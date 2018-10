DGAP-News: KION GROUP AG: KION Group mit weiter starkem Auftragsplus im dritten Quartal und solidem 9-Monats-Ergebnis (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

- Wertmäßiger Auftragseingang wächst dynamisch um 11,8 Prozent auf 6,369

Mrd. EUR

- Umsatzplus von 2,4 Prozent auf 5,770 Mrd. EUR

- Bereinigte EBIT-Marge von 9,3 Prozent bei einem EBIT von 537,6 Mio. EUR

- Konzernergebnis wächst um 9,0 Prozent auf 243,8 Mio. EUR

- Free Cashflow liegt bei 106,6 Mio. EUR

- Währungseffekte belasten weiterhin die Finanzkennzahlen

- Prognose für Geschäftsjahr 2018 bestätigt

Frankfurt/Main, 25. Oktober 2018 - Der globale Markt für Flurförderzeuge und

Supply Chain Solutions zeigt sich im bisherigen Jahresverlauf in äußerst

robuster Verfassung und wächst auf weiterhin hohem Niveau. Die KION Group

konnte in den ersten neun Monaten des Jahres in beiden Segmenten von diesem

Trend profitieren und eine dynamische Auftragsentwicklung verzeichnen. So

lag der wertmäßige Auftragseingang in den ersten drei Quartalen um 11,8

Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres (5,699 Mrd. EUR) und erreichte

6,369 Mrd. EUR. Ohne Berücksichtigung negativer Wechselkurseffekte von

-183,0 Mio. EUR betrug der Zuwachs 15,0 Prozent. Damit erreichte auch der

Auftragsbestand zu Ende September einen erneuten Rekordwert in Höhe von

3,232 Mrd. EUR, ein Plus von 23,6 Prozent gegenüber dem Jahresende 2017. Der

Umsatz erhöhte sich moderat um 2,4 Prozent und lag bei 5,770 Mrd. EUR. Ohne

Berücksichtigung negativer Währungseffekte von -166,3 Mio. EUR lag der

Umsatzanstieg bei 5,4 Prozent.

Das bereinigte EBIT lag mit 537,6 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 557,5

Mio. EUR (-3,6 Prozent). Grund hierfür waren Ineffizienzen in der Produktion

durch Lieferengpässe bei einzelnen Zulieferern im Segment Industrial Trucks

& Services sowie eine vorübergehende Unterauslastung der projektbezogenen

Personalkapazitäten im Segment Supply Chain Solutions. Darüber hinaus

wirkten sich höhere Material- und Personalkosten sowie Währungseffekte im

Wesentlichen aus dem US-Dollar negativ aus. Der Währungseffekt betrug für

den Gesamtkonzern -14,2 Mio. EUR. Die EBIT-Marge lag mit 9,3 Prozent unter

dem Vorjahreswert von 9,9 Prozent. Das Konzernergebnis nach neun Monaten lag

bei 243,8 Mio. EUR und damit um 9,0 Prozent über dem Wert des

Vergleichszeitraumes (223,6 Mio. EUR). Positiv wirkte sich vor allem ein

deutlicher Rückgang der Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus.

Der Free Cashflow belief sich auf 106,6 Mio. EUR und lag vorwiegend aufgrund

höherer Lagerbestände und planmäßiger Steuerzahlungen im Berichtszeitraum

unter dem Vorjahreswert von 187,0 Mio. EUR.

Weiterhin intakte Wachstumstreiber

Der Weltmarkt für Flurförderzeuge hat in den ersten drei Quartalen 2018 ein

starkes Wachstum von 13,6 Prozent erzielt, zu dem alle Regionen beitrugen.

Elektrostapler lagen mit einem Anstieg der Verkaufszahlen von 11,0 Prozent

etwa gleichauf mit Staplern mit Verbrennungsmotor (+10,3 Prozent).

Lagertechnikprodukte wiesen vor allem aufgrund der starken Nachfrage nach

kleineren Einstiegsgeräten ein überproportionales Wachstum von 17,4 Prozent

auf.

