Der positive Einmaleffekt der erstmaligen

IFR16-Anwendung wird auf der EBIT-Ebene durch die Abschreibungen nahezu

neutralisiert. Das um die Pauschalwertberichtigung und Earn-Out

Verpflichtungen bereinigte EBIT lag bei 11,0 Mio. Euro.

KPS arbeitet auch aus dem Home-Office reibungslos weiter

Als Reaktion auf die Verschärfung der Pandemie hat KPS ein umfangreiches

Maßnahmenpaket zum Schutz der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten

ausgearbeitet und umgesetzt. Seit Anfang März 2020 arbeitet der Großteil der

Beratermannschaft und Mitarbeiter aus dem Home-Office. Zugutekommt KPS in

dieser außergewöhnlich herausfordernden Situation, die strategische

Ausrichtung und das Geschäftsmodell der KPS-Gruppe, Digitalisierungslösungen

verstärkt "Remote" zu liefern und dadurch die erforderliche Zahl der Berater

vor Ort zu reduzieren. Daher war KPS in der Lage, bestehende Projekte

gemeinsam mit Kunden schnell in einen beinahe reibungslosen funktionierenden

Remote-Modus zu bringen und diese weiter zu führen.

Der Ausbruch der Corona-Krise verlangsamt jedoch den Start neuer Projekte

und wirkt sich auch auf die bestehende Projektplanung aus. Daher kann KPS

die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Nachfrageverhalten von

Bestandskunden und potenziellen Neukunden derzeit nicht verlässlich

abschätzen. Damit sind auch die Auswirkungen der Pandemie auf die Umsatz-

und Ergebnisentwicklung der KPS-Gruppe nicht zuverlässig vorhersehbar. Aus

diesem Grund sieht der Vorstand der KPS davon ab, eine neue Prognose für das

laufende Geschäftsjahr abzugeben.

Die KPS AG und ihre internationalen Niederlassungen haben alle

erforderlichen und derzeit möglichen Maßnahmen ergriffen, um der aktuellen

weltweiten Wirtschaftskrise bestmöglich zu begegnen. Wie die vorliegenden

Halbjahresergebnisse zeigen, hat KPS eine starke Bilanz, eine solide

Finanzausstattung sowie eine gute operative Ertragskraft. Für die

Herausforderungen und Chancen der nächsten Monate sieht sich die KPS-Gruppe

als führender Spezialist für digitale Transformationsprojekte in Europa

insbesondere durch die fortschreitende Internationalisierung und

Innovationskraft sehr gut aufgestellt.

Der ausführliche Halbjahresbericht 2019/2020 steht ab sofort unter

www.kps.com zum Download zur Verfügung.

29. Mai 2020

KPS AG

Der Vorstand

Über KPS

KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die

ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden

ausrichten und innovative, digitale Prozesse sowie Technologien

implementieren wollen. KPS liefert von der Strategieberatung über

branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster

Technologien alles aus einer Hand. Das KPS-Team berät Unternehmen End-to-End

und integriert Warenwirtschaft, B2B und B2C E-Commerce mit Marketing- &

Sales-Prozessen. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus

ist die Fähigkeit, Projekte schnell umsetzen zu können, ein wesentlicher

Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation(R) Methode beschleunigt

Projekte bis zu 50 Prozent und die Erfahrung und Branchenkenntnis der

KPS-Berater sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. Mit rund 1.100

Beratern in 9 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen

und technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus.

Reshape and transform rapidly. Your business in a digital world. www.kps.com

KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com

cometis AG

Matthias Kunz

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 611 20 5855-64

E-Mail: kunz@cometis.de

