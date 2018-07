DGAP-News: KION Group bestätigt positiven Trend mit deutlichem Auftragszuwachs (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

KION Group bestätigt positiven Trend mit deutlichem Auftragszuwachs

^

DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/Zwischenbericht

KION Group bestätigt positiven Trend mit deutlichem Auftragszuwachs (News

mit Zusatzmaterial)

26.07.2018 / 07:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

KION Group bestätigt positiven Trend mit deutlichem Auftragszuwachs

- Ungebrochen starke Nachfrage in dynamisch wachsenden Kernmärkten

- Supply Chain Solutions erzielt Rekordwert von 874,2 Mio. EUR bei

Neuaufträgen im zweiten Quartal

- Wertmäßiger Auftragseingang der Gruppe legt um 23 Prozent auf 2,424 Mrd.

EUR zu; Auftragsbestand mit 3,060 Mrd. EUR klar über Jahresende 2017

- Umsatzplus von 1,5 Prozent auf 2,031 Mrd. EUR

- Bereinigte EBIT-Marge liegt bei 9,2 Prozent

- Konzernergebnis von 79,3 Mio. EUR

- Deutlich negative Währungseffekte u.a. aus dem US-Dollar

- Prognose für Geschäftsjahr 2018 bestätigt

Frankfurt/Main, 26. Juli 2018 - Die KION Group konnte im zweiten Quartal

2018 vom anhaltend dynamischen Wachstum in den Märkten für Flurförderzeuge

und Supply Chain Solutions profitieren. Der Konzern steigerte den

Auftragseingang deutlich um 23 Prozent auf 2,424 Mrd. EUR. Hierzu trug

insbesondere das Projektgeschäft für automatisierte Systeme bei. Der

Auftragsbestand lag klar über dem Vergleichswert zum Jahresende 2017 (2,614

Mrd. EUR) und betrug 3,060 Mrd. EUR. Der Umsatz stieg im Quartal um 1,5

Prozent auf 2,031 Mrd. EUR. Der Anteil des Servicegeschäfts am Konzernumsatz

legte dabei von 39,2 Prozent auf 41,6 Prozent zu.

Das bereinigte EBIT lag mit 187,0 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 210,4

Mio. EUR. Neben Lohnkostensteigerungen und der Materialpreisentwicklung

wirkten sich auch Ineffizienzen in der Produktion durch Lieferengpässe bei

einzelnen Zulieferern sowie negative Währungseffekte aus. Die bereinigte

EBIT-Marge ging damit auf 9,2 Prozent (Vorjahr: 10,5 Prozent) zurück. Das

Konzernergebnis für das zweite Quartal beträgt 79,3 Mio. EUR und liegt damit

um 24,6 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Kumuliert konnte KION im ersten Halbjahr 2018 den Auftragseingang um 11,9

Prozent auf 4,309 Mrd. EUR steigern (Währungseffekt: -159,8 Mio. EUR). Der

Umsatz wuchs um 1,9 Prozent auf 3,874 Mrd. EUR (Währungseffekt: -151,2 Mio.

EUR). Das bereinigte EBIT lag zum 30. Juni bei 344,9 Mio. EUR und damit 4,7

Prozent unter dem Vorjahreswert (Währungseffekt: -14,3 Mio. EUR). Die

bereinigte EBIT-Marge betrug 8,9 Prozent (Vorjahr: 9,5 Prozent). Das

Konzernergebnis legte um 2,1 Prozent auf 147,7 Mio. EUR zu. Damit belief

sich das Ergebnis je Aktie für das erste Halbjahr 2018 auf 1,26 EUR

(Vorjahr: 1,30 EUR). Der Free Cashflow lag aufgrund des temporären

Vorratsaufbaus in den ersten sechs Monaten bei 9,0 Mio. EUR (Vorjahr: 143,0

Mio. EUR).

"Unser Rekordauftragseingang im zweiten Quartal bestätigt unsere

hervorragende Positionierung in dynamisch wachsenden Kernmärkten. Sowohl im

Bereich Flurförderzeuge als auch im Markt für Supply Chain Solutions sind

die Wachstumstreiber intakt und sorgen für eine ungebrochen starke

Nachfrage", sagte der Vorstandsvorsitzende der KION Group, Gordon Riske.

"Mit der Berufung von Susanna Schneeberger zum Chief Digital Officer zum 1.

Oktober 2018 und unserem neuen Digital Campus richten wir uns mit großem

Nachdruck auf die Zukunftsthemen unserer Industrie aus. Zugleich investieren

wir weiter substanziell in strategische Projekte und Technologien rund um

Mobile Automation, Robotik und neue digitale Lösungen zur Vernetzung von

Flurförderzeugen. Wir wollen unseren Kunden auch künftig die besten Lösungen

in unserer Industrie bieten."

