DGAP-News: KION Group begegnet aktiv den Herausforderungen der Corona-Pandemie (deutsch)

KION Group begegnet aktiv den Herausforderungen der Corona-Pandemie

26.03.2020 / 18:33

- Zulieferlogistik und Produktion werden während Betriebsruhe über Ostern

auf Herausforderungen der Corona-Pandemie ausgerichtet

- Corona-Pandemie lässt keine gesicherte Prognose für das Geschäftsjahr 2020

zu

- Ordentliche Hauptversammlung wird auf einen noch zu bestimmenden Termin

verlegt

- Aufsichtsrat und Vorstand passen Gewinnverwendungsvorschlag für das

Geschäftsjahr 2019 an

- Weltweit steigender Bedarf an E-Commerce-Lösungen verschafft dem

Projekt-Geschäft nach wie vor positive Impulse

- In China läuft die Fahrzeug-Produktion bereits wieder fast im Plan

- Service und Ersatzteilversorgung stehen umfassend zur Verfügung

Frankfurt/Main, 26. März 2020 - Die KION GROUP AG nutzt die traditionell

ruhigere Osterzeit, um ihre Zulieferlogistik und Produktion optimal auf die

Herausforderungen der Corona-Pandemie auszurichten. Das Unternehmen

unterstützt aktiv die weltweit umfangreichen staatlichen Maßnahmen zur

Eindämmung der Corona-Pandemie und setzt über die Osterzeit vorübergehend

für zunächst durchschnittlich zwei Wochen die Fertigung in wesentlichen

Produktionswerken in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Indien aus.

"Unsere umfangreichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz sind der richtige Weg,

um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unsere Kunden und

Lieferanten keinem Infektions-Risiko auszusetzen. Wir tragen aktiv dazu bei,

die globale Verbreitung des Corona-Virus zu bremsen", betonte CEO Gordon

Riske. "Die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten und ihrer

Familien haben absolute Priorität. Gleichzeitig tragen wir unserer Bedeutung

für die Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung Rechnung. Und wir

bereiten uns schon jetzt darauf vor, sowohl Produktion als auch

Auslieferungen nach Abklingen der derzeitigen Ausnahme-Situation zügig

wieder auf Normalniveau hochzufahren."

Während der Betriebsruhe wird die KION Group auch die Voraussetzungen für

eine nachhaltige Verbesserung der zuletzt angespannten Materialverfügbarkeit

schaffen. Zulieferbetriebe insbesondere in Italien und Frankreich sind

derzeit entweder von massiven Beeinträchtigungen ihrer Produktion betroffen

oder vorübergehend sogar komplett geschlossen worden. Ziel ist es, bis nach

Ostern größere Puffer an Teilezulieferungen aufzubauen, um nach Aufhebung

behördlicher Einschränkungen mit einer geordneten und effizienten Produktion

fortfahren zu können.

Bedeutung für öffentliche Versorgung

Die KION Group spielt während der aktuellen Pandemie eine bedeutende Rolle

bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Versorgung. Kritische Branchen

wie das Gesundheitswesen, die Pharmaindustrie, die Lebensmittelproduktion,

die Logistik und der Lebensmitteleinzelhandel müssen zwingend unterstützt

werden, um die Bevölkerung zuverlässig versorgen zu können.

"Unsere Belegschaft leistet Enormes, um unsere Kunden auch in einem

schwierigen und sich täglich verändernden Umfeld bestmöglich bedienen zu

können. Wir arbeiten dabei sehr eng mit unseren Lieferanten zusammen", sagte

Riske. "Dies gilt auch für den Service und die Ersatzteilversorgung, die

gerade jetzt höchste Bedeutung für unsere Kunden haben und die unabhängig

von der Neufahrzeugproduktion umfassend zur Verfügung stehen."

Prognose wegen Corona-Pandemie zurückgezogen

Angesichts der Unsicherheit über den weiteren Verlauf, die Dauer sowie die

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung

in Europa und den USA hat der Vorstand der KION Group heute beschlossen, die

im Geschäftsbericht 2019 veröffentliche Prognose für das Geschäftsjahr 2020

zurückzuziehen. "Zwar entwickelt sich die Lage in China - wie erwartet -

bereits wieder deutlich positiv, allerdings lässt die aktuelle Situation in

Europa und die zu erwartende Entwicklung in den USA zum jetzigen Zeitpunkt

keine ausreichend gesicherte Einschätzung unserer Geschäftsentwicklung im

weiteren Verlauf des Jahres zu", sagt Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender

der KION GROUP AG. "Wir werden daher im weiteren Verlauf des Jahres unsere

Prognose, in der noch keine Auswirkungen der Corona-Pandemie enthalten

waren, aktualisieren."

Hauptversammlung wird verschoben

Die KION GROUP AG verschiebt zudem aufgrund der Corona-Pandemie ihre

ursprünglich für Dienstag, den 12. Mai 2020, terminierte ordentliche

Hauptversammlung auf einen noch zu bestimmenden Termin. In der aktuellen

Situation steht eine Hauptversammlung im Widerspruch zu den umfassenden

Maßnahmen zur Eindämmung von Corona-Neuinfektionen. Auch mit dieser

Entscheidung trägt die KION Group dazu bei, der Verbreitung des Virus

entgegenzuwirken. Gesundheit und Sicherheit aller an der ordentlichen

Hauptversammlung Beteiligten haben für den Konzern höchste Priorität.

Ein neuer Termin für die ordentliche Hauptversammlung wird so bald wie

möglich bekannt gegeben. Der Vorstand strebt an, die ordentliche

Hauptversammlung innerhalb des gesetzlich vorgesehenen zeitlichen Rahmens

durchzuführen. Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

einschließlich der Bekanntgabe der Tagesordnung wird fristgerecht erfolgen.