Die Nachfrage nach Lagerautomatisierung und Lösungen für Sortierung und

automatisierten Warentransport im Markt für Supply Chain Solutions blieb auf

anhaltend hohem Niveau. Starken Einfluss hatten weiterhin das stetige

Wachstum des E-Commerce und die damit verbundene Neuausrichtung vieler

Lieferketten. Zur Erreichung schnellerer Durchlaufzeiten, effizienterer

Warenströme oder auch größerer Artikelvielfalt investiert eine

kontinuierlich wachsende Anzahl an Unternehmen in den Ausbau und die

Optimierung ihrer Lager- und Logistikkapazitäten.

"Die anhaltende Wachstumsdynamik des Marktes für Flurförderzeuge und Supply

Chain Solutions unterstreicht das Zukunftspotenzial der KION Group", sagte

Gordon Riske, CEO der KION GROUP AG. "Mit unserer hervorragenden

Produkt-Pipeline sowie eigenen globalen Entwicklungs-, Produktions- und

Vertriebsaktivitäten sind wir bestens darauf vorbereitet, von der starken

weltweiten Nachfrage nach unseren Produkten langfristig zu profitieren."

Entwicklung der Segmente im Detail

Im Segment Industrial Trucks & Services (Gabelstapler, Lagertechnik und

verbundene Dienstleistungen) wurden bei den Marken der KION Group in den

ersten neun Monaten des Jahres 159.500 Neufahrzeuge bestellt. Dies

entspricht einem Anstieg um 7,9 Prozent. Der wertmäßige Auftragseingang

erhöhte sich um 4,8 Prozent auf 4,486 Mrd. EUR. Die negativen

Währungseffekte beliefen sich auf -83,1 Mio. EUR. Der Umsatz des Segments

wuchs im 9-Monatsvergleich um 5,2 Prozent auf 4,236 Mrd. EUR, wobei -82,7

Mio. EUR negative Wechselkurseffekte zu berücksichtigen sind. Das Ergebnis

des Segments war durch Ineffizienzen aufgrund von Lieferengpässen bei

einzelnen Zulieferern, höhere Materialpreise sowie Lohnsteigerungen

belastet. Das bereinigte EBIT lag dennoch mit 441,6 Mio. EUR leicht über dem

Ergebnis des Vorjahres von 436,7 Mio. EUR (1,1 Prozent). Die bereinigte

EBIT-Marge betrug 10,4 Prozent, gegenüber 10,8 Prozent im Vorjahr.

Das Segment Supply Chain Solutions (Lieferketten-Lösungen) verzeichnete

trotz negativer Währungseffekte im Verlauf des ersten Halbjahres zu Ende

September einen Auftragseingang von 1,869 Mrd. EUR. Dieser lag um 32,9

Prozent deutlich über dem Vorjahreswert von 1,406 Mrd. EUR. Der schwächere

US-Dollar schmälerte den wertmäßigen Auftragseingang um insgesamt -99,9 Mio.

EUR. Der Rückgang des Umsatzes auf 1,522 Mrd. EUR (-4,7 Prozent) ist auf die

Verzögerungen bei der Projektvergabe einiger Kunden in früheren Quartalen

zurückzuführen. Währungseffekte von -83,6 Mio. EUR wirkten sich ebenfalls

mindernd auf den Umsatz aus. Das bereinigte EBIT nahm auf 130,3 Mio. EUR ab

(-18,5 Prozent). Darin schlugen sich zum einen insbesondere US-Dollar

bedingte negative Währungseffekte von -11,3 Mio. EUR nieder sowie die

verzögerte Projektvergabe der früheren Quartale, die eine vorübergehende

Unterauslastung der projektbezogenen Personalkapazitäten zur Folge hatte.

Die bereinigte EBIT-Marge lag demzufolge mit 8,6 Prozent unter dem

Vorjahreswert von 10,0 Prozent.

Ausblick

Trotz der temporären Lieferengpässe bei einzelnen Zulieferern und damit

verbundenen Ineffizienzen in der Produktion im Segment Industrial Trucks &

Services geht die KION Group davon aus, dass sie die im zusammengefassten

Lagebericht 2017 aufgestellte Prognose für das Gesamtjahr erreicht. Die KION

Group will im Geschäftsjahr 2018 an die erfolgreiche Entwicklung des

Vorjahres anknüpfen und auf Basis der prognostizierten Marktentwicklung

sowohl den Auftragseingang und den Umsatz als auch das bereinigte EBIT

weiter steigern.

