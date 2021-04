DGAP-News: KION Group startet gut in das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

KION Group startet gut in das Geschäftsjahr 2021

^

DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e):

Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

KION Group startet gut in das Geschäftsjahr 2021 (News mit Zusatzmaterial)

28.04.2021 / 06:52

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

KION Group startet gut in das Geschäftsjahr 2021

- Auftragseingang steigt um 26,2 Prozent auf 2,626 Mrd. EUR

- Auftragsbestand erhöht sich im Vergleich zum Jahresende um

7,8 Prozent auf 4,787 Mrd. EUR

- Umsatz wächst um 17,1 Prozent auf 2,375 Mrd. EUR

- EBIT bereinigt steigt deutlich um 49,2 Prozent auf 215,0 Mio. EUR

- EBIT-Marge bereinigt verbessert sich um zwei Prozentpunkte auf

9,1 Prozent

- Konzernergebnis von 137,0 Mio. EUR übertrifft Vorjahreswert (67,8 Mio. EUR)

- Free Cashflow liegt mit 262,1 Mio. EUR ebenfalls deutlich über

Vorjahr (-222,1 Mio. EUR)

- KION Group hält an Prognosezielen für das Gesamtjahr 2021 fest

Frankfurt am Main, 28. April 2021 - Die KION GROUP AG setzt ihren

Erholungskurs aus dem vergangenen Quartal fort und ist erfolgreich ins neue

Geschäftsjahr 2021 gestartet. Das Unternehmen hat damit eine gute Basis für

das aktuelle Jahr gelegt und bestätigt bei unveränderten Risiken

hinsichtlich der Entwicklung der Absatzmärkte, steigender Rohstoffpreise

sowie der teils angespannten Liefersituation bei Vorprodukten die Prognose

für 2021.

Der wertmäßige Auftragseingang der KION Group übertraf mit 2,626 Mrd. EUR den

Vorjahreswert (2,081 Mrd. EUR) um 26,2 Prozent - ein Wachstum, das auf beide

operative Segmente zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand im Konzern

erhöhte sich gegenüber dem Jahresende 2020 (4,441 Mrd. EUR) - vor allem durch

das gewachsene Auftragspolster im Segment Industrial Trucks & Services - um

7,8 Prozent auf 4,787 Mrd. EUR.

Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021

um 17,1 Prozent auf 2,375 Mrd. EUR (Vorjahr: 2,028 Mrd. EUR). Das EBIT bereinigt

erhöhte sich - basierend auf der guten Geschäftsentwicklung in beiden

operativen Segmenten - deutlich um 49,2 Prozent auf 215,0 Mio. EUR (Vorjahr:

144,0 Mio. EUR). Die EBIT-Marge bereinigt verbesserte sich entsprechend auf

9,1 Prozent (Vorjahr: 7,1 Prozent). Auch das Konzernergebnis lag mit 137,0

Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert (67,8 Mio. EUR).

"Unsere Strategie ,KION 2027', unsere resiliente finanzielle Aufstellung

sowie die Flexibilität, Marktchancen nutzen zu können, zahlen sich aus",

sagt Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "Zudem haben wir

mit unserer neuen Organisation bereits die Weichen für künftiges Wachstum

gestellt." Allerdings sei das wirtschaftliche Umfeld weiterhin von einer

großen Unsicherheit geprägt - nicht nur aufgrund der anhaltenden

Corona-Pandemie. "Wir sehen zudem steigende Rohstoffpreise sowie Risiken bei

der Verfügbarkeit wichtiger Vorprodukte, etwa in der Halbleiterindustrie",

betonte der Vorstandsvorsitzende.

Markt auf Erholungskurs

Die Weltwirtschaft erholte sich im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum

Vorjahr, wovon auch der Weltmarkt für Flurförderzeuge profitierte. Die Zahl

der bestellten Neufahrzeuge lag mit 592,0 Tsd. um 71,0 Prozent sehr deutlich

über dem Vorjahreswert. Am stärksten verlief die Erholung in der Region APAC

(Asien-Pazifik), wo sich die Anzahl der bestellten Neufahrzeuge im Vergleich

zum Vorjahr beinahe verdoppelte (98,6 Prozent). Den größten Anteil an dieser

Entwicklung hatte China (131,3 Prozent), da hier die Nachfrage im

Vergleichsquartal 2020 besonders stark durch die Corona-Pandemie belastet

war. Die Region Americas (Nord-, Mittel- und Südamerika) verzeichnete ein

deutliches Plus in Höhe von 71,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der

Region EMEA (Westeuropa, Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika) stieg die

Zahl der bestellten Neufahrzeuge im Vorjahresvergleich ebenfalls zweistellig

(41,0 Prozent).