Angepasster Gewinnverwendungsvorschlag

Darüber hinaus haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der KION GROUP AG

aufgrund der Corona-Pandemie und der derzeit nicht verlässlich abschätzbaren

Folgen heute beschlossen, den im Geschäftsbericht 2019 veröffentlichen

Gewinnverwendungsvorschlag anzupassen. Sie werden der Hauptversammlung nach

aktuellem Stand vorschlagen, eine Dividende in gesetzlicher Mindesthöhe von

EUR 0,04 je Aktie auszuschütten und den Bilanzgewinn im Übrigen in die

Gewinnrücklagen einzustellen. Vorstand und Aufsichtsrat werden diesen

Vorschlag mit Blick auf die weiteren Entwicklungen laufend überprüfen und

vor der Hauptversammlung gegebenenfalls aktualisieren.

"Unser Ziel ist es, auch in einem Umfeld, das möglicherweise von

längerfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie

geprägt sein könnte, aus einer möglichst starken Cash-Position heraus aktiv

agieren zu können", erläuterte Anke Groth, Finanzvorständin der KION GROUP

AG, die Entscheidung. Ursprünglich wollten Vorstand und Aufsichtsrat der

Hauptversammlung vorschlagen, nach einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr

2019 eine um 10 Cent angehobene Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie

auszuschütten.

Sichere und stabile Fahrzeug-Produktion sind oberstes Ziel

Um in der Neufahrzeugproduktion temporäre Lieferschwierigkeiten von

Lieferanten abzufedern, wird in Deutschland im Einvernehmen mit den

jeweiligen betrieblichen Partnern die Produktion in den Fahrzeugwerken in

Aschaffenburg und Hamburg sowie in den konzerneigenen Komponentenwerken in

Weilbach, Dinklage und Geisa in den beiden Osterwochen vom 6. bis

voraussichtlich zum 17. April ruhen. Am Standort Reutlingen wird die

Produktion vom 14. bis 24. April unterbrochen. Anschließend ist geplant, die

Produktion - mit durch entsprechende Puffer stabilisierter

Materialverfügbarkeit - Schritt für Schritt wieder hochzufahren. Die

vorübergehende Produktionsunterbrechung und die anschließende Hochlaufphase

werden mit verschiedenen bewährten Personalinstrumenten flexibel abgebildet.

Der Konzern setzt unter anderem auf den Abbau von Zeitguthaben aus den

vergangenen Jahren sowie - je nach lokaler Notwendigkeit - auch auf

Kurzarbeit.

In Tschechien werden die Fahrzeugproduktion in Stribro sowie die

Komponentenproduktion in eský Krumlov ebenfalls vom 6. bis 17. April ruhen.

Das Fahrzeugwerk in Luzzara (Italien) hat in Umsetzung der Dekrete der

italienischen Regierung seine Produktion vom 23. März bis einschließlich 3.

April unterbrochen.

In Frankreich ist die Fahrzeugproduktion am Standort Châtellerault bis zum

31. März geschlossen. Aufgrund massiver Engpässe bei Lieferanten

konzentriert sich das Werk auf die Unterstützung anderer Werke der KION

Group und ihrer Marken durch Zulieferungen von Baugruppen.

Auch in Indien ruht die Produktion im Werk in Pune nach einem Dekret der

Regierung zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung bis 10. April.

Die Produktion in Brasilien wird aufgrund der lokalen Rahmenbedingungen ab

30. März für drei Wochen ruhen. In den USA wird ebenfalls mit behördlichen

Anordnungen gerechnet, die eine Produktionsunterbrechung notwendig machen

können.

In China, wo die Ausbreitung des Corona-Virus bereits wirkungsvoll

eingedämmt werden konnte, produzieren alle drei Fahrzeugwerke der KION

Marken bereits wieder annähernd nach Plan. Die chinesischen Zulieferer haben

ihren Betrieb weitestgehend normalisiert haben.

Im Bereich Supply Chain Solutions produzieren die Werke in Mexiko, Belgien,

Deutschland, Tschechien, China und Australien bislang noch auf hohem Niveau.

In den USA sind die beiden kleineren Produktions-Standorte Holland und Grand

Rapids in Michigan von behördlichen Schutzmaßnahmen betroffen, während das

Werk in Salt Lake City bislang noch weiter in Betrieb ist. Das Werk in

Mailand (Italien) hat seinen Betrieb entsprechend dem Dekret der Regierung

ebenfalls vorübergehend bis zum 3. April eingestellt. Das Projektgeschäft

verzeichnet angesichts der weiter steigenden Nachfrage nach

E-Commerce-Lösungen nach wie vor einen erfreulichen Geschäftsverlauf.

Allerdings kommt es insbesondere in den USA immer häufiger durch regionale

Zugangsbeschränkungen für Projektingenieure zu Projektverzögerungen.

Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten haben höchste Priorität

Bisher getroffene Maßnahmen zum Schutz der Belegschaft des Konzerns bleiben

bis auf Weiteres gültig, immer mit dem Ziel, die Ausbreitung des

Corona-Virus einzudämmen. Im Konzern sind weltweit bislang nur rund ein

Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus

getestet worden. Innerhalb des Unternehmens sind aber bislang keine

Infektionsketten aufgetreten.

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Intralogistikanbieter für

Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie

Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte

Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der

Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr

als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material-

und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und

Vertriebszentren. Der im MDax gelistete Konzern ist, gemessen an

Stückzahlen, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit

die Nummer Zwei. Zudem ist er ein führender Anbieter von

Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.

Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender

Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden

Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die

Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,

während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren

regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte

Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischen

Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000

installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe

auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt mehr als 34.000

Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 8,8

Milliarden EUR.

(mh/fgr)

