DGAP-News: KPS AG: KPS veröffentlicht Bericht über das dritte Quartal 2017/2018 (deutsch)

KPS AG: KPS veröffentlicht Bericht über das dritte Quartal 2017/2018

KPS AG: KPS veröffentlicht Bericht über das dritte Quartal 2017/2018

10.08.2018 / 07:30

KPS veröffentlicht Bericht über das dritte Quartal 2017/2018

Unterföhring/München, 10. August 2018 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN:

DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für

Business-Transformation und Prozessoptimierung, konnte im dritten Quartal

2017/2018 ihren Umsatz um 5,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 39,7 Mio.

Euro auf 41,9 Mio. Euro steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

sank aufgrund von M&A-bedingten Abschreibungen sowie gestiegenen

Personalkosten auf 4,6 Mio. Euro gegenüber 5,9 Mio. Euro im

Vorjahreszeitraum, was einer EBIT-Marge von 10,9% entspricht (Q3 2016/2017:

14,8%). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug

5,7 Mio. Euro gegenüber 6,2 Mio. Euro im dritten Quartal 2016/2017.

Das Umsatzwachstum ist maßgeblich auf gestiegene Umsätze aus den seit

Jahresbeginn neu gewonnenen Transformationsprojekten zurückzuführen. Auch

sind positive Effekte aus den getätigten Zukäufen zu verzeichnen, was den

Vorstand in der Strategie der Internationalisierung nachhaltig bestätigt.

Die positiven Effekte aus den angelaufenen neuen Projekten spiegeln sich

besonders bei der EBITDA-Marge wider, welche die Abschreibungseffekte im

Zusammenhang mit den Zukäufen nicht berücksichtigt. Die EBITDA-Marge von

13,6% im dritten Quartal hat sich gegenüber dem Halbjahresergebnis (10,6%)

deutlich verbessert, was die gesteigerte Profitabilität des operativen

Geschäfts der KPS aufzeigt und die positive Entwicklung der Zukäufe

unterstreicht. Zudem erhielt die KPS AG auch in den vergangenen Monaten

wieder einige begehrte Auszeichnungen: Das Wirtschaftsmagazin brand eins

zeichnete gemeinsam mit dem Statistikportal statista sowohl KPS, als auch

die Tochter Infront Consulting zum wiederholten Male als Beste Berater in

mehreren Kategorien aus. Auch 2018 gelang der Sprung unter die Top 10 der

deutschen Managementberatungen mit Platz 6 für KPS in der Liste des

Marktforschungsunternehmens Lünendonk. Erst Ende Juni kürte der Wettbewerb

TOP 100 erneut die innovativsten Firmen des deutschen Mittelstands. Zu

diesen Innovationsführern zählt in diesem Jahr ebenfalls die KPS AG. Von KPS

entwickelte Software-Lösungen schafften es in die besten Apps der Initiative

Mittelstand. Auch in den jährlich publizierten Rankings der Internet- und

E-Commerce-Agenturen steigt KPS weiter kontinuierlich nach oben.

"Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen, dass wir uns im Bereich unserer

Planung befinden und unsere strategischen Bemühungen beginnen, sich

auszuzahlen. Während die im Zusammenhang mit den Zukäufen gewonnenen

Projekte ihre Umsatzbeiträge steigern, arbeiten wir natürlich weiterhin am

Integrationsprozess, was das Ergebnis belastet. Mit Blick auf die

EBITDA-Marge sehen wir aber, dass wir mittelfristig wieder in die

Profitabilitätsbereiche der vergangenen Jahre vordringen können. Auf der

einen Seite sind wir durch unsere internationale Expansion breiter

aufgestellt und auf der anderen Seite haben wir durch die Akquise mehrerer

zusätzlicher Projekte die Umsatzkonzentration bei einzelnen Kunden

reduziert. Zusammengefasst sehen wir uns mit dieser profitablen Struktur und

dem gesenkten Risiko gut für die weitere Entwicklung aufgestellt. Darüber

hinaus verfügen wir mit unseren Entwicklungen im Bereich der

Beratungsindustrialisierung über die Möglichkeit, attraktive Leistungen mit

sinkender Kostenbasis zu erbringen", so Leonardo Musso, Vorstand der KPS AG.

Vorstand und Management der KPS AG bestätigen die Umsatzprognose für das

Geschäftsjahr 2017/2018 von 160-170 Mio. Euro und einem operativen Ergebnis

(EBIT) von 16-20 Mio. Euro. Darin enthalten sind die Umsatzbeiträge der am

2. Oktober 2017 erworbenen ICE Consultants Europe SL, Barcelona, Spanien und

der zum Jahresbeginn 2018 erworbenen Infront Consulting & Management GmbH,

Hamburg, Deutschland, sowie der Envoy Digital Limited, London,

Großbritannien. Aufsichtsrat und Vorstand der KPS AG sehen die strategische

Ausrichtung auch durch die Ergebnisse des dritten Quartals 2017/2018

bestätigt.

Die ausführliche Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2017/2018 steht ab

sofort unter www.kps.com zum Download zur Verfügung.

10. August 2018

KPS AG

Der Vorstand

Über KPS

KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die

ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden

ausrichten und innovative, digitale Prozesse sowie Technologien

implementieren wollen. KPS liefert von der Strategieberatung über

branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster

Technologien alles aus einer Hand. Das KPS-Team berät Unternehmen End-to-End

und integriert Warenwirtschaft, B2B und B2C E-Commerce mit Marketing- &

Sales-Prozessen. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus

ist die Fähigkeit, Projekte schnell umsetzen zu können, ein wesentlicher

Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation(R) Methode beschleunigt

Projekte bis zu 50 Prozent und die Erfahrung und Branchenkenntnis der

KPS-Berater sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. Mit rund 1.000

Beratern in 12 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im

digitalen und technologischen Wandel seine Marktposition global

kontinuierlich aus.

Reshape and transform rapidly. Your business in a digital world. www.kps.com

KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: isabel.hoyer@kps.com

cometis AG

Tim Großheimann

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 611 20 5855-64

E-Mail: grossheimann@cometis.de