Der Weltmarkt für Flurförderzeuge ist in allen Regionen stark gewachsen. Die

Zahl der bestellten Neufahrzeuge legte im ersten Halbjahr um 15,4 Prozent

zu. Bei Lagersystemen und Automatisierungslösungen ist das Marktumfeld nach

wie vor durch den stark wachsenden E-Commerce-Sektor und den steigenden

Einsatz von Industrie-4.0-Technologien geprägt. Viele Unternehmen

investieren weiter in den Ausbau und die Optimierung ihrer Lagerkapazitäten

sowie in automatisierte Lagersysteme.

Entwicklung der Segmente im Detail

Das Segment Industrial Trucks & Services (Gabelstapler, Lagertechnik und

verbundene Dienstleistungen) konnte die Bestellzahlen im zweiten Quartal auf

rund 57.000 Stück steigern. Der wertmäßige Auftragseingang nahm um 2,2

Prozent auf 1,546 Mrd. EUR zu. Für das erste Halbjahr betrug der Zuwachs 3,5

Prozent auf 3,032 Mrd. EUR. Der Umsatz betrug im zweiten Quartal 1,450 Mrd.

EUR, eine Steigerung um 3,7 Prozent. Der Umsatz für die ersten sechs Monate

belief sich auf 2,818 Mrd. EUR. Aufgrund von Lohnkostensteigerungen, höheren

Materialpreisen sowie Ineffizienzen durch Lieferengpässe bei einzelnen

Zulieferern lag das bereinigte EBIT im zweiten Quartal bei 148,2 Mio. EUR

und damit 7,0 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die EBIT-Marge betrug 10,2

Prozent (Vorjahr: 11,4 Prozent). Für das erste Halbjahr lag der Wert bei

284,2 Mio. EUR und damit nahezu auf dem Vorjahresniveau von 286,4 Mio. EUR,

die bereinigte EBIT-Marge betrug 10,1 Prozent (Vorjahr: 10,6 Prozent).

Im Segment Supply Chain Solutions (Lieferketten-Lösungen) hat der wertmäßige

Auftragseingang im zweiten Quartal erheblich angezogen. Er stieg um 93,3

Prozent auf 874 Mio. EUR. Im ersten Halbjahr wuchs der Auftragseingang damit

um 39,0 Prozent auf 1,270 Mrd. EUR. Der Umsatz legte im zweiten Quartal ohne

Berücksichtigung deutlich negativer Währungseffekte in Höhe von 38,7 Mio.

EUR um 3,0 Prozent zu. Unter Berücksichtigung dieser Effekte verzeichnet er

allerdings ein Minus von 3,5 Prozent auf 578,8 Mio. EUR. Für das erste

Halbjahr betrug der Umsatz 1,049 Mrd. EUR; dies entspricht einem Rückgang

von 3,0 Prozent. Normalisiert um die Währungseinflüsse liegt der Umsatz im

ersten Halbjahr 5,5 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Insbesondere Belastungen durch den US-Dollar sowie die nicht voll

ausgelasteten projektbezogenen Personalkapazitäten aufgrund verzögerter

Projektvergabe von Kunden in den letzten Quartalen führten dazu, dass das

bereinigte EBIT im zweiten Quartal mit 51,5 Mio. EUR um 19,7 Prozent unter

dem Vorjahreswert lag. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 8,9 Prozent. Im

ersten Halbjahr betrug das bereinigte EBIT 86,5 Mio. EUR, dies entspricht

einer Marge von 8,2 Prozent (Vorjahr: 9,1 Prozent). Bereinigt um

Währungseffekte in Höhe von -12,5 Mio. EUR lag es auf Vorjahresniveau.

Ausblick

Trotz der temporären Lieferengpässe bei einzelnen Zulieferern und damit

verbundenen Ineffizienzen in der Produktion im Segment Industrial Trucks &

Services geht die KION Group davon aus, dass sie die im zusammengefassten

Lagebericht 2017 aufgestellte Prognose für das Gesamtjahr erreicht. Die KION

Group will im Geschäftsjahr 2018 an die erfolgreiche Entwicklung des

Vorjahres anknüpfen und auf Basis der prognostizierten Marktentwicklung

sowohl den Auftragseingang und den Umsatz als auch das bereinigte EBIT

weiter steigern.

Der Auftragseingang der KION Group wird zwischen 8.050 Mio. EUR und 8.550

Mio. EUR erwartet. Beim Konzernumsatz bewegt sich der Zielwert zwischen

7.700 Mio. EUR und 8.200 Mio. EUR. Für das bereinigte EBIT wird ein

Zielkorridor von 770 Mio. EUR bis 835 Mio. EUR angestrebt. Der Free Cashflow

wird in der Bandbreite von 410 Mio. EUR und 475 Mio. EUR erwartet. Für den

ROCE bewegt sich der Zielwert zwischen 8,7 Prozent und 9,7 Prozent.