Der Auftragseingang der KION Group wird zwischen 8.050 Mio. EUR und 8.550

Mio. EUR erwartet. Beim Konzernumsatz bewegt sich der Zielwert zwischen

7.700 Mio. EUR und 8.200 Mio. EUR. Für das bereinigte EBIT wird ein

Zielkorridor von 770 Mio. EUR bis 835 Mio. EUR angestrebt. Der Free Cashflow

wird in der Bandbreite von 410 Mio. EUR und 475 Mio. EUR erwartet. Für den

ROCE bewegt sich der Zielwert zwischen 8,7 Prozent und 9,7 Prozent.

Der Auftragseingang für das Segment Industrial Trucks & Services wird

zwischen 5.950 Mio. EUR und 6.150 Mio. EUR erwartet. Beim Umsatz bewegt sich

der Zielwert zwischen 5.700 Mio. EUR und 5.900 Mio. EUR. Für das bereinigte

EBIT wird ein Zielkorridor von 650 Mio. EUR bis 685 Mio. EUR angestrebt.

Der Auftragseingang für das Segment Supply Chain Solutions wird zwischen

2.100 Mio. EUR und 2.400 Mio. EUR erwartet. Beim Umsatz bewegt sich der

Zielwert zwischen 2.000 Mio. EUR und 2.300 Mio. EUR. Für das bereinigte EBIT

wird ein Zielkorridor von 180 Mio. EUR bis 215 Mio. EUR angestrebt.

Die Prognose basiert auf der Annahme der Stabilität der Materialpreise und

des Währungskursumfelds zum Zeitpunkt der Aufstellung der Prognose.

Die tatsächliche Geschäftsentwicklung kann unter anderem aufgrund der im

zusammengefassten Lagebericht 2017 beschriebenen Chancen und Risiken von den

Prognosen abweichen. Die Entwicklung hängt insbesondere vom

gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Umfeld ab und kann durch

zunehmende Unsicherheiten oder eine Verschlechterung der wirtschaftlichen

und politischen Rahmenbedingungen negativ beeinflusst werden.

Kennzahlen der KION Group für das am 30. September 2018 beendete dritte

Quartal und den Neunmonats-Zeitraum 2018

in Mio. EUR Q3/2018 Q3/2017- Diff. 9M/2018 9M/2017- Dif-

* * f.

Auftragseingang 2.060 1.847 11,5% 6.369 5.699 11,-

8%

Umsatzerlöse 1.896 1.832 3,5% 5.770 5.635 2,4-

%

Auftragsbestand[1] 3.232 2.615 23,-

6%

EBITDA[2] 380,1 381,1 -0,3% 1.098 1.091 0,6-

EBITDA[2]-Marge 20,0% 20,8% 19,0% 19,4% %

EBIT[2] EBIT[2]-Marge 192,7 195,5 -1,4% 537,6 557,5 -3,-

10,2% 10,7% 9,3% 9,9% 6%

Konzernergebnis 96,1 78,9 21,8% 243,8 223,6 9,0-

%

Free Cashflow[3] 97,5 44,0 >100% 106,6 187,0 -43-

,0%

Beschäftigte[4] (FTE, 32.952 31.608 4,3-

inkl. Auszubildende) %

[1] Stichtagswert zum 30.09.2018 im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2017

[2] EBIT/EBITDA bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal-

und Sondereffekte

[3] Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden

Geschäftstätigkeit zuzüglich Cashflow aus der Investitionstätigkeit

[4] Mitarbeiterzahl nach Vollzeitäquivalenten zum 30.09.2018 im Vergleich

zum Bilanzstichtag 31.12.2017

* Kennzahlen für 2017 wurden aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 15

und IFRS 16 angepasst

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,

Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.

In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen

den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und

Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von

Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von

Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.

Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender

Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden

Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die

Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,

während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren

regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte

Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in

Italien. OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender

Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,3 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000

installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe

auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 32.000

Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 7,6

Milliarden EUR.

