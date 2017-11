DGAP-News: KION Group CFO Thomas Toepfer wechselt zum 1. April 2018 zu Covestro (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

KION Group CFO Thomas Toepfer wechselt zum 1. April 2018 zu Covestro

KION GROUP AG

KION Group CFO Thomas Toepfer wechselt zum 1. April 2018 zu Covestro

mit Zusatzmaterial)

27.11.2017 / 16:34

* Aufsichtsrat entspricht Toepfers Wunsch nach Vertragsauflösung

* Aufsichtsratsvorsitzender Feldmann: "Toepfer übergibt einen sehr gut

aufgestellten Finanzbereich und hat wesentlich zum Vertrauen des

Kapitalmarkts in die KION Group beigetragen"

Frankfurt, 27. November 2017 - Dr. Thomas Toepfer, Finanzvorstand der KION

GROUP AG, wird das Unternehmen zum 31. März 2018 verlassen. Er wechselt in

gleicher Funktion zur Leverkusener Covestro AG, einem der weltweit führenden

Polymerwerkstoff-Hersteller. Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG hat am

Montag der Bitte von Toepfer entsprochen, seinen bis 31. August 2020

laufenden Vertrag vorzeitig zu beenden. Über die Nachfolge wird der

Aufsichtsrat zügig entscheiden.

Dr. John Feldmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KION GROUP AG, sagte:

"Der Aufsichtsrat hat mit Bedauern dem Wunsch von Thomas Toepfer

entsprochen, den nächsten Karriereschritt außerhalb des Konzerns machen zu

können. Mit Thomas Toepfer verlieren wir einen sehr erfahrenen

Finanzvorstand und Arbeitsdirektor. Unter der Führung des

Vorstandsvorsitzenden Gordon Riske und gemeinsam mit seinen Kollegen im

Vorstand hat er in den vergangenen mehr als fünf Jahren den Erfolg und die

hervorragende Entwicklung unseres Konzerns wesentlich mitgestaltet. Er hat

zudem die Finanzierungsstruktur des Konzerns auf langfristig solide Beine

gestellt und übergibt damit einen sehr gut aufgestellten Finanzbereich. Er

hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die KION Group in den letzten

Jahren ein hohes Maß an Vertrauen im Kapitalmarkt und bei ihren Aktionären

erworben hat."

Gordon Riske, Vorsitzender des Vorstands der KION Group, sagte: "Ich danke

Herrn Toepfer für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit und

seinen sichtbaren Beitrag dazu, den profitablen Wachstumskurs und die

Transformation der KION Group zu einem integrierten

Supply-Chain-Lösungsanbieter voranzutreiben. Wir wünschen ihm bei seiner

neuen Aufgabe weiterhin viel Glück und Erfolg."

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,

Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.

In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen

den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und

Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von

Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von

Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.

Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender

Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden

Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die

Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,

während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren

regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte

Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in

Italien. OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender

Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000

installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe

auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 30.000

Mitarbeiter und erwartet für das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 7,4 bis

7,7 Milliarden Euro.

Weitere Informationen für Medienvertreter

Michael Hauger

Leiter Corporate Communications

Telefon +49 (0)69.2 01 10--76 55

Mobil +49 (0)151 16 86 55 50

michael.hauger@kiongroup.com

Frank Brandmaier

Leiter Corporate Media Relations

Telefon +49 (0)69.2 01 10-77 52

frank.brandmaier@kiongroup.com

Weitere Informationen für Investoren

Dr. Karoline Jung-Senssfelder

Leiterin Investor Relations & M&A

Telefon +49 (0)69.2 01 10-74 50

karoline.jung-senssfelder@kiongroup.com

°