Der Auftragseingang für das Segment Industrial Trucks & Services wird

zwischen 5.950 Mio. EUR und 6.150 Mio. EUR erwartet. Beim Umsatz bewegt sich

der Zielwert zwischen 5.700 Mio. EUR und 5.900 Mio. EUR. Für das bereinigte

EBIT wird ein Zielkorridor von 650 Mio. EUR bis 685 Mio. EUR angestrebt.

Der Auftragseingang für das Segment Supply Chain Solutions wird zwischen

2.100 Mio. EUR und 2.400 Mio. EUR erwartet. Beim Umsatz bewegt sich der

Zielwert zwischen 2.000 Mio. EUR und 2.300 Mio. EUR. Für das bereinigte EBIT

wird ein Zielkorridor von 180 Mio. EUR bis 215 Mio. EUR angestrebt.

Die Prognose basiert auf der Annahme der Stabilität der Materialpreise und

des Währungskursumfelds zum Zeitpunkt der Aufstellung der Prognose.

Die tatsächliche Geschäftsentwicklung kann unter anderem aufgrund der im

zusammengefassten Lagebericht 2017 beschriebenen Chancen und Risiken von den

Prognosen abweichen. Die Entwicklung hängt insbesondere vom

gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Umfeld ab und kann durch

zunehmende Unsicherheiten oder eine Verschlechterung der wirtschaftlichen

und politischen Rahmenbedingungen negativ beeinflusst werden.

Kennzahlen der KION Group für das am 30. Juni 2018 beendete zweite Quartal

und erste Halbjahr 2018

in Mio. EUR Q2/2018 Q2/2017- Diff. H1/2018 H1/2017- Dif-

* * f.

Auftragseingang 2.424,0 1.970,5 23,0% 4.309,0 3.852,3 11,-

9%

Umsatzerlöse 2.031,1 2.001,3 1,5% 3.874,4 3.802,3 1,9-

%

Auftragsbestand[1] 3.060,2 2.614,6 17,-

0%

EBITDA[2] 377,0 387,7 -2,8% 717,8 709,8 1,1-

EBITDA[2]-Marge 18,6% 19,4% 18,5% 18,7% %

EBIT[2] 187,0 210,4 -11,2% 344,9 362,0 -4,-

EBIT[2]-Marge 9,2% 10,5% 8,9% 9,5% 7%

Konzernergebnis 79,3 105,2 -24,6% 147,7 144,7 2,1-

%

Free Cashflow[3] -3,7 57,9 <-100% 9,0 143,0 -93-

,7%

Beschäftigte[4] 32.309 31.608 2,2-

(FTE, inkl. %

Auszubildende)

[1] Stichtagswert zum 30.06.2018 im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2017

[2] EBIT/EBITDA bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal-

und Sondereffekte

[3] Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden

Geschäftstätigkeit zuzüglich Cashflow aus der Investitionstätigkeit

[4] Mitarbeiterzahl nach Vollzeitäquivalenten zum 30.06.2018 im Vergleich

zum Bilanzstichtag 31.12.2017

* Kennzahlen für 2017 wurden aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 15

und IFRS 16 angepasst

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,

Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.

In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen

den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und

Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von

Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von

Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.

Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender

Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden

Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die

Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,

während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren

regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte

Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in

Italien. OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender

Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,3 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000

installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe

auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 32.000

Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 7,6

Milliarden EUR.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen

ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch

beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in

einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können

erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar

aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei

Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen

Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter

Michael Hauger

Senior Vice President Corporate Communications

Telefon +49 (0)69.2 01 10-76 55

Mobil +49 (0)151 16 86 55 50

michael.hauger@kiongroup.com

Henrik Hannemann

Senior Director Corporate Media Relations

Telefon +49 (0)69.2 01 10-77 528

Mobil: +49 (0)151 15 88 90 36

henrik.hannemann@kiongroup.com

Weitere Informationen für Investoren

Dr. Karoline Jung-Senssfelder

Vice President, Head of Investor Relations & M&A

Telefon +49 (0)69.2 01 10-74 50

karoline.jung-senssfelder@kiongroup.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KDUWKMRJTG

Dokumenttitel: Download pdf Pressemitteilung Q2 2018 KION

---------------------------------------------------------------------------

26.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KION GROUP AG

Thea-Rasche-Straße 8

60549 Frankfurt/Main

Deutschland

Telefon: +49 69 20110-0

E-Mail: info@kiongroup.com

Internet: www.kiongroup.com

ISIN: DE000KGX8881

WKN: KGX888

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

707873 26.07.2018

°