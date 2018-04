DGAP-News: KION setzt profitablen Wachstumskurs zum Jahresauftakt fort (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

KION setzt profitablen Wachstumskurs zum Jahresauftakt fort

DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

KION setzt profitablen Wachstumskurs zum Jahresauftakt fort (News mit

Zusatzmaterial)

26.04.2018 / 06:57

* Wertmäßiger Auftragseingang im 1. Quartal 2018 mit 1,885 Mrd. Euro

weiter auf hohem Niveau; normalisiert um negative Währungseffekte plus

4,1 Prozent

* Umsatzplus von 2,4 Prozent auf 1,843 Mrd. Euro; normalisiert um negative

Währungseffekte plus 7,0 Prozent

* Bereinigte EBIT-Marge verbessert sich von 8,4 auf 8,6 Prozent

* Free Cashflow bei 12,7 Mio. Euro

* Konzernergebnis legt um 73,1 Prozent auf 68,4 Mio. Euro zu

* Prognose für 2018 bestätigt

Frankfurt/Main, 26. April 2018 - Die KION Group hat ungeachtet deutlich

negativer Währungseinflüsse in den ersten drei Monaten 2018 den profitablen

Wachstumskurs der Vorjahre konsequent fortgesetzt. So blieb der wertmäßige

Auftragseingang im 1. Quartal 2018 verglichen zum Vorjahreszeitraum mit

1,885 Mrd. Euro auf hohem Niveau. Normalisiert um negative Währungseffekte

in Höhe von 74 Mio. Euro legte der Auftragseingang um 4,1 Prozent zu. Der

Auftragsbestand befand sich mit 2,626 Mrd. Euro ebenfalls weiter auf dem

sehr guten Stand des Jahresendes 2017 (2,615 Mrd. Euro). Der Umsatz legte in

den ersten drei Monaten 2018 um 2,4 Prozent auf 1,843 Mrd. Euro zu.

Normalisiert um negative Währungseffekte in Höhe von 83 Millionen Euro wuchs

der Umsatz um 7,0 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis EBIT wuchs um

4,2 Prozent auf 157,9 Mio. Euro. Entsprechend verbesserte sich die

bereinigte EBIT-Marge von 8,4 auf 8,6 Prozent.

Zwischen Januar und März stieg das Konzernergebnis deutlich um 73,1 Prozent

auf 68,4 Mio. Euro. Grund waren unter anderem geringere Belastungen aus

Einmal- und Sondereffekten sowie die verbesserte Finanzstruktur und damit

verbunden geringere Zinszahlungen. Das Ergebnis je Aktie betrug nach den

ersten drei Monaten des Jahres 0,58 Euro (Vorjahr: 0,36 Euro). Der Konzern

erzielte indes durch wachstumsbedingt höheres Net Working Capital einen Free

Cashflow von 12,7 Mio. Euro, nach 85,1 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

"Mit dem ersten Quartal 2018 haben wir abermals bewiesen, wie hervorragend

die KION Group aufgestellt ist", sagte der Vorstandsvorsitzende der KION

Group, Gordon Riske. "Unsere Strategie KION 2027, die wir im März

vorgestellt haben, zielt auf fortgesetztes profitables Wachstum."

Der Weltmarkt für Gabelstapler und Lagertechnik wuchs im 1. Quartal 2018

weniger stark als noch im vergangenen Jahr. Die Zahl der Neubestellungen

legte im Vergleich zum Vorjahresquartal dennoch deutlich um 12,0 Prozent auf

rund 392.600 Einheiten zu. Auf regionaler Ebene normalisierten sich die

Wachstumsraten in Europa und China etwas gegenüber dem sehr hohen Niveau des

Vorjahres. In Nord- und Südamerika starteten die Märkte unterdessen

dynamisch ins Jahr.

Entwicklung der Segmente im Detail

Im Segment Industrial Trucks & Services (Gabelstapler, Lagertechnik und

verbundene Dienstleistungen) verbesserte sich in den ersten drei Monaten

2018 der Auftragseingang nach Stückzahlen gemessen am Vorjahreszeitraum

deutlich um 7,3 Prozent auf rund 53.500 Einheiten, so viele wie nie zuvor in

einem ersten Quartal. Der wertmäßige Auftragseingang stieg um 5,0 Prozent

auf 1,485 Mrd. Euro. Wichtigster Treiber war das Geschäft mit

Elektrostaplern und Lagertechnik. Der Umsatz wuchs verglichen zum

Vorjahresquartal um 4,2 Prozent auf 1,369 Mrd. Euro. Allerdings belasteten

Währungseinflüsse den Auftragseingang mit 32,0 Mio. Euro und den Umsatz mit

30,1 Mio. Euro. Normalisiert um negative Währungseffekte stiegen der

wertmäßige Auftragseingang um 7,3 Prozent und der Umsatz um 6,4 Prozent. Das

bereinigte operative Ergebnis EBIT übertraf mit 135,9 Mio. Euro den

Vorjahreswert um 7,0 Prozent. Trotz höherer Material- und Arbeitskosten

verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge von 9,7 Prozent in den ersten

drei Monaten des Vorjahres auf 9,9 Prozent im 1. Quartal 2018.

