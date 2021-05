DGAP-News: KPS AG veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2020/2021 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "KPS":

KPS AG veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2020/2021

DGAP-News: KPS AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

18.05.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





KPS AG veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2020/2021

Unterföhring/München, 18. Mai 2021 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN:

DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für digitale

Transformation und Prozessoptimierung, veröffentlicht die Zahlen für das

erste Halbjahr 2020/2021 und bestätigt die am 04.05.2021 bekannt gegebenen

vorläufigen Zahlen für Umsatz (76,9 Mio. Euro) und EBITDA (11,4 Mio. Euro).

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 war der Umsatz um

18,4% auf 76,9 Mio. Euro rückläufig. Die länger als erwarteten

Lockdown-Maßnahmen führten insbesondere in Deutschland bei Kunden und

potenziellen neuen Kunden zu anhaltenden Unsicherheiten. Entsprechend wurden

weiterhin vereinzelt Projektpausen und Projektverschiebungen vereinbart. Die

ausländischen Geschäftsaktivitäten zeigten sich weiterhin robust. Der im

europäischen Ausland erzielte Umsatz in Höhe von 39,1 Mio. Euro war

gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu unverändert. Der Auslandsanteil des

Umsatzes der KPS-Gruppe stieg von 42,1% im ersten Halbjahr 2019/2020 auf

51,0% in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres. Insgesamt

war ein geteiltes Nachfragebild im ersten Halbjahr 2020/2021 zu beobachten.

Die Nachfrage nach E-Commerce und digitalen Lösungen blieb weiterhin hoch.

Bei Betrachtung der Umsatzentwicklung ist auch zu beachten, dass der

Vorjahreszeitraum 30.09.2019 bis 31.03.2020 kaum durch die Covid-19-Pandemie

beeinflusst war, der Berichtszeitraum 30.09.2020 bis 31.03.2021 über die

gesamten sechs Monate jedoch stärker negativ durch die Pandemie betroffen

war, als ursprünglich erwartet.

Die Entwicklung von EBITDA und EBIT unterstreicht die Qualität des

KPS-Geschäftsmodells, das eine ausgesprochen hohe "margin of safety"

aufweist. Der Umsatzrückgang in Höhe von 17,3 Mio. Euro konnte durch

Kostensenkungen insbesondere bei Freelancern und Service Providern nahezu

kompensiert werden. KPS erzielte im Berichtszeitraum ein EBITDA in Höhe von

11,4 Mio. Euro was einem Rückgang von lediglich 1,6 Mio. Euro entsprach. Das

EBIT reduzierte sich gegenüber der Vorjahresperiode um 1,7 Mio. Euro auf 7,5

Mio. Euro. Damit lag die EBIT-Marge mit 9,8% auf dem Niveau des Vorjahres.

Das Ergebnis nach Steuern ging um 0,5 Mio. Euro auf 5,4 Mio. Euro zurück.

KPS bestätigt die am 04.05. angepasste Prognose, dass der Konzernumsatz in

einer Spanne von 5 - 9 % und das Konzern-EBITDA in einer Spanne von 3 - 6 %

unterhalb des jeweiligen Niveaus des Vorjahres 2019/2020 liegen wird.

In dem aktuell schwierigen Umfeld hat KPS ihre Strategie konsequent

fortgesetzt und weiter in ihre Technologie und Produkte investiert. KPS ist

heute in der Lage, sektorspezifische Plattformen schlüsselfertig und remote,

d.h. über digitale Kanäle zu liefern. Gleichzeitig können kundenspezifische

Produkte und Lösungen entwickelt werden. Insgesamt geht KPS davon aus, damit

über die Zeit den Anteil der wiederkehrenden Umsätze auszubauen.

In der Kombination aus hoher technologischer Kompetenz in der digitalen

Transformation und einer soliden Kapital- und Finanzausstattung sieht sich

die KPS-Gruppe hervorragend positioniert, um nach Bewältigung der

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf einen nachhaltigen Wachstumspfad

zurückkehren zu können.

Über KPS

KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die

ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden

ausrichten und innovative, digitale Prozesse sowie Technologien

implementieren wollen. KPS liefert von der Strategieberatung über

branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster

Technologien alles aus einer Hand. Das KPS-Team berät Unternehmen End-to-End

und integriert Warenwirtschaft, B2B und B2C E-Commerce mit Marketing- &

Sales-Prozessen. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus

ist die Fähigkeit, Projekte schnell umsetzen zu können, ein wesentlicher

Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation(R) Methode beschleunigt

Projekte bis zu 50 Prozent und die Erfahrung und Branchenkenntnis der

KPS-Berater sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. Mit rund 1.300

Beratern in 14 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im

digitalen und technologischen Wandel seine Marktposition global

kontinuierlich aus.

Reshape and transform rapidly. Your business in a digital world. www.kps.com

KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com

Sprache: Deutsch

