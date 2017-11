DGAP-News: KLASSIK RADIO SCHLIESST LANGFRISTIGEN LIZENZVERTRAG MIT NAXOS (deutsch)

KLASSIK RADIO SCHLIESST LANGFRISTIGEN LIZENZVERTRAG MIT NAXOS

Der neue Streaming-Dienst "Klassik Radio Select" erhält Zugriff auf das komplette Repertoire des weltgrößten unabhängigen Klassiklabels

Augsburg, 23. Oktober 2017

Mit der neuen Kooperationsvereinbarung öffnet Klassik Radio den Abonnenten seines neuen Streaming-Dienstes "Klassik Radio Select" Zugang zu dem gesamten Verlagsprogramm von Naxos, dem Weltmarktführer bei der Vermarktung klassischer Musik. Damit können die Klassik Radio-Kuratoren bei der Zusammenstellung der über 100 individuellen Sender der App auf alle Stücke der Naxos-Musiklabels zurückgreifen. "Wir sind glücklich über die Kooperation mit dem weltweit größten unabhängigen Klassiklabel. Das Naxos-Repertoire ist sehr vielfältig. Man findet nicht nur eine Einspielung von einem Titel, sondern mehrere Interpretationen von verschiedenen tollen Künstlern. Wir konnten unsere langjährige gute Partnerschaft jetzt noch weiter ausbauen und damit die Auswahl an Titeln für unsere Hörer weiter vergrößern", sagt Ulrich Kubak, Gründer und Vorstand der Klassik Radio AG. Auch Naxos begrüßt die Kooperation mit Deutschlands größtem Klassiksender und sieht diese als Chance, Naxos-Produktionen im deutschsprachigen Raum noch weiter zu etablieren. Dazu Matthias Lutzweiler, Geschäftsführer Naxos Deutschland: "Wir freuen uns, dass mit Klassik Radio ein Player in den Markt für digitales Streaming eintritt, der mit seiner Reichweite im deutschsprachigen Raum extrem gut aufgestellt ist. Der moderne und technische hochattraktive Auftritt sowie das zeitgemäße Design von ,Klassik Radio Select' werden inhaltlich bestens ergänzt durch das große Angebot von Naxos. Hier können wir uns als breit aufgestelltes Klassiklabel der musikinteressierten Zielgruppe von Klassik Radio umfassend präsentieren. Das Zusammenspiel zwischen anspruchsvoller Klassik und Inhalten, die ein breites, klassikinteressiertes Publikum bei Klassik Radio erreichen, funktioniert hier in bester Weise."

ÜBER KLASSIK RADIO

Klassik Radio ist Deutschlands meistverbreitetes Privatradio und einer der erfolgreichsten Klassik-Sender weltweit. Mit einem einzigartigen Mix aus Klassik-Hits, Filmmusik und Lounge erreicht Klassik Radio über 4 Millionen Hörer allein in Deutschland. 2016 konnte Klassik Radio seine Reichweite um 50 % steigern. Klassik Radio ist Vorreiter in der Digitalisierung von Radio und von Beginn an einer der wichtigsten Partner der bundesweiten DAB+ Verbreitung. Die Klassik Radio AG ist die einzige börsennotierte Radiogesellschaft in Deutschland. Die Aktie wird im geregelten Markt in Frankfurt unter dem WKZ KA8 gehandelt. www.klassik-radio.de

ÜBER KLASSIK RADIO SELECT

Der neue Streaming-Dienst "Klassik Radio Select" verbindet die Vorteile des digitalen Radios mit kuratierten Playlists und bietet damit ein innovatives Konzept für Fans von Klassik, Oper, Filmmusik, Jazz, Lounge und weiterer Musikstile. Die werbefreie Variante kostet 5,99 Euro pro Monat und liefert auch das Klassik Radio-Live-Programm erstmals ohne Werbung. Daneben wird es weiterhin ein kostenfreies Angebot geben, bei dem zehn ausgewählte Sender sowie das Live-Programm mit Werbeunterbrechungen zur Verfügung stehen. Mit seinem neuen Dienst unterstreicht Klassik Radio seine starke Fokussierung auf das Digitalgeschäft und positioniert sich als innovatives Medienunternehmen.

Anzahl über 100 zum Start, soll weiter ausgebaut werden Sender: Preis: 5,99 EUR / Monat Start: November 2017 Kostenlose 30 Tage Testphase: Kündigungs- monatlich frist: Sprache: deutsch/englisch Übertragungs- HD qualität: Empfang App, Webplayer, Sonos über: Zusatzfunk- My News (individuelles dazu buchen von Nachrichten, tionen: Wetter etc.), Skip Funktion (5 Mal pro Stunde Möglichkeit zum Überspringen eines Musikstücks) Markenbot- Rolando Villazón schafter und Chefkurator: Auswahl James Newton Howard, Jan Lisiecki, Nic Raine, Martin weiterer Stadtfeld Kuratoren: Infos: www.select.klassikradio.de ÜBER NAXOS

Naxos hat sich von seinen Anfängen als Budget-Label bis zum aktuellen Jahr seines 30-jährigen Bestehens in 2017 zur führenden Unternehmensgruppe für Klassische Musik entwickelt. Mit Hauptsitz in Hongkong, gegründet von Klaus Heymann und Vertriebs- und Marketing-Niederlassungen in mehr als 60 Gebieten der Erde, gilt Naxos als Weltmarktführer bei der Vermarktung von klassischer Musik im physischen und digitalen Bereich. Weitere Infos bei www.naxos.de bzw. www.naxosmusicgroup.com.

PRESSEKONTAKT

BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Anne Weber-Ploemacher | +49 (0) 2154 8122-17 | weber@kommunikation-bsk.de

