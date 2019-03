DGAP-News: KPS AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,35 EUR je Aktie (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "KPS":

KPS AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,35 EUR je Aktie

DGAP-News: KPS AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

KPS AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,35

EUR je Aktie

29.03.2019 / 16:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





KPS AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,35

EUR je Aktie

* Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet

* Geschäftsjahr 2017/2018 nach Integration von Zukäufen erfolgreich

abgeschlossen

* Fokus auf Fortschreibung der strategischen Schwerpunkte und des

profitablen Wachstumskurses der letzten Jahre

Unterföhring/München, 29. März 2019 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN:

DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für

Business-Transformation und Prozessoptimierung, hat am 29. März 2019 in

München ihre ordentliche Hauptversammlung 2019 abgehalten. 65,14 % des

Grundkapitals waren auf der Hauptversammlung vertreten. Im Verlauf der

Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die operative Entwicklung des

vergangenen Geschäftsjahres 2017/2018 und des ersten Quartals 2018/2019.

Zugleich gab der Vorstand einen Ausblick auf die weitere Strategie und das

laufende Geschäftsjahr 2018/2019.

Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit verabschiedet. So wurden

Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/2018

entlastet und die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,35 EUR je

dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen. Alle drei bestehenden

Mitglieder des Aufsichtsrates, namentlich Herr Michael Tsifidaris, Herr Uwe

Grünewald und Herr Hans-Werner Hartmann, wurden für die kommenden fünf Jahre

erneut gewählt. Daneben wurde die Baker Tilly GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für die

Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2018/2019 gewählt.

Leonardo Musso, Vorstand der KPS AG, kommentiert: "Im Geschäftsjahr

2017/2018 konnten wir nicht nur gezielt weitere Unternehmen akquirieren,

sondern die Zukäufe auch erfolgreich in den KPS-Konzern integrieren. Die

Zahlen aus dem ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zeigen, dass wir

nach den erfolgreichen Akquisitionen noch immer die bisherige Profitabilität

erreichen. Gleichzeitig haben wir international neue Märkte hinzugewonnen

und unser Serviceportfolio im Bereich Strategieberatung erweitert. Unsere

Wachstumsstrategie aus Internationalisierung, Industrialisierung und

Innovation ermöglicht es uns, Skaleneffekte zu nutzen und unseren Kunden

eine umfangreiche Expertise zu bieten. Mit der aktuellen

Geschäftsentwicklung sehen wir uns weiterhin auf einem guten Weg, unsere

Unterscheidungsmerkmale zum Wettbewerb in profitables Wachstum zu

übertragen. Es freut uns, dass unsere Aktionäre uns weiter ihr Vertrauen

schenken und die KPS AG auf diesem Weg begleiten."

Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung können auf

https://www.kps.com/de/investor-relations/general-meeting/ordinary-general-meeting-on-29-03-2019.html

eingesehen werden.

29. März 2019

KPS AG

Der Vorstand

Über KPS

KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die

ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden

ausrichten und innovative, digitale Prozesse sowie Technologien

implementieren wollen. KPS liefert von der Strategieberatung über

branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster

Technologien alles aus einer Hand. Das KPS-Team berät Unternehmen End-to-End

und integriert Warenwirtschaft, B2B und B2C E-Commerce mit Marketing- &

Sales-Prozessen. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus

ist die Fähigkeit, Projekte schnell umsetzen zu können, ein wesentlicher

Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation(R) Methode beschleunigt

Projekte bis zu 50 % und die Erfahrung und Branchenkenntnis der KPS-Berater

sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. Mit rund 1.000 Beratern in 12

Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen und

technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus.

Reshape and transform rapidly. Your business in a digital world. www.kps.com

KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com

cometis AG

Maximilian Franz

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 611 20 5855-22

E-Mail: franz@cometis.de

29.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KPS AG

Beta-Str. 10 h

85774 Unterföhring

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 356 31-0

Fax: +49 (0)89 356 31-3300

E-Mail: isabel.hoyer@kps.com

Internet: www.kps.com

ISIN: DE000A1A6V48

WKN: A1A6V4

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