Die anhaltende Corona-Pandemie hat die positiven Entwicklungen im Markt für

Supply-Chain-Lösungen nach Einschätzung der KION Group teilweise sogar

beschleunigt. Der Trend der vergangenen Quartale hat sich auch in den ersten

drei Monaten des Jahres 2021 fortgesetzt. Das Wachstum wurde nach

Einschätzung der KION Group vor allem durch anhaltende Investitionen in die

Lagerautomatisierungen in den Bereichen E-Commerce, Lebensmittel und

allgemeine Handelswaren getrieben.

Entwicklung der Segmente im Detail

Im Segment Industrial Trucks & Services (Flurförderzeuge und verbundene

Dienstleistungen) wurden bei den Marken der KION Group in den ersten drei

Monaten dieses Jahres 67,6 Tsd. Neufahrzeuge bestellt. Das Plus von 47,3

Prozent war - im Einklang mit der durch Nachholeffekte geprägten

Marktentwicklung - in allen Produktkategorien zu verzeichnen. In der Region

APAC haben sich die Bestellzahlen nahezu verdoppelt, während die Zunahme in

der Region EMEA moderater, bei den Gegengewichtsstaplern jedoch oberhalb des

Marktwachstums ausfiel. In der Region Americas wurde gegenüber dem

Vergleichszeitraum 2020 ebenfalls ein sehr deutliches Wachstum verzeichnet.

Der Auftragseingang nahm für das Segment um 28,7 Prozent auf 1,800 Mrd. EUR

(Vorjahr: 1,399 Mrd. EUR) zu. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der

Auftragseingang im Vorjahreszeitraum insbesondere durch den Beginn der

Corona-Pandemie belastet war.

Der Gesamtumsatz des Segments stieg gegenüber dem ersten Quartal des

Vorjahres von 1,447 Mrd. EUR um 4,9 Prozent auf 1,519 Mrd. EUR. Im

Neufahrzeuggeschäft erreichte der erzielte Umsatz das Niveau des Vorjahres.

Demgegenüber verzeichnete das Servicegeschäft mit einem Plus von 9,6 Prozent

einen starken Zuwachs, vor allem getrieben durch den Anstieg im After-Sales-

und Gebrauchtgerätegeschäft. Der Anteil des Servicegeschäfts am externen

Segmentumsatz erhöhte sich hierdurch auf 52,7 Prozent (Vorjahr: 50,4

Prozent). Das EBIT bereinigt des Segments ist im ersten Quartal 2021 um 33,7

Prozent auf 131,0 Mio. EUR (Vorjahr: 98,0 Mio. EUR) gestiegen. Neben dem

Umsatzwachstum trug vor allem die unterproportionale Entwicklung der

Fixkosten zur Ergebnisverbesserung bei. Die EBIT-Marge bereinigt für das

Segment erhöhte sich infolgedessen deutlich auf 8,6 Prozent (Vorjahr: 6,8

Prozent).

Das Segment Supply Chain Solutions (Lieferketten-Lösungen) erzielte in den

ersten drei Monaten des Jahres 2021 einen Auftragseingang von 829,8 Mio. EUR

und lag damit um 20,9 Prozent über dem Vorjahreswert (686,3 Mio. EUR). Grund

hierfür war vor allem der Anstieg im Projektgeschäft, das vorwiegend durch

Aufträge von Kunden aus der Lebensmittelbranche geprägt war.

Der Gesamtumsatz des Segments Supply Chain Solutions in Höhe von 860,7 Mio.

EUR übertraf den Vergleichswert 2020 (581,2 Mio. EUR) deutlich um 48,1 Prozent -

getrieben durch eine kontinuierlich hohe projektbezogene Auslastung. Dank

des bereits zu Jahresbeginn sehr gut gefüllten Auftragsbuches erzielte das

Segment im langfristigen Projektgeschäft (Business Solutions) ein

überdurchschnittliches Umsatzplus von 70,2 Prozent, während sich im

Servicegeschäft wechselkursbedingt ein Umsatzrückgang von -3,8 Prozent

niederschlug.

Das EBIT bereinigt des Segments stieg im ersten Quartal 2021 kräftig um 73,3

Prozent auf 101,7 Mio. EUR (Vorjahr: 58,7 Mio. EUR). Dadurch verbesserte sich

die EBIT-Marge bereinigt deutlich auf 11,8 Prozent (Vorjahr: 10,1 Prozent).

Das volumenbedingt höhere Bruttoergebnis in Verbindung mit den

unterproportional gestiegenen Fixkosten erwies sich hierbei als maßgeblicher

Ergebnistreiber.

Ausblick

Die KION Group ist gut in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Dennoch ist das

wirtschaftliche Umfeld weiterhin von einer großen Unsicherheit geprägt. Die

KION Group sieht unverändert Risiken hinsichtlich der Entwicklung der

Absatzmärkte, der Rohstoffpreise sowie der Verfügbarkeit von Vorprodukten.