Im Segment Supply Chain Solutions (Lieferketten-Lösungen) lag der wertmäßige

Auftragseingang nach einem langsamen Start im Projektgeschäft in den ersten

drei Monaten des Geschäftsjahres mit 396,3 Mio. Euro um 14,1 Prozent unter

dem Vergleichswert des Vorjahres (461,3 Mio. Euro). Dabei schlugen negative

Währungseffekte vor allem durch den schwächeren US-Dollar mit 42,2 Mio. Euro

zu Buche; normalisiert um negative Währungseffekte lag der Auftragseingang

um 5,0 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums. Der Umsatz

lag bei 470,7 Mio. Euro, nach 481,6 Mio. Euro im selben Quartal 2017 (-2,3

Prozent). Währungseffekte belasteten hier mit 53,1 Mio. Euro, so dass der

Umsatz normalisiert um negative Währungseffekte um 8,8 Prozent stieg. Der

überwiegende Teil des Segment-Umsatzes wird in US-Dollar erwirtschaftet.

Zwischen Januar und März 2018 wurde ein bereinigtes operatives Ergebnis EBIT

von 35,0 Mio. Euro erzielt, nach 34,5 Mio. Euro ein Jahr zuvor (+1,4

Prozent). Die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich damit im 1. Quartal 2018

auf 7,4 Prozent, nach 7,2 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Ausblick

Die KION Group bestätigt ihre im Konzernlagebericht 2017 aufgestellte

Prognose für das Geschäftsjahr 2018.

Die KION Group will im Geschäftsjahr 2018 an die erfolgreiche Entwicklung im

Berichtsjahr anknüpfen und auf Basis der prognostizierten Marktentwicklung

sowohl den Auftragseingang und den Umsatz als auch das bereinigte EBIT

weiter steigern.

Der Auftragseingang der KION Group wird zwischen 8,050 Mrd. Euro und 8,550

Mrd. Euro erwartet. Beim Konzernumsatz bewegt sich der Zielwert zwischen

7,700 Mrd. Euro und 8,200 Mrd. Euro. Für das bereinigte EBIT wird ein

Zielkorridor von 770 Mio. Euro bis 835 Mio. Euro angestrebt. Der Free

Cashflow wird in der Bandbreite von 410 Mio. Euro und 475 Mio. Euro erwartet

und beinhaltet bereits die Auszahlung für den geplanten Erwerb eines

Minderheitsanteils an der chinesischen EP Equipment. Für den ROCE bewegt

sich der Zielwert zwischen 8,7 Prozent und 9,7 Prozent.

Der Auftragseingang für das Segment Industrial Trucks & Services wird

zwischen 5,950 Mrd. Euro und 6,150 Mrd. Euro erwartet. Beim Umsatz bewegt

sich der Zielwert zwischen 5,700 Mrd. Euro und 5,900 Mrd. Euro. Für das

bereinigte EBIT wird ein Zielkorridor von 650 Mio. Euro bis 685 Mio. Euro

angestrebt.

Der Auftragseingang für das Segment Supply Chain Solutions wird zwischen

2,100 Mrd. Euro und 2,400 Mrd. Euro erwartet. Beim Umsatz bewegt sich der

Zielwert zwischen 2,000 Mrd. Euro und 2,300 Mrd. Euro. Für das bereinigte

EBIT wird ein Zielkorridor von 180 Mio. Euro bis 215 Mio. Euro angestrebt.

Die Prognose basiert auf der Annahme der Stabilität der Materialpreise und

des Währungskursumfelds zum Zeitpunkt der Aufstellung der Prognose.

Website: kiongroup.com/medienseite

Twitter: @kion_group

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,

Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.

In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen

den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und

Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von

Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von

Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.

Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender

Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden

Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die

Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,

während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren

regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte

Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in

Italien. OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender

Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,3 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000

installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe

auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 32.000

Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 7,7

Milliarden Euro.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen

ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch

beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in

einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können

erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar

aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei

Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen

Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter

Michael Hauger

Senior Vice President Corporate Communications

Telefon +49 (0)69.2 01 10-76 55

Mobil +49 (0)151 16 86 55 50

michael.hauger@kiongroup.com

Frank Brandmaier

Senior Director Corporate Media Relations

Telefon +49 (0)69.2 01 10-77 52

frank.brandmaier@kiongroup.com

Weitere Informationen für Investoren

Dr. Karoline Jung-Senssfelder

Vice President, Head of Investor Relations & M&A

Telefon +49 (0)69.2 01 10-74 50

karoline.jung-senssfelder@kiongroup.com

°