Dementsprechend werden aus heutiger Sicht die im Prognosebericht 2020

aufgeführten Zielwerte für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt:

Der Auftragseingang der KION Group wird zwischen 9,700 Mrd. EUR und 10,400

Mrd. EUR erwartet. Beim Konzernumsatz bewegt sich der Zielwert zwischen 9,150

Mrd. EUR und 9,750 Mrd. EUR. Für das EBIT bereinigt wird ein Zielkorridor von

720 Mio. EUR bis 800 Mio. EUR angestrebt. Der Free Cashflow einschließlich der

Effekte aus dem im Jahr 2020 gestarteten Kapazitäts- und Strukturprogramm

wird in der Bandbreite von 450 Mio. EUR bis 550 Mio. EUR erwartet. Für den ROCE

bewegt sich der Zielwert zwischen 8,2 Prozent und 9,2 Prozent.

Der Auftragseingang für das Segment Industrial Trucks & Services wird

zwischen 5,900 Mrd. EUR und 6,200 Mrd. EUR erwartet. Beim Umsatz bewegt sich der

Zielwert zwischen 5,900 Mrd. EUR und 6,200 Mrd. EUR. Für das EBIT bereinigt wird

ein Zielkorridor von 445 Mio. EUR bis 485 Mio. EUR angestrebt.

Der Auftragseingang für das Segment Supply Chain Solutions wird zwischen

3,800 Mrd. EUR und 4,200 Mrd. EUR erwartet. Beim Umsatz bewegt sich der Zielwert

zwischen 3,250 Mrd. EUR und 3,550 Mrd. EUR. Für das EBIT bereinigt wird ein

Zielkorridor von 360 Mio. EUR bis 400 Mio. EUR angestrebt.

Kennzahlen für das am 31.03.2021 beendete 1. Quartal

in Mio. EUR Q1/2021 Q1/2020 Diff.

Auftragseingang 2.626 2.081 26,2 %

Umsatzerlöse 2.375 2.028 17,1 %

Auftragsbestand[1] 4.787 4.441 7,8%

EBITDA bereinigt[2] 421,9 351,0 20,2 %

EBITDA-Marge bereinigt[2] 17,8 % 17,3 %

EBIT bereinigt[2] 215,0 144,0 49,2 %

EBIT-Marge bereinigt[2] 9,1 % 7,1 %

Konzernergebnis 137,0 67,8 > 100 %

Free Cashflow[3] 262,1 -222,1 > 100 %

Beschäftigte[4] 36.800 36.207 1,6 %

[1] Stichtagswert zum 31.03.2021 im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2020

[2] Bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal- und

Sondereffekte

[3] Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden

Geschäftstätigkeit zuzüglich Cashflow aus der Investitionstätigkeit

[4] Mitarbeiterzahl nach Vollzeitäquivalenten zum 31.03.2021 im Vergleich

zum Bilanzstichtag 31.12.2020

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge

und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie

Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte

Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von

Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr

als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material-

und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und

Vertriebszentren.

Der im MDax gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im

Jahr 2020, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. In China

ist die KION Group am Umsatz im Jahr 2020 gemessen nach wie vor führender

ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der

drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz

im Jahr 2019, einer der weltweit führenden Anbieter von

Lagerautomatisierung.

Ende 2020 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und über

6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in

zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern

beschäftigt aktuell mehr als 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und

erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 8,3 Milliarden Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank

unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten

unserer jeweiligen Marken.

(fgr)

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen

ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch

beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in

einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können

erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar

aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation

(einschließlich im Hinblick auf die weitere Entwicklung bezüglich der

COVID-19-Pandemie), Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir

übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter

Michael Hauger

Senior Vice President Corporate Communications

Telefon +49 (0)69 201 107 655

Mobil +49 (0)151 16 86 55 50

michael.hauger@kiongroup.com

Frank Grodzki

Leiter Externe Kommunikation & Group Newsroom

Telefon +49 (0)69 201 107 496

Mobil +49 (0)151 65 26 29 16

frank.grodzki@kiongroup.com

Weitere Informationen für Investoren

Sebastian Ubert

Vice President Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 329

sebastian.ubert@kiongroup.com

Antje Kelbert

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 346

antje.kelbert@kiongroup.com

Dana Unger

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 371

dana.unger@kiongroup.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f754e4f88f637ed874b4e059b7a83ed6

Bildunterschrift: KION Group_Adjusted EBIT Q1 2021

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b00e995590bd118bbd8f40bf1daa56a8

Dateibeschreibung: KION GROUP_Pressemitteilung Q1 2021

---------------------------------------------------------------------------

28.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KION GROUP AG

Thea-Rasche-Straße 8

60549 Frankfurt/Main

Deutschland

Telefon: +49 69 20110-0

E-Mail: info@kiongroup.com

Internet: www.kiongroup.com

ISIN: DE000KGX8881

WKN: KGX888

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1189598

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1189598 28.04.2021

°